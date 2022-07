Amerykańskie firmy zbudują potężną broń przeciwko dronom

Jak informują General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) oraz koncern Boeing, firmy te otrzymały od amerykańskiego Rapid Capabilities and Critical Technologies Office kontrakt na opracowanie 300 kilowatowej broni laserowej o wysokiej energii. Ten półprzewodnikowy system kompaktowej broni laserowej przeznaczony będzie do niszczenia zagrożeń powietrznych.

Nowy system o kryptonimie DG HELWS (Distributed Gain High Energy Laser Weapon System) ma być bronią laserową generująca moc większą, od dotychczas zamawianych laserów.

Boeing dostarczy głowicę śledzącą z oprogramowaniem do śledzenia i precyzyjnego kierowania wiązką lasera, a General Atomics technologię skalowalnego półprzewodnikowego lasera i wysokowydajne baterie litowo-jonowe.

Departament Obrony zażądał na prototyp nowej broni w tym roku fiskalnym 331 mln dol. Projekt ma być gotowy w 2023 r. Przy budowie broni laserowej USA będą współpracować z sojusznikami, zwłaszcza z Izraelem.

Stany Zjednoczone, podobnie jak wiele innych państw pracują nad bronią laserową od dawna. US Army prowadzi wiele różnych programy ukierunkowanej energii. Obecnie trwają prace nad prototypem pojazdów z zamontowaną bronią, mogącą kierunkowaną energią zestrzelić nadlatujące drony.

Testowany jest system DE M-SHORAD (Directed Energy Maneuver Short-Range Air Defense) o mocy 50 kW zintegrowany z podwoziem kołowego transportera opancerzonego M1126 Stryker.

Także konsorcjum firm Dynetics, Lockheed Martin, Rolls-Royce LibertyWorks oraz MZA Associates w 2023 roku ma dostarczyć na testy system HEL TVD o mocy 100 kW do obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Demonstracje tej broni zaplanowano na 2022 r. W 2024 r. mają być gotowe cztery prototypy takich pojazdów.

Broń wysokiej efektywności

Wyniki testów są na tyle zadowalające, że wojsko zamawia systemy o coraz większych zdolnościach. Stąd kontrakt dla Boeinga i General Atomics na zbudowanie prototypu półprzewodnikowego systemu broni laserowej o wysokiej energii z rozproszonym wzmocnieniem o mocy 300 kW.

- Prototyp podsystemu kompaktowej broni laserowej o dużej mocy, który GA-EMS dostarczy w ramach tego kontraktu, będzie wytwarzał śmiertelną moc większą niż jakiekolwiek dotychczas systemy tego rodzaju - mówi Scott Forney, prezes GA-EMS.

Podkreśla że technologia ta stanowi duży skok naprzód w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej, która jest niezbędna do wsparcia wysiłków modernizacyjnych armii.

Lasery zwalczają nie tylko drony

Również Komitet Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych uważa, że technologia ukierunkowanej energii dojrzała do punktu, w którym może być z powodzeniem stosowana przeciwko obecnym zagrożeniom rakietowym, artyleryjskim, moździerzowym, a także pociskom manewrującymi i dronom, a nawet do tymczasowego wyłączania satelitów.

Najważniejszym wyzwaniem jest opracowanie zdolności mikrofalowych o dużej mocy (HPM), które mogą wykrywać i śledzić roje małych bezzałogowych statków powietrznych i przekazywać ich namiary w czasie rzeczywistym do systemu dowodzenia bojową obroną powietrzną w celu pokonania atakujących rojów dronów.

- Zagrożenie stwarzane przez roje małych bezpilotowców powietrznych wciąż rośnie, a wraz z nim potrzeby poprawy niezawodności systemów ich zwalczania i zdolności obronnych całej sieci przeciwlotniczej - przypominają przedstawiciele komitetu.

Wyzwaniem roje małych dronów

Amerykańska Armia niedawno zakończyła demonstrację, podczas której systemy HPM z ograniczonym powodzeniem poradziły sobie z rojami małych dronów. Komitet zachęca wojsko do rozważenia HPM jako części warstwowej obrony przeciwlotniczej dla stałych i częściowo stałych miejsc.

Komitet uważa, że w związku z ostatnimi rosyjskimi działaniami na Ukrainie, nieustannymi wysiłkami Iranu i irańskich pełnomocników w celu użycia pocisków manewrujących do destabilizacji i podważania reżimów oraz rosnącym chińskim potencjałem, obrona powietrzna Stanów Zjednoczonych oraz jej sojuszników, jest obecnie priorytetem.

Stąd rekomendacje i wysiłki komitetu na włączenie do współpracy krajów sojuszniczych NATO, które robią postępy w tej dziedzinie, w szczególności zaś Izraela, który od lat pracuje nad laserami przeciw UAV, udowadniając zdolność do zestrzeliwania dronów, ale też pocisków artyleryjskich i moździerzowych.

Laser zmienia zasady gry

Armia izraelska przetestował niedawno system broni laserowej, który z powodzeniem strącał z nieba drony, moździerze i rakiety. - Laser zmienia zasady gry dzięki łatwemu w obsłudze systemowi i znaczącym korzyściom ekonomicznym - powiedział gen. Yaniv Rotem, szef działu badań i rozwoju izraelskiego wojska.

Nowe technologie nazwano „zmieniaczem gry”. Departament Obrony USA na bieżąco zapoznaje się z wynikami testów i uważa, że systemy produkowane przez izraelskie firmy obronne - Rafael Advanced Defense Systems i Elbit Systems - odnoszą sukcesy.

Od co najmniej połowy 2021 r. Izrael i USA wymieniają informacje wywiadowcze na temat irańskich możliwości bezzałogowych statków powietrznych, które Iran uważa za jedną z najlepszych broni do uderzania w interesy USA i Izraela w regionie.

Iran i Rosja dronowym zagrożeniem

Teheran chwalił się nawet, że ma drona, który może wystrzelić z powietrza pocisk przeciwokrętowy. Jeśli nawet, zdaniem specjalistów, jest to informacja przesadzona, to bez wątpienia Iran, z pomocą ekspertów zagranicznych, próbuje opracować coraz bardziej śmiercionośne drony.

Co więcej, jak niedawno ujawniono, Iran chce przekazać Rosji kilka setek swoich ukrytych w bunkrach dronów, w tym uzbrojonych. To zwiększy zagrożenie rosyjskie w wojnie z Ukrainą. Jak groźna to bron, udowadniają ukraińskie bezzałogowce. Nawet niewielkie, cywilne drony, z których zrzucają granaty niszcząc rosyjskie czołgi.

Dlatego komitet nakazuje przeprowadzenie oceny interoperacyjności izraelskiego systemu obrony powietrznej Iron Dome, który amia USA przetestowała oraz informowania o planach użycia tego systemu. Jedno co wydaje się pewne już dziś, to że laserowy wyścig zbrojeń nabierze większego tempa.