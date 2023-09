Amerykańskie Javeliny będą w Polsce. A co z naszymi Piratami?

Przeciwpancerne rakiety Javelin mają być produkowane w Polsce. Tymczasem polski system przeciwpancernych Pirat nie może doczekać się seryjnej produkcji.

Podczas zakończonego niedawno MSPO w Kielcach Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisała kilkanaście umów o spektakularnej wysokości 60 mld zł oraz porozumienie o współpracy.

Zawarto też porozumienie o możliwości produkcji pocisków przeciwpancernych Javelin w Polsce.

Nie wszyscy się cieszą z tej umowy. Pojawiły się obawy, że inwestycja może spowolnić produkcję polskich systemów przeciwpancernych Pirat.

Według ekspertów polski system nie jest gorszy od zachodniej broni. Ma nawet nad nią przewagę.

Zawarte podczas MSPO porozumienie PGZ z Javelin Joint Venture, spółką Raytheona i Lockheed Martina, to dopiero pierwszy krok, a właściwie przygotowanie warunków do jego wykonania. Trudno dziś nawet spekulować, kiedy moglibyśmy elementy Javelinów produkować w Polsce, nie mówiąc o całych pociskach.

- Wspólnie z PGZ badamy wiele możliwości wykorzystania umiejętności i wiedzy polskiego przemysłu do wspólnej produkcji Javelina - powiedział Andy Amaro, prezes Javelin Joint Venture i dyrektor programu Javelin w Raytheonie.

Dodał również, że - wraz z rosnącym popytem na ten system - partnerzy przemysłowi mogą odegrać istotną rolę we wspieraniu produkcji i dostarczaniu tego sprawdzonego w boju uzbrojenia działającego w systemie „odpal i zapomnij”.

Współpraca oraz produkcja w Polsce elementów broni przeciwpancernej to ponętna perspektywa. Zwłaszcza z tak znaczącymi w świecie partnerami, którzy zapowiadają, że porozumienie pozwoli rozwinąć strategiczne, długoterminowe partnerstwo międzynarodowe z PGZ i stworzyć korzystne warunki zarówno dla Polski, jak i USA, aby dostarczać siłom zbrojnym sprawdzone rozwiązanie.

- Polska postrzega Javelin Joint Venture jako kluczowego partnera, a zawarta umowa wzmacnia relacje zarówno z Raytheonem, jak i Lockheed Martin. Decyzje, które doprowadziły do podpisania umowy, pokazują potencjał owocnej, długoterminowej współpracy - powiedział Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Javeliny są już na uzbrojeniu żołnierzy WOT. Za 3 lata mamy mieć prawie 700 pocisków

Przemysław Kowalczuk, członek zarządu ds. rozwoju Mesko, żywi nadzieję, że współpraca ta w efekcie końcowym pozwoli na produkcję amerykańskich Javelinów przez polski przemysł.

- W Polsce będą opracowywane nie kawałek wyrzutni lub jej komponenty, ale całe pociski rakietowe - powiedział Kowalczuk. I dodał, że pełna produkcja mogłaby być osiągnięta w ciągu kilku lat.

Do tego jako pierwsi w Europie pozyskalibyśmy możliwości wytwarzania system Javelin w wariancie F. Byłoby to niemałe osiągnięcie, zwłaszcza gdybyśmy mieli możliwość eksportu produkowanych w naszym kraju pocisków.

Do tej pory JJV wyprodukowała ponad 50 tys. pocisków Javelin i ponad 12 tys. modułów celowniczych z układem sterowania wielokrotnego użytku. Javelin jest obecnie używany w 23 krajach. Do tego dochodzi Ukraina, gdzie Javeliny wykorzystuje się już od ponad roku.

Systemy Javelin są już w Polsce. I będzie ich coraz więcej... Z końcem stycznia 2023 r. Agencja Uzbrojenia (AU) poinformowała o podpisaniu aneksu do międzyrządowej umowy w ramach programu Foreign Military Sales z maja 2020 r. na dostawę drugiej partii tych systemów.

W skład tego pakietu weszło 50 zespołów celowniczo-startowych w najnowszej wersji LWCLU (Light Weight Command Launch Unit) i ok. 500 ppk FGM-148F wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym. Wartość umowy? Ok. 103,5 mln dol. netto. Dostawy mają zostać zrealizowane do 2026 roku.

Zakup Javelinów może spowolnić produkcję polskich systemów przeciwpancernych Pirat

To już druga umowa na te systemy. W maju 2020 r. AU zawarła umowę o wartości 54,5 mln dol. netto na dostawę 60 starszych zespołów celowniczo-startowych CLU oraz 180 pocisków FGM-148F, również dla żołnierzy WOT. Zaczęli je otrzymywać w 2021 r.

W czerwcu 2021 r. Wojska Obrony Terytorialnej ukończyły szkolenie operatorów Javelin, którzy strzelali tymi pociskami i uzyskali certyfikaty do serwisowania i obsługi systemu, a także prowadzenia własnych szkoleń.

