Amerykanie znaleźli sposób. Skonfiskowana irańska broń trafi do Ukraińców

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie skonfiskowaną na morzu irańską broń i amunicję – donosi amerykańska stacja telewizyjna CNN. To może pomóc załagodzić niektóre najpilniejsze braki, z jakimi boryka się na froncie ukraińska armia.

Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych przekazały w tym tygodniu ukraińskim siłom zbrojnym ponad milion sztuk skonfiskowanej irańskiej amunicji.

- Rząd nabył własność tej amunicji 20 lipca 2023 r. w wyniku roszczeń Departamentu Sprawiedliwości w sprawie przepadku cywilnego skierowanych przeciwko irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej – cytuje oświadczenie amerykańskiego dowództwa CNN.

Departament Sprawiedliwości ogłosił w lipcu, że domaga się konfiskaty „ponad 9 000 karabinów, 284 karabinów maszynowych, około 194 wyrzutni rakiet, ponad 70 przeciwpancernych rakiet kierowanych i ponad 700 000 sztuk amunicji” skonfiskowanych z Iranu przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych.

- Amunicja została pierwotnie przejęta przez siły morskie Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych z tranzytowego bezpaństwowego statku 9 grudnia 2022 r. Amunicja była przenoszona z do Huti w Jemenie z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216 – informują Amerykanie.

W ciągu ostatniego roku marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przejęła tysiące irańskich karabinów szturmowych i ponad 1,6 mln sztuk amunicji ze statków używanych przez Iran do transportu broni do Jemenu, ale też tysiące zapalników do granatów.

Urzędnicy Departamentów Sprawiedliwości i Obrony szukali legalnej drogi wysłania broni na Ukrainę, a jednym ze sposobów jest skorzystanie z usług amerykańskich organów zajmujących się przepadkiem cywilnym.