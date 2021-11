Atomowe okręty podwodne w rękach terrorystów. To możliwe

Niedawno dowiedzieliśmy się, że USS Connecticut, należący do najbardziej zaawansowanych technicznie okrętów podwodnych świata, zderzył się z nieznanym obiektem w zanurzeniu. Uderzenie było tak silne, że 11 marynarzy odniosło obrażenia. Doszło do niego w pobliżu Chin. Wyniki śledztwa wskazują, że okręt zderzył się z nieznaną wcześniej górą podwodną. Zadziwiające, co nastąpiło później...

Październikowe zderzenie amerykańskiego okrętu podwodnego USS Connecticut (SSN-22) było tak silne, że 11 marynarzy odniosło obrażenia. Uszkodzenia, jak sugerowano początkowo, mogły być spowodowane możliwym zderzeniem z inną jednostką podwodną. Wyjaśnienia, że to podwodna góra, nie wszystkich przekonują.



Statement regarding #USSConnecticut (SSN 22): The #USNavy Seawolf-class fast-attack submarine struck an object while submerged on Oct. 2, while operating in international waters in the Indo-Pacific region. There are no life threatening injuries. More: https://t.co/2ojR5arcd4 pic.twitter.com/VNSQI5XJet

Zobacz też: Chcesz zostać żołnierzem? Jeszcze nigdy nie było to takie łatwe

Obecnie jednostka jest naprawiana w bazie morskiej Apra Harbor na wyspie Guam, aby mogła być "przebazowana" do Stanów Zjednoczonych. Uszkodzenia kadłuba i zbiorników balastowych USS Connecticut spowodowały, że wśród Amerykanów odżyła na nowo dyskusja o możliwościach remontowych stoczni.

Hiperszybkie okręty podwodne

Podwodna inwigilacja

Zwłaszcza że to nie pierwszy tego rodzaju przypadek. Do podobnej kolizji doszło w styczniu 2005 r., podczas której okręt podwodny USS San Francisco (SSN 711) również miał zderzyć się z nieznaną wcześniej górą podwodną. Remont awaryjny kosztował sporo, bo około 85 mln dol. i trwał do kwietnia 2009 r.Wtedy to zwrócono uwagę, że okręt uderzył w przeszkodę poruszającą się z prędkością około 30 węzłów. Przypomnijmy, że siłownia z reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR) S6W pozwala okrętom typu Seawolf na osiągnięcie prędkości 35 węzłów.Chińczycy pracują nad hiperszybkimi okrętami podwodnymi, wykorzystującymi superkawitację, czyli pęcherz powietrza tworzonego w odpowiedni sposób wokół obiektu. To zjawisko pożytkuje się m.in. podczas odpalania rakiet balistycznych z zanurzonych okrętów podwodnych oraz przy superszybkich torpedach. Najbardziej znanym rozwiązaniem tego typu jest rosyjska torpeda WA-111 Szkwał - poruszająca się z prędkością ponad 200 węzłów.Chińczycy zamierzają zbudować okręt wykorzystujący to zjawisko - miałby osiągać pod wodą prędkość 5000 km/h (2700 węzłów). Jeśli nawet dziś to bajka, to bez wątpienia Chiny mają obecnie równie szybkie okręty podwodne jak Amerykanie czy Rosjanie.Już radziecki atomowy okręt podwodny K-162, popularnie zwany „złotą rybką” w 1969 r. podczas prób państwowych osiągnął prędkość 42 węzłów (przy 80 proc. mocy reaktora) - o cztery więcej niż obliczono w projekcie. Czy zatem na pewno była to góra płynąca z taką prędkością?

Ocean jest przeogromny, podwodniacy wszystkich przeszkód podwodnych wciąż nie znają. A co, jeśli tą przeszkodą był okręt podwodny innego państwa? Na Pacyfiku bliskie spotkanie dwóch okrętów podwodnych można by uznać za przypadek.



Z drugiej jednak strony nie od dziś wiadomo, że okręty podwodne światowych mocarstw, poruszające się w morskich głębinach, śledzą się wzajemnie. Niewykluczone, że - mimo radarów i najróżniejszych czujników, w które są wyposażone - niewielki błąd w nawigacji może skończyć się kolizją.

