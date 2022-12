Amerykańska armia mocniej zadba o sąsiada Polski

Amerykańska ambasada w Wilnie poinformowała, że Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność w państwach bałtyckich i zmienią status sił wojskowych na trwałą obecność rotacyjną.

- Ambasador USA Robert Gilchrist poinformował ministra obrony narodowej Arvydasa Anušauskasa, że w ramach stałego zaangażowania na rzecz swoich bałtyckich sojuszników Stany Zjednoczone będą dalej wzmacniać ciągłą i trwałą obecność wojskową USA w Estonii, na Łotwie i Litwie - podała ambasada USA w Wilnie.

Amerykański batalion stacjonuje na poligonie Pabradė pod Wilnem z dłuższymi lub krótszymi przerwami między rotacjami już od 2019 roku.

Obecność wojsk amerykańskich w państwach bałtyckich ma mieć charakter trwały, ale nadal będzie podlegał rotacjom

- Jak powiedział prezydent Biden, jesteśmy zobowiązani do obrony każdego centymetra terytorium NATO. Te rozmieszczenia w USA pokazują to zaangażowanie i chociaż nadal dostosowujemy naszą postawę sił w regionie, jesteśmy zobowiązani do utrzymania trwałej obecności w regionie od stóp do głów i intensyfikacji szkoleń z naszymi bałtyckimi sojusznikami w celu utrzymania wiarygodnych zdolności bojowych i wzmocnienia naszej postawy obronnej i odstraszającej - powiedział ambasador USA w Wolnie Robert Gilchrist.