Polska nie ma dotychczas własnej takiej broni. Od wielu lat produkujemy na licencji izraelski ppk Spike. Dlatego w sytuacji zagrożenia wojną za naszą wschodnią granicą zdecydowano się na amerykańskie AGM-148 Javelin.

Według analityków wojskowych mogliśmy kupić inne systemy, bardziej nowoczesne (zarówno na Zachodzie, jak i w Izraelu), ale nie dlatego zakup ten budzi liczne kontrowersje.

Głównym problem, na jaki wskazywali analitycy wojskowi, było ryzyko, że zakup Javelinów może spowolnić lub nawet spowodować zaprzestanie produkcji naszych polskich, podobnych, lekkich systemów przeciwpancernych Pirat.

Zdawała się to potwierdzać prezentacja MON-u, która odbyła się w Sejmie i podczas której przedstawiono polskie systemy uzbrojenia, m.in. przeciwpancernego, które planowane są jako zasadnicze dla żołnierzy. Nie było w tym wykazie Piratów... Wskazano natomiast Javeliny.

Przeciwpancerne Piraty nie mogą się doczekać seryjnej produkcji

Dlatego - przy okazji zakupu drugiej partii Javelinów - MON oświadczyło, że w najbliższych miesiącach planowane jest zawarcie umowy w ramach programu Pustelnik na dostawę pierwszej partii testowej rakietowych zestawów przeciwpancernych Pirat, rozwijanych przez Mesko i Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko.

Pirat rodzi się długo i w bólach. Prace nad polskim kierowanym pociskiem przeciwpancernym trwają od 2013 r. Przez kilka lat trwały testy. W ich trakcie wystrzelono ponad 20 pocisków.

W 2020 r. przeprowadzono szczegółowe badania działania polskich silników marszowych i startowych oraz ocenę dokładności naprowadzania rakiety w czasie lotu na dystansie 500 m i 2400 m. I te testy zakończyły się sukcesem.

W ćwiczeniach "Złamana akacja", które były częścią seminarium poświęconego przyszłości polskich oddziałów piechoty zmotoryzowanej, żołnierze otrzymali sprzęt, który - oficjalnie - nie jest jeszcze na wyposażeniu polskiej armii, m.in. właśnie przeciwpancerne pociski kierowane Pirat.

Według ekspertów polski system nie jest gorszy od zachodniej broni. Ma nawet nad nią przewagę. Pirat, pocisk o zasięgu 2,5 km, naprowadzany na cel podświetlony laserem przebija 500 mm stali pancernej RHA. Do tego kosztuje zaledwie jedną trzecią tego, co FGM 148 Javelin, który również najlepiej sprawdza się na dystansie do 2,5 km.

Javelin naprowadzany jest własną głowicą termowizyjną, a Pirat - na odbite światło lasera. Oba pociski mogą uderzać od góry; Pirat ze 150 m wysokości, co daje szansę na zniszczenie nawet tak dobrze opancerzonych pojazdów, jak współczesne czołgi, które pancerz od góry mają znacznie słabszy.

Porozumienie dotyczące Javelinów nie oznacza rezygnacji z polskich ppk Pirat

Przeciwpancerne Piraty - choć pozytywnie przeszły testy, są też chwalone i nagradzane na branżowych wystawach - nie mogą doczekać się seryjnej produkcji. Dlatego pojawiły się złośliwe uwagi, które padały po zakupie Javelinów, że Pirat miałby łatwiejszą drogę do armii, gdyby pochodził z importu.

Pod koniec lutego br. wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz oświadczył, że w najbliższych miesiącach w ramach programu Pustelnik planowane jest zakontraktowanie pierwszej partii testowej pocisków Pirat. Teraz - w wyniku porozumienia - będą badane możliwości utworzenia zakładu montażu końcowego i produkcji komponentów Javelina w Polsce.

Członek zarządu Mesko Przemysław Kowalczuk studzi i obawy, i emocje. Twierdzi, że porozumienie dotyczące systemu Javelin nie oznacza rezygnacji z przygotowania rakiet przeciwpancernych Pirat, opracowywanych w Mesko.

- Pirat jest na ścieżce certyfikacji i ma wypełniać inną lukę na rynku niż Javelin - zapewnia.

Dlaczego zatem nie wszyscy się cieszą? Wątpiących, których wciąż niemało; „inna luka” nie do końca przekonuje.

Będziemy mieli 3 podobne systemy przeciwpancerne. MON bowiem po długim wyczekiwaniu zwarło w końcu umowę z Rafaelem na dostawę systemów Spike LR.

Według analityków w przypadku systemów przeciwpancernych pociski o różnym sposobie naprowadzania i różnym zasięgu jak najbardziej jednak wpisują się w budowany system obrony przeciwpancernej wojsk lądowych.

Niektórzy jednak podkreślają, że zbyt duża liczba różnych systemów prowokuje też większe problemy szkoleniowe i logistyczne. Do tego dochodzą nie najlepsze doświadczenia z dotychczasowej budowy tego systemu, które podpowiadają ostrożność co do zgłaszanych deklaracji. Oby tym razem się one spełniły..