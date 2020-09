Amerykańskie zakłady w Rzeszowie mają problemy. Mogą też one dosięgnąć polskiego wojska

Związkowcy Solidarności branży obronnej ogłosili pogotowie strajkowe we wszystkich polskich zakładach sektora przemysłu zbrojeniowego. Są one w trudnej sytuacji finansowej. Dotyczy to także polskich zakładów będących częścią zagranicznych korporacji. W polskim oddziale koncernu Pratt & Whitney w Rzeszowie chcą zwolnić kolejnych 300 pracowników produkcyjnych. To większy problem, niż się wydaje. Dlaczego?

Branża lotnicza wciąż pogrążona jest w kryzysie. I nie dotyczy to tylko polskich zakładów produkujących dla wojska, które ogłosiły pogotowie strajkowe.

Zwolnienia odnotowano w zakładach Leonardo w Polsce PZL-Świdnik. Trwają też one w rzeszowskich Zakładach Napędów Lotniczych w Rzeszowie, który zatrudnia ok. 4 tys. ludzi - t o polski oddział koncernu Pratt & Whitney, światowego giganta w produkcji silników samolotowych. I producent silników i przekładni, m.in. dla śmigłowców Sokół.

Kwestia przejęcia części rzeszowskich zakładów przez podmiot publiczny