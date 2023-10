Atomówka nad Syberią. Rosjanie utrzymują się na wyżynach absurdu

Rosyjska propaganda od dawna kreuje alternatywną rzeczywistość, wbrew prawdzie i faktom, wraz z brakiem sukcesów na froncie coraz bardziej zwiększa obroty. W rosyjskiej telewizji podano kolejny sposób na przestraszenie Zachodu. Ma nim być wysadzenie bomby nuklearnej nad Syberią.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Zawirowania w Kongresie USA, który nie jest w stanie uchwalić dodatkowych środków na pomoc Ukrainie, grozi przerwaniem dostaw. To byłby kłopot dla USA i Ukrainy.

Część Rosjan uważa, że Polska i kraje bałtyckie w przeszłości należały do Rosji i odebranie ich siłą to jedyny sposób, aby odzyskać te ziemie.

Ukraina, która nie ma floty wojennej, prowadzi najdziwniejszą wojnę morską w swojej historii. I to dość skutecznie.

Ukraińskie wojska coraz lepiej wykorzystują zachodnią broń, której dostawy docierają tam każdego dnia. Największym wyzwaniem jest amunicja. Podczas działań ofensywnych ukraińskie wojska potrzebują jej tysięcy sztuk dziennie.

W dostawach nie pomaga zawirowanie w Waszyngtonie. Pieniędzy na pomoc dla Ukrainy zabrakło w prowizorium budżetowym. John Kirby apelując do Kongresu, aby to jak najszybciej zmienić, podkreślił, że nawet krótka przerwa w dostawach może mieć konsekwencje na polu bitwy.

Podobne oświadczenia usłyszeliśmy z Ukrainy. Gdyby Stany Zjednoczone wycofały swoją pomoc, to byłaby to wielka radość dla Putina i innych dyktatorów. Waszyngton i Kijów są przekonane, że tak się nie stanie. Jak powiedział prezydent Joe Biden są inne środki, za pomocą których możemy być w stanie znaleźć fundusze. Nie powiedział jakie.

Ukraińska Prawda poinformowała w środę, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowała przy pomocy dronów rosyjski system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 Triumf w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim.

To już kolejny taki system zniszczony przez Ukraińców w ostatnich tygodniach. Wcześniej ten najnowocześniejszy i najdroższy, kosztujący ok. około 1,2 mld dol. system czwartej generacji typu ziemia-powietrze, mogący strącać pociski manewrujące i rakiety balistyczne, Ukraińcy zniszczyli w połowie września w pobliżu Eupatorii na Krymie.

Skonfiskowana broń i amunicja z Iranu dla Ukrainy. USA szukają sposobu jej przekazania

Po raz pierwszy wyrzutnię S-400 Triumf Ukraińcy zniszczyli w marszu w pobliże frontu w listopadzie 2022 r. w obwodzie zaporoskim. Sukces jest tym większy, że systemy te są osłaniane zarówno przez przeciwlotnicze środki obrony powietrznej krótkiego zasięgu, jak i bardzo krótkiego zasięgu, takie np. jak Pancyr.

To znaczy, że albo ten system obrony jest nieszczelny, albo że Ukraińcom udało się znaleźć sposób, na wyprowadzenie w pole rosyjskich przeciwlotników.

Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych przekazały w tym tygodniu ukraińskim siłom zbrojnym ponad 9 tys. karabinów, 284 karabinów maszynowych, 194 wyrzutnie rakiet, ponad 70 przeciwpancernych rakiet kierowanych i ponad 700 000 sztuk amunicji skonfiskowanych z Iranu przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych.

Jak poinformował w środę na Telegramie lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow, rosyjscy okupanci w panice ewakuują się z Tokmaku w obwodzie zaporoskim. To obecnie jeden z najważniejszych celów ukraińskiej kontrofensywy. W mieście mają już nawet nie funkcjonować sklepy.

Szefowa kanału telewizyjnego RT Margarita Simonyan oceniła, że wojna w Ukrainie może trwać wieki, bo Zachód przekazuje Ukrainie pomoc. Może się okazać, ze użycie broni jądrowej będzie koniecznością.

Aby zakończyć wojnę zasugerowała wysadzenie bomby nuklearnej nad Syberią, aby przestraszyć Zachód. Ludziom nic się nie powinno stać, ale satelity i cała elektronika zostaną zniszczone.

Rosyjskie okręty wycofane z Sewastopolu. Rosjanie boją się ukraińskich ataków

Rosyjska propaganda, która od dawna kreuje alternatywną rzeczywistość, wbrew prawdzie i faktom, wraz z brakiem sukcesów na froncie i przedłużającą się wojną coraz bardziej zwiększa obroty.

