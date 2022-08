Artyleria trafiła pod ostrzał. Prezes HSW poległ, ale czy przetrwają Kraby?

Decyzja o zakupie ponad 650 samobieżnych armatohaubic K9 od Korei Południowej wywołała burzliwą dyskusję. Część specjalistów wojskowych uważa, że oznacza to koniec produkcji podobnych systemów rodzimej produkcji – Krabów. To nieprawda – przekonują zwolennicy koreańskich haubic. Najdziwniejsze, że zarówno jedni, jak i drudzy mogą mieć rację.

Dostawa pierwszej partii 48 armatohaubic K9 rozpocznie się już w tym roku. Zostaną wyposażone w polskie systemy łączności oraz wpięte w zintegrowany system zarządzania walką Topaz. Podobnie, jak kolejne ponad 600 haubic, których dostawy rozpoczną się w 2024 r.



Od 2026 roku zmodernizowane systemy artyleryjskie K9 będą produkowane w Polsce.

Decyzja wywołała gorącą dyskusję, falę spekulacji i zarzutów o chęć wygaszenia produkcji polskich Krabów. Nie brak jednak także też przeciwnych opinii. Zobaczcie sami.

Zakup armatohaubic K9 w Korei Południowej to jeden z kontraktów zawartych w ramach umowy ramowej, zatwierdzonej przez Mariusza Błaszczaka, wicepremiera, ministra obrony narodowej, pod koniec lipca 2022 r. Oprócz haubic K9, zamówimy też 1000 czołgów, a także 3 eskadry (48) samolotów FA-50.

Zdziwienie wzbudził zakup koreańskiego sprzętu, podobnego do tego produkowanego w kraju, który jest najlepszym system artyleryjskim w naszej armii, ale też uważany jest za jeden z najlepszych w swojej klasie na świecie.

Bojowe walory Kraba potwierdzili żołnierze ukraińscy, którzy wykorzystują w walce 18 systemów przekazanych Ukrainie przez Polskę. Tuż przed decyzją o zakupie haubic z Korei, rząd chwalił się zamówieniem przez Ukrainę kolejnych 54 Krabów. Umowa wyceniona została na 2,7 mld zł.

O tym, że zakupione od Koreańczyków K9 nie różnią się zbytnio od polskiego Kraba, mówił sam Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej.

- W przypadku armatohaubic K9 to jest konstrukcja bardzo podobna do polskich armatohaubic Krab - przyznał szef MON.

Zobacz też: Prezes PGZ: Za kilka lat możliwe będą wspólne konstrukcje z Koreą

Zagadkowe odejście prezesa HSW

W spór ten wpisała się niespodziewana decyzja Bartłomieja Zająca, od trzech lat prezesa zakładów HSW, perełki spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który 5 sierpnia br. zdecydował się odejść ze stanowiska.

Już wcześniej docierały informacje o nerwowej atmosferze w Hucie z powodu decyzji o zakupie koreańskich armatohaubic. Trudno nie powiązać dymisji prezesa Zająca z kontrowersjami wokół zakupu tego uzbrojenia.

Były już prezes związany był z HSW od 2007 r., gdzie pracował jako konstruktor przy powstaniu polskiego Kraba. Odpowiadał też za ich wprowadzenie do SZ RP, podobnie zresztą, jak moździerza samobieżnego Rak. Z pewnością dobrze wie, co decyzja o zakupie koreańskich dział oznacza dla zakładu.

Odchodząc, podkreślił, że o decyzji ministra obrony narodowej, dotyczącej powierzonego mu zakładu, dowiedział się... z wpisu rzecznika Agencji Uzbrojenia na Twitterze.

Skończy się produkcja Krabów?

Kontrakt MON z HSW na dostawę Krabów o wartości ponad 4,6 mld zł w 2016 r. był największym w historii skierowanym do polskiego przemysłu. Zgodnie z założeniami, do 2025 r. do wojska przekazanych ma zostać 5 Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina, każdy po 24 działa plus dwie haubice do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

HSW wyprodukowała dotąd 80 Krabów. W ramach aktualnego kontraktu do dostarczenia pozostały jeszcze 42 haubice wraz z wozami dowodzenia oraz zapleczem logistycznym.

- Otrzymaliśmy zaproszenie do negocjacji od Agencji Uzbrojenia na dostawy kolejnych 48 egzemplarzy tych armatohaubic - mówił WNP.PL Bartłomiej Zając krótko przed swoją dymisją.

Czy wobec tego rzeczywiście w efekcie koreańskiego kontraktu największe osiągnięcie polskiej zbrojeniówki, jakim jest samobieżna armatohaubica Krab, odejdzie do przeszłości?

