Andrzej Duda: bardzo ważne, żebyśmy umacniali nasze relacje z USA

W środę prezydent Duda spotka się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, z którym ma rozmawiać m.in. o szczegółach dotyczących obecności wojsk USA w Polsce.

Przed wylotem, na krakowskim lotnisku prezydent podkreślał, że od samego początku swojej prezydentury zabiega o wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.

Prezydent przypomniał, że w 2015 r. przystąpił do "realizacji polityki obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym kraju jako gwarancji bezpieczeństwa". "Dziś obecne są w Polsce wojska Sojuszu, dziś obecne są w Polsce wojska amerykańskie. To jest efekt skutecznej i spokojnej polityki. Ja taką politykę nadal zobowiązuję się realizować, tak jak zobowiązywałem się w 2015 r. spokojnie i konsekwentnie realizować wszystkie swoje zadania, które wobec moich rodaków na siebie przyjmuję. Taką właśnie spokojną, ale konsekwentną prezydenturę dla Polski, dla realizacji ważnych polskich interesów ja obiecuję, a państwo wyborcy ocenią sami" - powiedział.



Wizyta polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych ma dotyczyć m.in. współpracy militarnej i handlowej oraz w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Omówione mają być plany realizowania deklaracji dotyczących wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Spotkanie to będzie piątym oficjalnym, dwustronnym spotkaniem prezydentów Dudy i Trumpa. Jedno miało miejsce w Polsce, pozostałe odbyły się na terenie USA.



Pod koniec września ubiegłego roku w Nowym Jorku prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy wojskowej, która uszczegółowiła zapisy poprzedniej deklaracji ogłoszonej w czerwcu 2019 r., która potwierdzała pobyt w Polsce ok. 4,5 tys. osób personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych i zapowiadała rozlokowanie ok. tysiąca kolejnych. Wrześniowa deklaracja zawiera lokalizacje dla planowanej zwiększonej obecności wojskowej USA.

"Apeluję do całej polskiej sceny politycznej: relacje strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi zawsze były elementem absolutnego, ogólnopolitycznego kompromisu. Trzeba te relacje umacniać, ważne, aby były jak najlepsze. Proszę o to, a by w taki kompromisowy sposób do tego podchodzić, po to, abyśmy osiągnęli w tych relacjach jak najwięcej dla bezpieczeństwa Polski, wzmacniania naszej gospodarki, dla inwestycji w Polsce, dla tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim dla tworzenia naszego bezpieczeństwa i budowania naszej pozycji międzynarodowej" - przekonywał prezydent Duda.

USA są drugim największym inwestorem zagranicznym w Polsce; prezydent Andrzej Duda mówił o wielkiej inwestycji Microsoftu. Wiemy, że jutro ogłosi kolejną inwestycje, większą od Microsoftu, Google to jest ponad 3 tys. dobrze płatnych miejsc pracy - zaznaczył rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan.

Polityk podkreślał, że wizyta prezydenta Dudy w USA będzie bardzo ważna z punktu widzenia relacji gospodarczych. "Amerykanie są drugim największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju, zainwestowali ponad 60 mld dolarów w naszym kraju, tworzą ponad 260 tysięcy miejsc pracy. Kolejne inwestycje będą ogłoszone w najbliższych dniach. Pan prezydent Duda mówił o wielkiej inwestycji Microsoftu. Wiemy, że jutro ogłosi kolejną inwestycję, bardzo dużą, jeszcze większą od Microsoftu, Google, to jest ponad 3 tysiące dobrze płatnych, bardzo perspektywicznych miejsc pracy w sektorze IT, nowoczesnych technologii" - poinformował Bielan.