Amerykanie wybrali śmigłowce przyszłości dla swojej armii

Pentagon zdecydował i oficjalnie wybrał maszynę, która będzie nowym samolotem szturmowym amerykańskiej armii. Wybór padł na konstrukcję firmy Bell, czyli V-280 Valor, która zastąpi w siłach USA śmigłowce Black Hawk.

Pentagon wybrał swoją nową maszynę szturmową, która będzie następcą śmigłowców UH-60 Black Hawk. Wybór Amerykanów padł na konstrukcję firmy Bell.

W programie FLRAA na wiropłaty przyszłości konkurentem dla Bella był śmigłowiec Defiant X firmy Sikorsky-Boeing.

Jak podkreślają amerykańscy wojskowi, był to w pewnym sensie konkurs między dwiema różnymi technologiami, różnymi wizjami tego, jak wygląda przyszłość wiropłatów.

Zwyciężył V-280 Valor, tiltrotor Bella, czyli samolot, który generuje siłę nośną i napęd za pomocą wirników zamontowanych na obracających się gondolach na końcach skrzydeł.

Maszynę tę po raz pierwszy pokazano w 2013 r., a jej pierwszy lot odbył się w 2017 r. Valor od początku był budowany z myślą o kontrakcie dla amerykańskiej armii, która ponad 10 lat temu rozpoczęła program mający na celu budowę nowych śmigłowców bojowych FLRAA, będący częścią superprogramu Future Vertical Lift (FVL), mającego odmienić przyszłość lotnictwa bojowego wojsk lądowych.

Według producenta, maszyna doskonale sprawdzi się jako maszyna szturmowa dalekiego zasięgu, samolot wsparcia i transportu medycznego, a także jako jednostka do wspomagania misji humanitarnych oraz niesienia pomocy w walce z klęskami żywiołowymi.

To maszyna o imponującej prędkość, od której wzięła się zresztą jej nazwa. Valor osiąga prędkość przelotową 280 węzłów (stąd V-280), czyli aż 520 km/h. Maksymalny zasięg maszyny wynosi 3,9 tys. km, z kolei jej efektywny zasięg bojowy to ok. 1,5 tys. km.

Wojskowi poszukiwali maszyny, która najlepiej spełnia wymagania stawiane przez armię

Bell zapewnia też, że śmigłowiec dysponuje niezrównaną zwrotnością, która znacznie wykracza poza możliwości klasycznych śmigłowców latających obecnie w siłach Pentagonu.

Oprócz czteroosobowej załogi Valor może przewozić dodatkowo 14 osób. O ich bezpieczeństwo dba system kierowania lotem fly-by-wire, zapewniający bezprzewodowe przesyłanie instrukcji z komputera w kokpicie z potrójnymi zabezpieczeniami.

V-280 może też być uzbrojony w rakiety, a nawet małe drony. Duże otwierane drzwi po obu stronach kadłuba mają zapewniać szerokie pole widzenia dla ewentualnych strzelców ciężkich karabinów maszynowych, gdyby Pentagon zdecydował się na uzbrojenie tych maszyn.

Wojskowi, którzy informowali o decyzji nad wyborem tiltrotora firmy Bell zamiast śmigłowca Defiant X, wskazywali, że poszukiwali maszyny, która najlepiej spełnia wymagania stawiane przez armię. Valor został wybrany po kompleksowej analizie różnych czynników.

- Bell otrzymał umowę o wartości do 1,3 mld dol. z początkowym zobowiązaniem o wartości 232 mln dol. w ciągu najbliższych 19 miesięcy. To początkowe finansowanie umożliwi Bellowi kontynuowanie wstępnego projektu samolotu i dostarczenie wirtualnych prototypów systemu opartego na modelach - powiedział cytowany przez Breaking Defense gen. Robert Barrie, oficer wykonawczy programu wojskowego ds. lotnictwa.

Obie amerykańskie firmy konkurowały również w polskim programie śmigłowcowym Kruk

Chociaż Bell nie będzie budował w tym czasie docelowej maszyny, która trafi do produkcji, to po podpisaniu umowy o wartości 70 mld dol. można będzie wyprodukować wiele Valorów, co może zmienić światowy rynek wiropłatów wojskowych.

Na razie konkurent Bella w programie FLRAA, konsorcjum Sikorsky-Boeing nie poinformował oficjalnie, czy złoży formalny protest na rozstrzygniecie konkursu, ale wszystko na to wskazuje.

- Jesteśmy przekonani, że Defiant X to maszyna transformacyjna, której armia amerykańska potrzebuje do wykonywania złożonych misji dzisiaj i w przyszłości. Ocenimy nasze kolejne kroki po zapoznaniu się z opiniami armii - napisano w oświadczeniu przegranej firm.

Obie firmy konkurują też w innym projekcie FVL programie FARA, na śmigłowiec rozpoznawczo-bojowy, w którym Bell proponuje śmigłowiec Invictus 360, Boeing zaś śmigłowiec Raider X.

Przypomnijmy, że firmy Bell i Boeing konkurowały ze sobą również w polskim programie śmigłowcowym Kruk, na śmigłowce bojowe dla polskiej armii. Bell zapowiadał, że w przypadku zakupu jego śmigłowców szturmowych Bell AH-1Z, Polska będzie mogła uczestniczyć w amerykańskim programie śmigłowca przyszłości.

Wybraliśmy jednak smołowce AH-64E Apache Guardian konkurującej z Bellem firmy Boeing.