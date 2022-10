Ataki na ukraińskie miasta organizuje "rzeźnik Aleppo"

Dowództwo Generalne „Południe” potwierdziło oficjalnie wyzwolenie Nowowasyliwki, Nowohryhoriwki, Nowej Kamjanki i Tryfoniwki. Oznacza to, że miejscowości te są oczyszczone z rosyjskich żołnierzy. Rosjanie kolejny dzień atakowali ukraińskie miasta.

Rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły prawie 30 kolejnych pocisków manewrujących Kh-101 i Kh-55 z bombowców strategicznych Tu-95 i Tu-160. Kolejne rakiety uderzyły w Kijów.

Ukraińska obrona powietrzna miała zniszczyć 21 pocisków manewrujących i 11 bezzałogowych statków powietrznych, przy pomocy których dodatkowo kontynuowali ataki na ukraińską infrastrukturę.

Obiekty infrastruktury energetycznej zostały zniszczone w obwodach lwowskim, winnickim, dniepropietrowskim, donieckim i zaporoskim.

Rosyjskie wojska zaatakowały Kijów przy pomocy irańskich dronów kamikadze Shahed-136. W ataku ogniowym na ukraiński Nikopol nad Dnieprem, który Rosjanie przeprowadzili z rejonu elektrowni atomowej w Zaporożu, użyto amunicji zapalającej. W Mikołajowie zniszczono pięciopiętrowy blok mieszkalny. Podano też, że rosyjskim Biełogrodzie, w centrum miasta naliczono sześć eksplozji.

Na kolejnym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, zwanej grupą Ramstein, koordynującej zachodnia pomoc dla Ukrainy, rozmawiano głównie o przekazaniu Kijowowi kolejnych systemów obrony powietrznej.

W masowym ostrzale rakietowym ukraińskich miast oraz ataków przy użyciu dronów zginęło co najmniej 12 osób i 89 zostało rannych. Uszkodzono 117 obiektów, w tym 70 obiektów infrastruktury. 29 z nich to infrastruktura krytyczna.

Masakra ludności cywilnej w miastach ukraińskich ma zwiększyć poparcie dla Władimira Putina

Według czołowych propagandystów Kremla ostatnie rosyjskie ataki na cywilne cele w Ukrainie nie były jedynie zemstą za atak na Most Krymski, który Kreml przypisuje Kijowowi, ale miały poprawić nastrój społeczny w Rosji i zwiększyć poparcie dla Putina.

Rosyjscy twardogłowi nie mogą znieść ponoszonych na froncie porażek oraz tego, że mimo wojny Ukraińcy poza frontem żyją w miarę normalnie i bezpiecznie.

Na Telegramie zmobilizowani rosyjscy żołnierze, złapani przez ukraińskie siły, opowiadają dlaczego się poddali: - Wysadzono nas w Ukrainie i powiedziano, żebyśmy zajęli pozycje w okopach i tam siedzieli. Pozostawiono nas bez jedzenia i wody, w końcu po trzech dniach oddaliśmy się w niewolę.

Rozpoczęła się nowa era obrony powietrznej. Ukraiński minister obrony poinformował, że z Niemiec na Ukrainę dotarły systemy obrony powietrznej IRIS-T, a ze Stanów Zjednoczonych nadchodzą systemy NASAMS. Dotarły też cztery kolejne HIMARS-y.

Głównodowodzącym wojskami rosyjskimi na Ukrainie został "rzeźnik Aleppo”

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) pokazuje w swoim najnowszym raporcie, jak Kreml korzysta z zasobów wojskowych Białorusi. Zdaniem think tanku Federacja Rosyjska wydobywa amunicję i sprzęt z białoruskich magazynów.

Ukraiński wywiad wojskowy podaje, że do wysłania przygotowywanych jest co najmniej 13 składów z bronią i sprzętem z pięciu różnych baz w Białorusi. To może oznaczać, że na razie Moskwa nie zamierza dokonać naziemnego ataku na Ukrainę.

Głównodowodzącym wojskami rosyjskimi na Ukrainie został gen. Siergiej Surowikin, który dostał przydomek "rzeźnik Aleppo". Zasłynął bowiem bezwzględnym burzeniem miast w Syrii. Pojawiły się przypuszczenia, że ostatnie ataki na ukraińskie miasta były właśnie preludium, mającym pokazać, że Surowikin nie ma zahamowani pod tym względem również na Ukrainie.