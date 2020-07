Amerykańscy żołnierze przylecieli na poligon w Drawsku

Samolot transportujący amerykańskich żołnierzy wylądował w czwartek po południu na poznańskim lotnisku Ławica. Wezmą oni udział w drugiej fazie ćwiczenia Defender-Europe 20 na poligonie w Drawsku Pomorskim.

W związku z sytuacją epidemiczną zastosowane zostaną wszelkie niezbędne środki ostrożności zapewniające ochronę przed COVID-19 uczestniczącym żołnierzom i lokalnej społeczności.Ppłk Ron Sprang powiedział w czwartek dziennikarzom w Poznaniu, że żołnierze przed wylotem do Europy przeszli serię testów na koronawirusa. Także po wylądowaniu każdy żołnierz zostanie sprawdzony na obecność SARS-CoV-2. W trakcie działań żołnierzom towarzyszyć będą służby medyczne. Wojskowe służby medyczne prowadzą działania profilaktyczne i są utrzymywane w stałej gotowości do działania.Pierwotnie ćwiczenie Defender-Europe 20 było planowane w znacznie szerszym zakresie; miało być związane z przerzuceniem do Europy 20 tys. amerykańskich żołnierzy. W związku z COVID-19, przedsięwzięcie zostało zmodyfikowane pod względem rozmiaru i zakresu.Sprzęt w liczbie ponad 50 czołgów Abrams i pojazdów bojowych Bradley w lutym, w ramach oryginalnie planowanego ćwiczenia Defender-Europe 20, został pobrany z magazynów armii USA w Niemczech i Belgii i przewieziony na teren poligonu Bergen-Hohne. Teraz ćwiczyć na nim będą uczestniczy działań na poligonie w Drawsku Pomorskim.Samolot z USA wylądował w Poznaniu tuż przed krótką, gwałtowną burzą, która przeszłą nad miastem. Dzięki temu amerykańskich żołnierzy wysiadających z samolotu witała imponująca tęcza.