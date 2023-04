Armia dostanie nowe karabiny wyborowe

Zakłady Mechaniczne Tarnów dostarczą Wojsku Polskiemu kolejną partię 50 karabinów wyborowych Bor 7,62.

To efekt kontraktu podpisanego przez Zakłady Mechaniczne Tarnów wchodzącymi w skład Polskiej Grupy zbrojeniowej z Agencją Uzbrojenia. Zamówienie realizowane będzie w latach 2023 i 2024.

Kontrakt ma wartość blisko 2,9 mln zł brutto.

ZM Tarnów przypominają, że to kolejne zamówienie realizowane przez spółkę na rzecz Sił Zbrojnych RP. Ostatni kontrakt realizowany był w latach 2017-2019 i dotyczył 657 sztuk broni.

Powtarzalny karabin wyborowy BOR 7,62 zasilany jest nabojem 7,62 mm x 51 NATO. Karabin wyposażony jest w uniwersalną szynę montażową do osadzania celownika optycznego i dodatkowy zestaw szyn montażowych do mocowania innych urządzeń (np. przystawki noktowizyjnej i innych akcesoriów). Broń posiada efektywny hamulec wylotowy oraz składany dwójnóg i podporę tylną. Karabin jest przeznaczony do prowadzenia precyzyjnego ognia na odległościach do 1200 m do celów żywych oraz sprzętu wojskowego lekko opancerzonego.

Zakłady Mechaniczne Tarnów są producentem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w której szczególną rolę odgrywają karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze, artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno-treningowy.

Należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Największym udziałowcem zakładów jest PCO z udziałem w kapitale na poziomie 66,6 proc. PIT Radwar ma 23,07 proc. udziału.