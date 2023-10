Amerykańscy żołnierze będą wypożyczać ciążowe mundury

W amerykańskiej armii rusza pilotażowy program bezpłatnego wypożyczania mundurów dla żołnierek w ciąży. To wcale nie jest niszowy problem, rocznie nawet 16 tys. kobiet w szeregach US Army zachodzi w ciążę.

Ciężarne żołnierki w całych Stanach Zjednoczonych uzyskują szerszy dostęp do bezpłatnych mundurów ciążowych w ramach wojskowego programu pilotażowego. Program dotyczy zarówno sił lądowych, jak i Gwardii Narodowej oraz rezerwy.

Kobiety – dziś tylko te stacjonujące na terenie Stanów Zjednoczonych – według portalu Military.com będą mieć łatwiejszy dostęp do mundurów ciążowych po rozszerzeniu programu bezpłatnego wypożyczania odzieży.

Armia rozpoczęła program pilotażowy już rok temu, ale tylko w kilku bazach – po tym, jak Kongres przyjął ustawę, która nakłada na siły zbrojne obowiązek udostępniania mundurów ciążowych. Skorzystało z niego jedynie 200 osób.

Teraz każdemu oddziałowi polecono ustanowić własny program ponownego wykorzystania mundurków ciążowych. Problemem była bowiem z jednej strony niewielka dostępność tych mundurów w stosunku do potrzeb, z drugiej – wysoka cena mundurów ciążowych na wolnym rynku. Armia wypłacała bowiem dodatek za mundur, jeśli nie był on dostępny w bazie.

Teraz amerykańskie żołnierki otrzymają pięć koszulek ciążowych i trzy komplety munduru ciążowego w kamuflażu bojowym. Dostępne są również mundury do ćwiczeń fizycznych. Odzież jest zwracana po użyciu, a żołnierki mogą zachować mundury maksymalnie przez 15 miesięcy. Następnie są one ponownie wykorzystywane przez następną potrzebującą go osobę.