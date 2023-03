Armia Rosji się wykrwawia. Ukraińcy mają pięciokrotnie niższe straty

Rosja w walkach o Bachmut tracą wielokrotnie więcej żołnierzy niż Ukraina. Tak duże straty mogą zablokować Rosjanom możliwość prowadzenia dalszej ofensywy, nawet jeśli ostatecznie uda im się zdobyć to miasto.

Co się stanie jeśli Rosjanie zajmą Bachmut? Ukraiński prezydent mówi o drodze, jaką by to otworzyło.

Według wywiadu NATO wojska rosyjskie straciły w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim pięć razy więcej ludzi niż Ukraińcy.

Amerykanie potwierdzili, że Ukraina dostała bomby szybujące JDAM-ER o zasięgu do 28 km.

Według amerykańskiego dziennika "The New York Times" dane wywiadowcze wskazują, że ataków na gazociągi Nord Stream 1 i 2 mogła dokonać proukraińska grupa, niepowiązana bezpośrednio z ukraińskimi władzami lub rosyjscy przeciwnicy reżimu Putina. Zastrzega, że informacje te nie są zweryfikowane.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, odnosząc się do doniesień "The New York Timesa" powiedział, że w przypadku ataku na Nord Stream 1 i 2 wiadomo, że był to sabotaż na infrastrukturę krytyczną w Europie.

Podkreślił, że trwają w tej sprawie dochodzenia i nierozsądne jest spekulować, dopóki nie zakończą się śledztwa. Władze w Kijowie uważają to za zabawne teorie spiskowe. Zapewniają, że Ukraina nie ma nic wspólnego z bałtycką wpadką.

Siły rosyjskie kontynuowały ataki naziemne wzdłuż linii Awdijiwka-Donieck. Według Rosjan siły ukraińskie próbują prowadzić operacje przez rzekę Dniepr w obwodzie chersońskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zajęcie Bachmutu przez Rosję zapewniłoby jej wojskom otwartą drogę do Kramatorska, Słowiańska i innych krytycznych miejscowości w obwodzie donieckim.

Rosyjskie dowództwa ma już plany dalszej ofensywy po zajęciu Bachmutu

Kolejna wymiana jeńców. Tym razem Rosja wymieniła 130 ukraińskich jeńców wojennych na 90 jeńców rosyjskich. Ukraińska Państwowa Służba Graniczna poinformowała, że spośród 130 zwolnionych ukraińskich żołnierzy 87 walczyło w Mariupolu, w tym 71 to obrońcy Azowstali.

Rosyjski minister obrony oświadczył, że kiedy wojska rosyjskie zdobędą Bachmut, ofensywa będzie dalej kontynuowana. Mimo że w Bachmucie oddziały Grupy Wagnera posuwają się cały czas naprzód, wojska ukraińskie stawiają wciąż opór.

Jednak Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że po zajęciu Bachmutu siły rosyjskie nie byłyby w stanie wykorzystać tego taktycznego sukcesu dla celów operacyjnych. Rosji nie stać na prowadzenie dwóch rozbieżnych natarć.

Pierwsze musieliby prowadzić na zachód wzdłuż autostrady T0504 w kierunku Kostiatyniwki i kolejne na północy wzdłuż autostrady E40, w kierunku Słowiańsk-Kramatorsk w północno-zachodnim obwodzie donieckim.

Mimo ogromnych strat w Bachmucie Rosjanie wciąż atakują. Ukraińców ginie 5 razy mniej

Rosjanom brakuje sił zmechanizowanych do wyjścia poza Bachmut, a taktyczne oddziały szturmowe użyte do walk w mieście nie bardzo są w stanie prowadzić działania manewrowe.

Walki uliczne zwykle są korzystniejsze dla obrońców. Rosjanie starają się maksymalnie wykrwawić agresora i zniszczyć jak najwięcej jego sprzętu. Chcą wyczerpać siły ukraińskie w walkach ulicznych.

Według wywiadu NATO rosyjskie wojska straciły w walkach o Bachmut w obwodzie donieckim pięć razy więcej ludzi niż Ukraińcy i mimo to nadal posuwają się naprzód. Ukraina również ponosi znaczne straty. Wciąż jednak w Bachmucie nie przegrała.

Pojawiły się informacje o nagłym wycofaniu wojsk rosyjskich z frontu w obwodzie ługańskim. Ukraińcy nie mają złudzeń. Rosjanie chcą uzupełnić jednostki rezerwą, przegrupować się i uderzyć ponownie. Sytuację na tym froncie określają jako stabilną.

Kolega Wołodymyra Zełenskiego z dzieciństwa został objęty śledztwem. Postawiono mu poważne zarzuty

Według, Serhija Hajdaja, szefa obwodu ługańskiego, rosyjscy żołnierze wciąż unikają walki. Zwłaszcza niedawno zmobilizowani, którzy widzą jak duże straty ponoszą, w jakich warunkach walczą i są pozostawiani na polu walki przez uciekających dowódców.

Gen. James B. Hecker, dowódca sił powietrznych USA w Europie potwierdził, że Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie systemy JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range), czyli bomby szybujące naprowadzane przez GPS o zasięgu do 28 km.

Serwis "New Voice of Ukraine", powołując się na informację uzyskaną z kancelarii prezydenta Zełenskiego przekazał, że Iwan Bakanow, były szef ukraińskiego SBU i przyjaciel Wołodymyra Zełenskiego z dzieciństwa, został objęty śledztwem.

Jego kierowanie służbą okazało się kompletną porażką. Przez jego nieudolność w szeregach SBU w południowej części kraju pojawili zdrajcy, którzy ułatwili Rosjanom zajęcie Chersonia, m.in. nie wysadzając mostu na Dnieprze.