Kolejnym tego przykładem jest wypowiedź rosyjskiego szefa obwodu zaporoskiego Jewgienija Balitskiego udostępniona w mediach społecznościowych. Opowiadał, że Polska i kraje bałtyckie w przeszłości należały do Rosji i teraz istnieje tylko jedyny sposób, aby odzyskać te ziemie.

Twierdził, że nie wierzy w żadną dyplomację. - To są wszystkie nasze ziemie i nasi ludzie tam mieszkają. Musimy to naprawić, gdyż teraz stali się niemym stadem, drżących stworzeń. Musimy to zmienić - przekazał. Wierzy, że Rosja może odzyskać te ziemie dzięki sile rosyjskiej broni.

Od wczorajszego poranka dwa rosyjskie okręty pełnią służbę bojową na Morzu Azowskim, północnym kawałku Morza Czarnego pomiędzy Ukrainą, Krymem i Rosją. Jeden z nich jest wyposażony w pociski manewrujące typu Kalibr.

Ukraina, która nie ma floty wojennej, prowadzi najdziwniejszą wojnę morską w swojej historii. Do kontrolowania Morza Czarnego próbuje wykorzystać bezzałogowce morskie, ale głównie przenosi wojnę w powietrze. Parę razy trafiła w rosyjskie cele na wodzie.

Kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu 2023 r. Ukraińcy poinformowali, że jednostki przeciwnika, w obawie o swoje bezpieczeństwo, zaczęły krążyć po Morzu Czarnym pomiędzy głównymi bazami Floty Czarnomorskiej: w Sewastopolu na Krymie i w Noworosyjsku w Kraju Krasnodarskim. W zasadzie nie poruszają się już w kierunku morza terytorialnego Ukrainy bliżej niż 100 mil morskich, czyli około 185 km od wybrzeży.

Agenci rosyjscy zdemaskowani. Zbierali dane o ruchach ukraińskich wojsk

W wywiadzie dla włoskiej telewizji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że kontrofensywa postępuje, ale armii ukraińskiej brakuje amunicji i systemów obrony przeciwlotniczej. Podkreślił, że krok po kroku robimy wszystko, by odeprzeć wroga.

W rosyjskim obwodzie sachalińskim kierowca samochodu przewożącego system obrony powietrznej Strieła-10, w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i spadł z mostu na tory, po których kursują pociągi łączące miasto Janekijewe z Uglegorskiem. Chwilę później na odcinku kolejowym przejeżdżał pociąg towarowy, który uderzył w auto. Zginęło trzech żołnierzy.

Ukraińska służba poinformowała, że do aresztu trafiło trzech agentów Rosji zwerbowanych przez GRU jeszcze przed inwazją na Ukrainę w lutym 2022 r. Za pośrednictwem komunikatorów typu Messenger donosili o miejscach dyslokacji i ruchach ukraińskich wojsk w obwodach żytomierskim i charkowskim, a także o skutkach tych ataków.

Pożar w hucie aluminium w Krasnojarsku. W środę rano zapalił się tam transformator. To już kolejna rosyjska fabryka, w której wybuchł pożar. W większości przypadków stwierdzono, że ich przyczyną był sabotaż.

Sankcje przeciwko Rosji kiepsko działają. Produkcje Hollywood wciąż w kinach

Jak powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken USA i UE szukają podstaw prawnych do przekazania Ukrainie rosyjskich aktywów o wartości 300 mld dol.

Słowackie media donoszą, że prezydent Zuzana Czaputova sprzeciwia się wysyłaniu pomocy wojskowej do Ukrainy w następstwie wyborów parlamentarnych, w których zwyciężył Robert Fico i jego partia.

Nie brak przykładów, że sankcje nałożone na Rosję za agresję na Ukrainę są omijane. W codziennym życiu Rosjan wojna jest prawie niewidoczna. W marketach bez problemu mogą kupić serek Hochland czy pralkę Boscha.

Okazuje się, że to samo dotyczy zachodnich filmów, oficjalnie tu nierozpowszechnianych. Filmy z Hollywood wyświetlane są w rosyjskich kinach w kilka dni po premierze.

Tak było z filmem Barbie, który w moskiewskich (i nie tylko) kinach wyświetlano w tydzień po światowej premierze. Bilety na takie projekcje sprzedawane są na jakiś rosyjski krótki metraż, a amerykańskie hity wyświetla się jako bezpłatny dodatek.