Czołg T-90A, uznawany za jeden z najnowocześniejszych pojazdów pancernych sił zbrojnych Rosji, trafił właśnie do Stanów Zjednoczonych. To rosyjska porażka nie tylko z wywiadowczego punktu widzenia. Także prestiżowa, bo T-90A nazywany jest „Vladimir”, na cześć Władimira Putina.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Czołg T-90A został zdobyty przez ukraińską armię podczas zmagań na froncie we wrześniu 2022 roku i prawdopodobnie był używany potem w walkach przeciwko Rosjanom. Wskazują na to oznaczenia, widoczne na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

Czołg T90A uzbrojony jest m.in. w gładkolufową armatę 125 mm, ma też pancerz reaktywny, choć teoretycznie nie jest odporny na pociski przeciwpancerne typu Javelin.

Nie jest to jedyna tego typu zdobycz. Według „The Wall Street Journal”, Rosja - chcąc nie chcąc - jest największym dostawcą sprzętu wojskowego dla ukraińskich sił zbrojnych, tracąc go w trakcie walk.

Według danych z października 2022 roku, Ukraińcy przejęli co najmniej 460 czołgów różnych typów. Oprócz wzmacniania potencjału armii Ukrainy, to także doskonała okazja dla wywiadów państw NATO, by sprawdzić w praktyce możliwości rosyjskiego sprzętu.

Według najnowszych danych Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych od początku agresji Rosjanie stracili ponad 180 tys. żołnierzy oraz co najmniej 3650 czołgów.