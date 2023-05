Amerykański żołnierz: Jesteśmy tutaj jako część wojsk NATO

Jesteśmy tutaj jako część wojsk NATO. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z żołnierzami z Polski, Rumunii i innych krajów sojuszniczych, którzy są tutaj obecni – powiedział w rozmowie z PAP sierżant sztabowy Krystian Zietara z armii USA.

Amerykańscy żołnierze z pierwszej dywizji piechoty biorą udział ćwiczeniach Anakonda-23. W sobotę na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu rozpoczęła się aktywna faza tego szkolenia. Anakonda-23 to największe w tym roku ćwiczenia polskich Sił Zbrojnych, udział w nich bierze w sumie kilkanaście tysięcy żołnierzy, m.in. z Polski, USA, Rumunii i Słowenii. Ćwiczenia potrwają do połowy maja br.

Wypowiadający się Zietara jest członkiem załogi czołgu Abrams

Jednym z żołnierzy, którzy uczestniczą w ćwiczeniach na poligonie w Nowej Dębie jest urodzony w Chicago sierżant sztabowy Krystian Zietara z amerykańskiej pierwszej dywizji piechoty.

Wojskowy rozmawia bardzo dobrze po polsku, czasami pomagając sobie wyrażeniami w języku angielskim. Zietara jest członkiem załogi czołgu Abrams, na kasku ma symbol Polski Walczącej. Jak opowiadał, polskie symbole są dla niego ważne. Dodał, że jeden z czołgów na którym służył nazwał Husarz.

Pytany, jak ocenia ćwiczenia, w których bierze udział, Zietara podkreślił, że bardzo się cieszy, że jest w Polsce. "Jesteśmy tutaj jako część wojsk NATO. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z żołnierzami z Polski, Rumunii i innych krajów sojuszniczych, którzy są tutaj obecni. Chcemy pokazać naszą solidarność w ramach sojuszu NATO" - powiedział.

"Chcemy pokazać nasze wsparcie i wiemy, że nasza obecność jest ważna"

"Wiemy, że ćwiczenia Anakonda-23 są bardzo ważne dla strategii obronnej Polski. Chcemy pokazać nasze wsparcie i wiemy, że nasza obecność jest ważna dla budowania współpracy i pokazania, że razem jesteśmy mocni" - zaznaczył wojskowy.

Zietara podkreślił, że współpracował z wieloma polskimi żołnierzami i - w jego ocenie - są bardzo dobrze wyszkoleni. "Oczywiście są różnice, ale czołg to czołg; jest troszkę inaczej, ale podobnie. Wspaniale jest być częścią tej wojskowej rodziny" - dodał.

Amerykański wojskowy podkreślił, że był już w Polsce kilka razy, odwiedzał swoją rodzinę, ale zawsze chciał przyjechać do Polski, jako żołnierz. I to jest jego pierwszy zawodowy pobyt w naszym kraju.

Wojskowy zaznaczył, że wcześniej był już na rotacji w Bułgarii, Niemczech i w Litwie. "Jednak zawsze jako żołnierz chciałem przyjechać do Polski, aby tutaj służyć. Wcześniej służyłem w innej brygadzie, która nie była wysyłana do Europy, dlatego wybrałem inną, właśnie po to, aby przyjechać na rotację do Polski. To jest spełnienie mojego marzenia jako Amerykanina polskiego pochodzenia " - powiedział.

Nie jest tylko Amerykaninem. Dla niego " Polska to drugi dom"

Zapytany, jak czuje się w Polsce, Zietara odpowiedział, że dla niego Polska to drugi dom. "Czuję się tu jak w domu" - podkreślił.

Akakonda-23 to dziewiąta edycja tego ćwiczenia. Jest to ćwiczenie narodowe z udziałem wojsk sojuszniczych i partnerskich. Anakonda-23 jest ściśle skoordynowana z amerykańskim ćwiczeniem Defender-23 oraz szwedzkim Aurora-23.

Tegoroczna Anakonda składa się z czterech części: ćwiczenia studyjnego z grą wojenną na poziomie strategiczno-operacyjnym (Table Top Exercise - TTX); połączonego ćwiczenia z wojskami (Joint LIVEX); ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo (Command Post Exercise/ Computer-Assisted Exercise - CPX/CAX) oraz ćwiczenia eksperymentalnego (Field Experimentation Exercise - FEX).

W części aktywnej (Joint LIVEX), która trwa od 17 kwietnia do 16 maja, z kulminacją działań 6 maja, weźmie udział ponad 12 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich. Zadania w ćwiczeniu przydzielono dowódcom 12., 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanych.

Szkolenie w ramach części aktywnej realizowane będzie na poligonach Drawsko, Orzysz, Ustka i Nowa Dęba oraz poligonach na terenie Szwecji, Litwy, Łotwy i Estonii.