Zobacz też: Polska naprędce kupiła 300 pojazdów opancerzonych. Pojadą na granicę

Nie jest też wykluczone, że niektóre z państw terrorystycznych mogą celowo sprowokować taką kolizję, by przejąć okręt. Jak dotychczas takie sytuacje widzieliśmy jedynie w filmach sensacyjnych, ale czy taki scenariusz rzeczywiście nie jest możliwy w rzeczywistości?

Atomówka z okrętowego uranu

Rezygnacja z wysoko wzbogaconego uranu

Okręty atomowe z nowym paliwem

Po co terroryści mieliby to robić? Reaktor na okręcie potrzebuje do pracy paliwa, którym jest uran. W przyrodzie występuje on w trzech izotopach: najwięcej, bo aż 99 proc., jest uranu, który nie jest materiałem rozszczepialnym.Ten, z którego stosunkowo łatwo jest pozyskać energię, to izotop uranu 235, którego w przyrodzie jest tylko 0,7 proc. Aby mógł być wykorzystany jako paliwo, musi być wzbogacany. Według znawców dla okrętów podwodnych to wzbogacenie wynosi nawet do 90 proc...Gdyby paliwo takie zostało skradzione np. przez terrorystów, mogłoby posłużyć do skonstruowania bomby atomowej. Proces wzbogacania uranu pozostaje kosztowny i złożony. Oto bariera, która powoduje, że na program jądrowy stać tylko zaawansowane technologicznie państwa.Niektóre kraje, choć niezbyt technologicznie prężne, mają dość pieniędzy i determinacji, by spróbować pozyskać wspomniany uran w sposób nielegalny. Takiej możliwości nie wykluczają amerykańscy eksperci, decydenci polityczni i wojskowi. Stąd apele do prezydenta USA o zaprojektowanie przyszłych okrętów podwodnych z wykorzystaniem nisko wzbogaconego uranu.Mógłby on napędzać okręt, ale - w razie dostania się w gestię państw wrogich - nie niósłby ryzyka użycia izotopu do stworzenia broni nuklearnej. Dyskusja, jaki rodzaj uranu powinien być używany do zasilania wojskowych okrętów podwodnych, ożywiła się po 15 sierpnia 2021 r.To wówczas Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia ogłosiły powstanie trójstronnego układu bezpieczeństwa pod nazwą AUKUS (od pierwszych liter nazw państw w języku angielskim).Zawarte porozumienie przewiduje, że Australia otrzyma okręty podwodne z napędem atomowym. To rodzi zaś wątpliwości, że państwa nowo powstałego sojuszu mogą naruszyć postanowienia Układu o nierozpowszechnianiu broni jądrowej z 1968 r.Po raz pierwszy w historii doszłoby do udostępnienia przez państwa nuklearnych technologii wojskowych państwu nienuklearnemu. Sednem debaty pozostaje j wymuszenie na światowych supermocarstwach rezygnacji z używania do napędu okrętów podwodnych wysoko wzbogaconego uranu.W jednostkach, które Amerykanie będą oferowali Australii, miałby go zastąpić nisko wzbogacony uran LEU, zawierający tylko do 5 proc. uranu-235.Zakazany miałby też być transfer technologii okrętu podwodnego - z reaktorem atomowym jako źródłem napędu, co umożliwiłoby państwu nienuklearnemu wejście w sposób legalny w posiadanie technologii do produkcji wysoce wzbogaconego uranu, niezbędnego do budowy broni jądrowej. I to bez międzynarodowego nadzoru... Zwiększałoby to ryzyko zdobycia broni jądrowej przez wrogie państwo lub terrorystów.Trudno dziś powiedzieć, w jakim stopniu obawy o przejęcie okrętu atomowego w przypadku kolizji lub awarii zadecydują o zmianie uranowego paliwa w atomowych okrętach podwodnych. Wszystko jednak wskazuje na to, że obawy przed przekazywaniem jednostek z obecnie używanym napędem w tym pomogą. Dlatego nowe okręty podwodne budowane dla Australii będą już napędzane innym paliwem niż używane przez atomowe okręty podwodne pływające obecnie po morzach i oceanach.