Potrzeby wojska są dużo większe

Kontrakt na 54 Kraby, zamówione przez Ukrainę, może być pierwszym i ostatnim. Kto bowiem będzie chciał kupić działo, z którego Polska rezygnuje, a jego produkcja wygaśnie w 2025 r.?

18 Krabów przekazano Ukrainie. Dostawa kolejnych, zakontraktowanych - ze względu na wojnę - będzie pewnie na tyle pilna, iż aby się wywiązać z umowy, trzeba będzie przekazać część już wyprodukowanych Krabów, będących na wyposażeniu polskiego wojska.

Dlatego szybkie zapełnienie dziury, jaka powstanie w związku z przekazaniem tych dział, poprzez pozyskanie 48 koreańskich haubic, wydaje się konieczne i zrozumiałe. Ale zakup kolejnych 600?

Według MON potrzeby wojska są dużo większe, niż możliwości produkcyjne Huty Stalowa Wola, stąd ta transakcja. Tylko czy winą zakładów jest, że produkują kilkanaście Krabów rocznie? Na tyle otrzymywali zamówienie. Moce produkcyjne także nie zależą wyłącznie od zakładów.

Postawić na rozwój polskiego przemysłu

- Mamy czas. Rosja w najbliższych latach nas nie napadnie, bo nie ma nawet czym. W tej chwili, w ciągu najbliższych 7-8 lat, Rosjanie nie będą w stanie zaczynać awantury z kimkolwiek - uważa gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych.

Generał negatywnie wypowiada się o zamówieniu tak dużej liczby koreańskich armatohaubic K9. Uważa, że w obecnych warunkach należy przede wszystkim postawić na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego produkującego udane i sprawdzone w walkach na Ukrainie armatohaubice Krab.

Koreańczycy mają wprawdzie na uzbrojeniu 1,2 tys. armatohaubic K9, ale to nie znaczy, że proces ich dostarczania Polsce też nie potrwa latami. Dostawa ponad 600 dział K9 rozpocznie się po roku 2024. Do tego muszą zostać uzupełnione polskim zintegrowanym systemem zarządzania walką. To też potrwa.

Chcemy pozyskać systemy, które są obecnie modernizowane, wyposażone m.in. w system automatycznego ładowania, co pozwoli zmniejszyć załogę do trzech osób. Tyle że Koreańczycy planują zakończyć ich modernizację w 2030 r.

Krab następca Kraba

Od 2026 r. ma się rozpocząć produkcja nowego systemu artyleryjskiego w Polsce. Według ppłk. Krzysztofa Płatka, rzecznika prasowego Agencji Uzbrojenia, wdrożenie produkcji K9PL nie zakończy od razu produkcji Kraba. Rzecznik dodaje, że zakończenie ich produkcji ma zbiec się z zakończeniem prac nad nowym polskim wyrobem, implementującym najkorzystniejsze rozwiązania z K9PL i Kraba.

Zobacz też: Polska armia pancerna będzie europejską potęgą

Krab 2, zapewne nowocześniejszy od obecnego, docelowo, jak zapewnia resort obrony, budowany będzie z szerokim udziałem polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz z uwzględnieniem opinii i ocen ekspertów wojskowych.

Czekamy na umowy wykonawcze

Tak naprawdę jednak nikt na razie nie wie, jaki będzie polski wkład w tę produkcję. Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, uspokaja: – Licencyjna produkcja armatohaubicy K9, której zakupu dotyczy jedna z umów ramowych podpisanych ostatnio przez MON, nie odbędzie się kosztem produkcji kolejnych armatohaubic Krab.

Podkreśla, że produkcja AHS Krab trwa, a obok niej będzie rosnąć produkcja haubic K9. Krab będzie nadal wytwarzany w znacznych ilościach, równocześnie z K9, jak zaznaczył. Obecnie, wobec wojny na Ukrainie i zwiększenia zamówień przez MON, PGZ musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji.

- Budowa wspólnego wozu to kwestia kilku lat. Na początku musimy się skupić na zwielokrotnieniu produkcji. W 2025 r. powinniśmy być już przygotowani na pełnoskalową produkcję tak, by rok później dostarczać pierwsze egzemplarze czołgów i armatohaubic K9, które zostaną wyprodukowane w kraju - wyjaśnia prezes PGZ.

Jaki będzie realny wkład polskiego przemysłu w budowę nowych systemów? Dowiemy się więcej, kiedy podpisane zostaną umowy wykonawcze.