Armia Łukaszenki jedzie nad polską granicę. Czołgi, samoloty, śmigłowce

Przez tydzień, od 10 do 16 września, odbywać się będą manewry na Białorusi, w pobliżu polskiej granicy. Ćwiczenia te budzą w tym roku wyjątkowe emocje. W pasie przygranicznym z Białorusią wprowadzono stan wyjątkowy, a ze Szczecina na ćwiczenia na wschodzie wybierają się żołnierze 12. Dywizji Zmechanizowanej.

Wyrzutnie rakietowe

Samoloty i śmigłowce

400 km zasięgu...

Prezydent będzie dowodził

W sumie na uzbrojeniu żołnierzy RB jest ponad 530 czołgów (Polska ma ok. 800), głównie T-72, po niewielkiej tylko modernizacji, oraz T-80. Tych w najnowszej wersji T-72B3 z dodatkowym opancerzeniem jest zaledwie kilkadziesiąt sztuk. Żołnierze RB posiadają też ok. 2,3 tys. bojowych wozów piechoty (Polska - 2,6 tys.).Białoruskie siły zbrojne dysponują też silną artylerią. W trzech brygadach (51., 111. i 231.) jest ok. 450 samobieżnych dział kal. 120 i 152 mm (my mamy ok 430). Do tego dochodzą dwie brygady rakietowe (336. i 465.).Na ich uzbrojeniu są wyrzutnie rakietowe BM-21 Grad, systemy rakietowe Toczka o zasięgu 70 km, a także 300 mm systemy Smiercz i 220 mm Uragan z donośnością do 90 km oraz systemy produkcji chińsko-białoruskiej Polonez o zasięgu nawet do ok. 300 km. Łącznie 238 wyrzutni.

Przypomnijmy, że polska armia dysponuje ok. 180 artyleryjskimi wyrzutniami rakietowymi, ale - dopóki nie trafią do nas systemy artylerii rakietowej HIMARS, zakupione od Amerykanów w ramach programu Homar - bez możliwości rażenia na dalekie odległości.Takich możliwości ogniowych pozbyliśmy się w 2005 r., wycofując systemy Toczka i 9K52 Łuna-M o zasięgu 70 km.Lotnictwo sił zbrojnych RB liczy ok. 107 samolotów bojowych, z czego większość stanowią myśliwce MiG-29 (Polska ma 90 samolotów, w tym 48 myśliwców F-16, 28 MiG-29 oraz niewielką liczbę latających jeszcze szturmowców Su-22). Białorusini mają też ok. 21 śmigłowców szturmowych (WP - 30 szt.).W 2021 r. Białoruś planowała dokupić cztery nowoczesne śmigłowce szturmowe Mi-35. W 2017 r. podpisano kontrakt na 12 rosyjskich Su-30SM, ich dostawy zakończą się w 2022 r. Białoruś kupuje też systemy przeciwlotnicze S-400 Triumf wraz z zestawami krótkiego zasięgu Pancyr-S1.Pod koniec sierpnia 2021 r. Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że do Grodna, w ramach tworzonego wspólnego centrum szkoleniowo-bojowego sił powietrznych oraz obrony przeciwlotniczej, przybyły rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.Decyzję o powstaniu nowego, wspólnego centrum szkoleniowego Sił Zbrojnych Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej podjęto w marcu 2021 r.To kolejny element realizowanego od lat programu stopniowej integracji i zwiększenia interoperacyjności oraz kompatybilności sił powietrznych i obrony powietrznej konfederacji Państwa Związkowego Rosji i Białorusi.Najpewniej rosyjskie systemy rakietowe S-400, które mogą jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na sześć celów znajdujących się w odległości nawet 400 km, pozostaną na Białorusi także po zakończeniu ćwiczeń Zapad-2021.Wraz z nimi w bazie pod Grodnem (z Grodna do Warszawy jest 248 km) rozmieszczone są białoruskie zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe S-300PS, których armia RB ma prawdopodobnie 24 wyrzutnie.Najsilniejszą jednak bronią Białorusi jest wsparcie Rosji. I jednocześnie największym zagrożeniem. W mediach pojawiają się informacje o obawach części Białorusinów o losy swojego kraju po ćwiczeniach Zapad-2021. Dotąd zawsze były zaplanowane daty wejścia wojsk rosyjskich na Białoruś oraz ich wyjścia. Teraz zaplanowano tylko ich wejście.Ćwiczenia odbywać się będą na poligonach w całej Rosji i na pięciu na Białorusi. Prezydent Łukaszenka zapowiedział, że to on będzie kierował ćwiczeniami odbywającymi się w Białorusi. Gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO, twierdzi, że białoruscy generałowie od dawna słuchają tylko Moskwy.Dla Polski podporządkowanie Białorusi Rosji byłoby największym zagrożeniem.