Atak dronów na Kreml. Rosjanie znaleźli winnego

W Rosji nie cichnie burza po ujawnionych nagraniach z kremlowskich kamer, które nagrały dwa drony nad rezydencją prezydenta Putina, z których jeden eksploduje przy maszcie flagowym na kopule budynku. Ukraina twierdzi, że nie mają z tym nic wspólnego. Kto zatem to zrobił?

Rosyjskie drony kamikadze w nocy po raz kolejny zaatakowały Kijów. Obrona przeciwlotnicza miała pełne ręce roboty.

Ukraińscy żołnierze wykorzystują już amerykańskie samobieżne haubice Paladin, których 18 przekazały im Stany Zjednoczone.

Według rosyjskich polityków to Stany Zjednoczone stoją za ukraińskim atakiem na kremlowską rezydencję prezydenta Rosji Władimira Putina.

Według NATO Rosja może zaatakować infrastrukturę krytyczną w Europie lub Ameryce Północnej w ramach konfrontacji z Zachodem w sprawie Ukrainy.

Wieczorem rosyjskie drony zaatakowały Kijów. Nad miastem działa obrona powietrzna. Po zestrzeleniu jednej z maszyn w dzielnicy Sołomyjskiej wybuchł pożar. Alarm lotniczy odwołano po godz. 20.00 czasu polskiego. Z 24 Shahed-131/136 wystrzelonych przez siły rosyjskie na Ukrainę 18 zostało zniszczonych.

Informacje w sprawie zestrzelenia atakującego drona w Kijowie zostały zdementowane przez wojsko ukraińskie. W oświadczeniu napisano, że zestrzelony w czwartek wieczorem nad Kijowem bezzałogowy statek powietrzny nie był rosyjski, ale ukraiński. Był to Bayraktar TB2, nad którym ukraińscy operatorzy stracili kontrolę.

Siły rosyjskie kontynuowały ataki naziemne w Bachmucie i wokół niego oraz wzdłuż linii miasta Awdijiwka-Donieck. Według źródeł rosyjskich ich wojska odparły siły ukraińskie w obwodzie zaporoskim. Rosjanom udało się uzyskać niewielkie zdobycze terytorialne na południe od Kreminnej. Ukraińcy kontratakowali na zachód od Bachmutu.

Rosjanie nie będą w stanie przeprowadzić w tym roku dużej ofensywy z braku amunicji

Podczas wystąpienia w Hadze Władimir Zełenski powiedział, że tu w stolicy prawa międzynarodowego wszyscy chętne zobaczyliby innego Władymira Putina, który zasługuje na karę za popełnione zbrodnie wojenne.

Trybunał w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji, ale ściganie go za zbrodnie wojenne jest znacznie trudniejsze. Według Zełenskiego Rosjanie dokonali już na Ukrainie ponad 6 tys. zbrodni wojennych.

Dyrektor wywiadu USA Avril Haines stwierdziła, że siły rosyjskie prawdopodobnie nie będą w stanie przeprowadzić „znaczącej ofensywy” w 2023 r. z powodu niedoborów amunicji i siły roboczej.

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, obwieścił, że to Stany Zjednoczone stoją za ukraińskim atakiem na kremlowską rezydencję prezydenta Rosji Władimira Putina. Jego zdaniem próby wyparcia się tego, zarówno w Kijowie, jak i w Waszyngtonie są absolutnie niedorzeczne.

John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, nazwał oskarżenia ze strony Rosji, jakoby Stany Zjednoczone nakazały Ukrainie przeprowadzenie ataku drona na Kreml niedorzecznymi.

Mark Warner, przewodniczący senackiej komisji ds. wywiadu, podkreślił, że choć nie mamy wielu informacji, nie ma żadnych sygnałów, żeby za tym atakiem stali Ukraińcy.

Ukraińscy żołnierze wykorzystują już w walce amerykańskie samobieżne działa Paladin

Spekuluje się, że jedną z możliwości jest dokonanie ataku dronów przez niechętnych wojnie rosyjskich opozycjonistów, lub też bogatego oligarchy, który postanowił zemścić się na Putinie za poniesione przez wojnę straty finansowe. Równie dobrze mogła to być rosyjska prowokacja.

Rosyjskie media szaleją po ataku na Kreml i wzywają ludność do czujności. Każą zgłaszać każde niepokojące zjawisko, bo w Rosji pojawili się ludzie, którzy chcą zaszkodzić mieszkańcom. To jeszcze bardziej potęguje panikę wśród Rosjan.

Do tego żołnierze putinowskiej propagandy, w nawiązaniu do wyciekłych w Niemczech informacji o wizycie tam prezydenta Zełenskiego, grożą, że Niemcy będą w szoku, gdy "rozwalą im kraj w drobny mak". Nie zareagują spokojnie, gdy Berlin dostarczy im kolejne czołgi.

Na filmach w sieci widać, jak ukraińscy żołnierze wykorzystują amerykańskie samobieżne haubice Paladin. To wskazuje, że Ukraińcy zakończyli już szkolenie z ich obsługi i są gotowi do użycia ich na pierwszej linii frontu. Amerykanie przekazali Ukrainie 18 takich haubic.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy, że na lipcowym szczycie NATO w Wilnie otrzyma od sojuszników informacji o ewentualnej perspektywie członkostwa w Sojuszu.

Podkreślił, że jako realiści rozumieją, że nie wejdziemy do NATO, gdy trwa wojna. Chcieliby jednak usłyszeć wyraźny sygnał, że po wojnie Ukraina dołączy do Sojuszu, a nie tylko zapewnienie o otwartych drzwiach do Sojuszu.

Ambasada Rosji w Berlinie może być także wykorzystywana do celów szpiegowskich

Kolejny pożar fabryki w Rosji. W ogniu stanął zakład wytwarzający smary oraz skład paliw w rejonie Stawropola.

NATO ostrzega, że wrogie mocarstwo może próbować dokonać próby sabotażu kabli biegnących po dnie mórz lub innej infrastruktury krytycznej. Takie działanie stwarza ryzyko odcięcia zachodu od Internetu, systemów energetycznych i finansowych.

Według najnowszych informacji, ujawnionych przez szefa wywiadu NATO Davida Cattle, Rosja może zaatakować infrastrukturę krytyczną w Europie lub Ameryce Północnej w ramach konfrontacji z Zachodem w sprawie Ukrainy.

Ambasada Rosji w Berlinie jest nie tylko siedzibą dyplomatów, ale według niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji może być także wykorzystywana do celów szpiegowskich. Bundestag chce więc lepiej chronić swoje pobliskie biura.

Ambasada Rosji mieści się przy Unter den Linden, obok biurowców Bundestagu znajdujących się po przeciwnej stronie tej ulicy. Biura parlamentu Niemiec mają być teraz lepiej chronione przed rosyjskim szpiegostwem.