Amerykański „latający czołg” pierwszy raz w Polsce

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysły Obronnego w Kielcach szczególne zainteresowanie budzi amerykański śmigłowiec szturmowy AH-1Z Viper, nazywany też Zulu. Ten potężnie uzbrojony, najszybszy wiropłat świata pokazano w Polsce po raz pierwszy. Jest co podziwiać.

Według Bella, producenta Vipera, to najlepiej uzbrojona, najszybsza i nie wymagająca specjalnie dużej obsługi maszyna na świecie.

Do tego najtańsza nie tylko w zakupie, ale również w użytkowaniu przez całe życie eksploatowania.

Bell ze śmigłowcem AH-1Z Viper oraz Boeing z AH-64E Guardian Apache konkurują ze sobą w polskim programie Kruk, w którym chcemy pozyskać śmigłowce szturmowe nowej generacji.

AH-1Z Viper to dwumiejscowy, dwusilnikowy śmigłowiec szturmowy nowej generacji, który powstał w XXI w. Maszyny te brały udział we wszystkich operacjach i działaniach bojowych, w których uczestniczyli amerykańscy Marines.

Przeznaczone są do wykonywania każdej misji w każdym rejonie świata, nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych: deszczu, śniegu, pyle czy dużej wilgotności powietrza. Głównie mają niszczyć czołgi i sprzęt pancerny przeciwnika.

Według specjalistów jest to też najbardziej opłacalny ekonomicznie śmigłowiec. Koszt godziny lotu Vipera jest o 3 tys. dolarów niższy koszt lotu podobnych jednostek.

Maszyna imponuje rozmiarami, danymi taktyczno-technicznymi oraz przenoszonym uzbrojeniem. Jej długość całkowita to 17,75 m, przy czym długość samego kadłuba wynosi ponad 13,6 m. Wysokość śmigłowca sięga ponad 4,3 m, a średnica wirnika liczy 14,6 m.

Dwa silniki General Electric T700-GE-401C turboshaft o mocy 1,340 kW każdy pozwala osiągnąć prędkość do 296 km/h, przy czym prędkość ekonomiczna to 257 km/h. Pułap praktyczny to ponad 6 km, a zasięg 575 km. Jest w stanie wykonywać misje w powietrzu bez lądowania przez 14,5 godz.

Maszyna trudno wykrywalna przez systemy przeciwnika i dobrze uzbrojona

Masa własna śmigłowca przekracza 5,4 t, a startowa, to prawie 8,4 t. W połączeniu z niewielkim przekrojem poprzecznym kadłuba maszyna daje niewielkie odbicie radarowe, dzięki czemu trudno ją namierzyć przez systemy wroga. Może przenosić ok. 3 tony uzbrojenia. A jest ono potężne.

Obok działka M-197 kalibru 20 mm na sześciu węzłach podwieszeń Viper może przenosić do 16 naprowadzanych laserowo ośmiokilogramowych pocisków typu odpal i zapomnij AGM-114 Hellfire oraz 76 szt. niekierowanych lotniczych pocisków rakietowych Hydra 70 zasięgu do 5 km.

To też jedyny śmigłowiec bojowy na świecie w pełni zintegrowany z systemem rakiet powietrze- powietrze Sidewinder, dającym maszynie dominację w powietrzu. Ma współpracować z nową generacją tych pocisków AIM -9X

Dwie takie rakiety przenosi na końcach wysięgników. Pozwalają one również na zwalczanie celów naziemnych, opancerzonych - do czego głównie przeznaczony jest Viper.

Oprócz wytrzymałej konstrukcji i ochrony załogi oraz kluczowych elementów, takich jak silniki i przekładnia główna dodatkowymi płytami kevlarowymi, maszynę wyposażono w urządzeń zwiększające przeżywalność na polu walki.

Viper jest konstrukcją otwartą na modyfikacje, co producent przewidział już przy jego konstrukcji. Dotyczy to głównie wprowadzania nowych systemów informacji oraz uzbrojenia.

Jego atutem jest system namierzania elektrooptycznego oraz w podczerwieni

To śmigłowiec o dużej interoperacyjności i sieciocentryczności. Jego atutem jest zasobnik TSS (Target Sight System). To wielozakresowy system namierzania elektrooptycznego oraz w podczerwieni, pozwalający załodze śledzenie celów, ich identyfikację oraz dokładne określenie, jakiego rodzaju to są cele.

Dzięki technologii link 16 załoga otrzymuje dane z efektorów wielu różnych systemów, dzięki czemu może współdziałać z samolotami F-35, artyleryjskimi wyrzutniami rakietowymi HIMARS czy czołgami Abrams. Przy czym załoga może odebrać dane na ruchomej mapie, co znacznie ułatwia pracę.

Viper wyposażony jest też w nowy zasobnik walki elektronicznej Intrpid Tiger II. Zapewnia on śmigłowcom zarówno rozproszone, jak i połączone możliwości walki elektronicznej, które mogą być kontrolowane z kabiny lub przez operatora naziemnego.

Takie podsystemy, jak układ HIRSS (Hover Infrared Suppression System), który w istotny sposób zmniejsza możliwość wykrycia maszyny czujnikami podczerwieni.

Viper konkuruje z Apache Guardian w polskim programie śmigłowców szturmowych nowej generacji

Śmigłowiec wyposażono też w wyrzutniki flar i dipoli zakłócających pracę głowic naprowadzających pociski do zwalczania statków powietrznych.

Jest też system alarmujący załogę o opromieniowaniu maszyny wiązką radarową lub promieniem lasera, a także namierzeniu przez głowicę pocisku i o przejściu pocisku w tryb śledzenia.

Członkowie załogi są wyposażeni w na hełmowe wyświetlacze Top Owl, dzięki którym mają obraz otoczenia śmigłowca w 3D zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki sprzężeniu z hełmem pilota optoelektronicznego układu obserwacyjno-celowniczego może on szybko naprowadzać uzbrojenie na cel.

Viper konkuruje z Apache Guardian w polskim programie Kruk, w którym wojsko chce pozyskać śmigłowce szturmowe nowej generacji, mające zastąpić używane obecnie „latające czołgi” Mi-24, które z powodu braku naprowadzanego uzbrojenia rakietowego na taka nazwę już nie zasługują. Zgodnie z zapowiedzią MON zastąpią je amerykańskie latające „czołgi”.

