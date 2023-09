Amerykański Hercules będzie spolonizowany? To możliwe. I nie tylko to

Wraz z zamówionymi przez Polskę amerykańskimi czołgami Abrams, dostaniemy również wozy zabezpieczenia technicznego M88 Hercules. Ich producent zapewnia, że będą serwisowane Polsce, a w przyszłości - nawet licencyjnie produkowane. Ma też dla nas dodatkową propozycję.

Prócz czołgów Abrams chcemy pozyskać 36 wozów zabezpieczenia technicznego M88 Hercules.

To obecnie jedyne wozy tego typu, mogące ewakuować z pola walki najcięższe Abramsy, ale też inny ciężki sprzęt.

Serwisowaniem tych wozów zajmować się będą Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, będące spółką PGZ. Firma ma jednak większe aspiracje.

Czołgi - choćby najlepsze, jak amerykański Abrams, czy zamówione przez Polskę koreańskie wozy K2 albo samobieżne armatohaubice K9, ale też te będące na uzbrojeniu polskich żołnierzy Leopardy czy nasze działa samobieżne Kraby - mogą oczywiście ulec awarii. Jeśli stanie się to w polu lub w wyniku uszkodzenia w walce, musimy mieć sprzęt, aby je ewakuować do warsztatów naprawczych.

Do tego niezbędne są wozy zabezpieczenia technicznego. Polskie wojsko nie ma tych własnej produkcji, które mogłyby ewakuować Abramsa.

W styczniu Polska zawarła z USA umowę na dostawę 116 czołgów Abrams M1A1 oraz 12 wozów zabezpieczenia technicznego Hercules. Wcześniej, wraz z umową na 250 Abramsów w najnowszej wersji, zamówiliśmy 26 Herculesów.

- W sumie wraz z Abramsami Polska zamówiła 38 wozów M88 Hercules. W czerwcu dostarczyliśmy 3 wozy w najnowszej wersji A2, którą produkujemy dla US Army. Pozostałe 35 zostanie dostarczonych wkrótce - powiedział WNP.PL Paul Zukowski, szef rozwoju biznesu i strategii na rynkach europejskich w dziale platform lądowych i usług firmy BAE.

Dodał, że na razie to niewiele, ale flota pojazdów pancernych w polskiej armii będzie rosła. Zamówione dla sił zbrojnych są przecież nie tylko Abramsy, ale też czołgi K2, armatohaubice 155 mm K9 i polskie Kraby.

Wszystkie te pojazdy wymagają serwisowania i napraw, dlatego potrzebują wozu zabezpieczenia technicznego. Także M88 oczywiście się psują. Serwisowaniem tych pojazdów mają się zająć Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (WZM) w Poznaniu.

Na początek serwis, potem produkcja części zamiennych, a może także budowa Herculesa w Polsce

Zakłady WZM, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przygotowują się bowiem nie tylko do obsługi amerykańskiego sprzętu pancernego - chciałyby również produkować części zamienne do Abramsów i Herculesów.

To jest możliwe. W rozmowie z WNP.PL Paul Zukowski przyznaje, że współpraca z polskimi zakładami rozłożona jest na fazy. Pierwsza dotyczy serwisowania sprzętu przez polską spółkę WZM.

Dodaje, że gdyby zamówienia były większe, można by też uruchomić licencyjną produkcję. Polska firma mogłaby też serwisować pojazdy innych państw.

- Doskonale rozumiemy się z kierownictwem zakładów w Poznaniu, świetnie współpracujemy, dlatego jestem przekonany, że wszystkie sprawy związane z serwisowaniem naszych wozów zostaną załatwione szybko i sprawnie - mówi Paul Zukowski.

Na początku, ponieważ sprzęt będzie nowy, zakład będzie miał możliwość robienia przeglądów, serwisowania wozów. Do tego wystarczy utworzenie magazynu z odpowiednim poziomem zapasów części zamiennych. Ale - po pewnym czasie - niezbędne staną się też jego naprawy.

- Na kolejnych etapach widzę możliwość koprodukcji, a także produkcji tych wozów oraz części zmiennych w Polsce. Myślimy o współpracy z Polską szeroko, włącznie z przetransferowaniem naszych technologii do zakładów i możliwej polonizacji Herculesów - podkreśla menedżer.

