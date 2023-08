Rosjanie muszą zrozumieć, że atak jądrowy na Ukrainę będzie atakiem na NATO ze względu na bliskość do terytorium Sojuszu - przekazał amerykański senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej. Odniósł się w ten sposób do gróźb byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa.

"Do moich rosyjskich przyjaciół, którzy mówią o użyciu broni jądrowej na Ukrainie: musicie zrozumieć, że to byłby atak na samo NATO, biorąc pod uwagę bliskość Ukrainy do terytorium NATO" - zaznaczył senator z Karoliny Południowej.

"Czas otrzeźwieć, zdać sobie sprawę, że wasza barbarzyńska inwazja na Ukrainę się nie udała, wycofać się i ocalić wielu młodych Rosjan od bezsensownej śmierci" - dodał.

Graham, uważany za jednego z największych "jastrzębi" w swojej partii, skomentował w ten sposób artykuł na temat kolejnych gróźb byłego prezydenta Rosji i obecnego wiceprzewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrija Miedwiediewa. Rosjanin we wpisie na Telegramie stwierdził, że gdyby Ukrainie udało się odzyskać terytoria w trakcie swojej kontrofensywy, Rosja "musiałaby" użyć broni atomowej.

Republikański senator wraz z Demokratą Richardem Blumenthalem zgłosił w czerwcu projekt uchwały, proponując by jakiekolwiek użycie broni jądrowej przez Rosję, które skutkowałoby radioaktywnym skażeniem na terytorium NATO, zostało uznane za atak na Sojusz. Projekt dotąd nie został podjęty przez Senat.