W Polsce mogłoby powstać centrum serwisowe dla M88 na całą wschodnią flankę NATO

Jak już wspomnieliśmy, na razie polskie siły zbrojne nie mają wozu zabezpieczenia technicznego (WZT), który mógłby ewakuować armatohaubicę Krab. Koreańczycy również nie mają wozu zdolnego do ewakuacji czołgu K2PL.

M88 jest już sprawdzony, dostępny i potrafi wywieźć z pola walki najcięższy czołg na świecie - Abrams M1A2 SEP v3, a właśnie tego modelu chcemy kupić 250 sztuk. Co więcej: Amerykanie są gotowi produkować go w przyszłości Polsce. To ważne choćby dlatego, że - według specjalistów - dla tak wielu ciężkich brygad będziemy potrzebowali ok. 180 podobnych wozów.

Do tego polski program nowego wozu zabezpieczenia technicznego Kajman, który miał być zdolny do ewakuacji technicznej wozów o masie ponad 63 t, został unieważniony... Jednak wóz jest nadal potrzebny. Zakup Abramsów i M88, a także możliwa przyszłościowa polonizacja jest okazją do wspólnych prac nad nowym wozem technicznym.

Według Paula Zukowskiego w Polsce mogłoby powstać centrum serwisowe na całą wschodnią flankę NATO, które obsługiwałoby pojazdy używane w regionie przez amerykańskie wojska lądowe. Obecnie M88 są serwisowane w Stanach Zjednoczonych, a to nie jest najlepsze rozwiązanie logistyczne.

Również inne kraje wschodniej flanki przymierzają się do kupna Abramsów, a wraz z nimi będą też pozyskiwać wozy M88. Nabywa je - wraz z Abramsami - Rumunia, a zainteresowanie M88 wyrażają też Litwa i Ukraina.

Amerykanie w przyszłości są gotowi produkować wóz zabezpieczenia technicznego Hercules w Polsce

Do tego część amerykańskiego sprzętu, czołgów i wozów bojowych naprawiana jest w Ukrainie, a część już przyjeżdża do Polski. Czy możliwe byłoby utworzenie centrum serwisowego dla tego sprzętu w Polsce?

- Oczywiście - odpowiada Paul Zukowski. - Jeśli nasza współpraca w programie M88 będzie tak szeroko związana ze spółką WZM, nie jest wykluczone, że coś takiego może powstać.

Dotyczyłoby to też sprzętu amerykańskiego w Polsce. Na razie rozmowy na ten temat nie są prowadzone, ale wydaje się to logiczne na przyszłość. W polskim centrum mogłyby być serwisowane i naprawiane również czołgi i wozy zabezpieczenia technicznego z innych państw, które przymierzają się do zakupu Abramsów.

Wozy te mogą być pomocne także jeśli chodzi o inny ciężki sprzęt, którego amerykańscy żołnierze mają u nas wiele, jak chociażby Bradleye. A tego sprzętu najpewniej będzie przybywać.

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach BAE Systems pokazał najnowszy wielozadaniowy transporter opancerzony AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), zbudowany w ramach programu dla US Army, który zaprojektowano, aby w brygadach pancernych towarzyszyć Abramsom i innym czołgom.

Tak naprawdę to uniwersalna platforma gąsienicowa dla pięciu różnego rodzaju wozów, m.in. pancernego ambulansu medycznego, ale też polowego szpitala na gąsienicach.

Ranny żołnierz otrzymywałby niezbędną pomoc medyczną bezpośrednio na polu walki, bez przewożenia do szpitala. Może to też być platforma samobieżnego moździerza, wozu dowodzenia lub bojowego wozu piechoty.

Wóz ten jest już produkowany seryjnie. Także i tym wozem BAE Systems chce zainteresować polską armię.

- Te platformy są już produkowane seryjnie dla wojska amerykańskiego. Mogłyby być też już dziś dostępne dla polskiego wojska, gdyby się na nie zdecydowało – zapewnia Zukowski.

Pojazd zostanie w najbliższych dniach pokazany w Londynie, ale Amerykanie liczą, że na tak uniwersalną platformę znajdzie się też zapotrzebowanie i w naszym kraju, w którym ciężkie jednostki pancerne korzystałyby z tego rodzaju platformy.