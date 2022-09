Atomowy atak Rosji jest coraz bardziej realny

Zakończyły się pseudoreferenda na terenach zajętych przez wojska rosyjskie. Ich wynik był do przewidzenia. Zachód tej farsy nie kupił, ale skupia się na rosyjskich groźbach nuklearnych, które padły przy okazji. Ewentualne uderzenie jądrowe jest teraz bardziej prawdopodobne.

Prezydent Władimir Putin oświadczył, że jeśli będzie zagrożona integralność terytorialna Rosji, to sięgnie po wszelkie środki, jakimi dysponuje.

Świat obawia się, że kiedy Putin na „prośbę” ludności podbitych terenów włączy je do matki Rosji, będzie miał powód, by na każdy atak na nie odpowiedzieć uderzeniem nuklearnym.

Czy po włączeniu okupowanych ziem ukraińskich do Rosji wizja ataku nuklearnego staje się bardziej realna? Jakim arsenałem jądrowym grożą Rosjanie?

Na rosyjskie groźby użycia arsenału atomowego NATO i zachodnie demokracje zawsze reagują nerwowo. Dotychczas jednak komentatorzy przekonywali, że użycie broni przez Rosjan jest niemożliwe. Przecież nastąpiłby odwet. Obie strony zostałyby unicestwione.

Kiedy jednak Rosjanie zaczęli ponosić upokarzające niepowodzenia w wojnie z Ukrainą, a w kraju zaczęły się protesty i chaos wywołane ogłoszeniem mobilizacji, obawy te znacznie wzrosły.

Rosja już od dawna grozi Zachodowi swoim potencjałem nuklearnym. Niedawno atomowy szantaż Kremla sięgnął jednak wyższego poziomu. Putin postraszył świat użyciem taktycznej broni jądrowej.

- Chciałbym przypomnieć (…), że nasz kraj dysponuje rozmaitymi środkami rażenia, a niektóre są bardziej nowoczesne niż te, jakimi dysponuje NATO. Jeśli integralność terytorialna naszego państwa będzie zagrożona, z pewnością użyjemy wszystkich dostępnych nam środków, by bronić Rosji i naszych obywateli - oświadczył Putin.

Czy to jest możliwe? Wnioski analityków są nadal podzielone, ale duża część z nich przyznaje, że w obecnej sytuacji jest to zagrożenia coraz bardziej realne. Czy to znaczy, że wystarczy, iż zdesperowany Putin naciśnie czerwony przycisk w walizce, z którą się nie rozstaje, i w niebo natychmiast polecą pociski balistyczne z głowicami jadowymi ogromnej mocy?

Rosyjska doktryna nuklearna przewiduje użycie broni jądrowej nawet w wojnie konwencjonalnej

Specjaliści uspakajają, że jeśli chodzi o uruchomienia pocisków strategicznych z arsenału jądrowego Rosji, to nie jest wcale takie proste. Wprawdzie rosyjska doktryna nuklearna przewiduje użycie broni jądrowej nawet w wojnie konwencjonalnej, w sytuacji gdyby ją przegrywała, co groziłoby ważnym interesom strategicznym państwa, ale tylko w dwóch przypadkach.

Pierwszy, kiedy Rosja zostanie zaatakowana bronią jądrową lub inną bronią masowego rażenia, jak broń hipersoniczna czy inna, niejądrowa broń strategiczna. Drugi, gdy w grę wchodzi istnienie i przetrwanie państwa rosyjskiego. Stąd gra Putina, by zajęte wcześniej tereny Ukrainy włączyć do Rosji i dzięki temu móc użyć taktycznej broni nuklearnej ostrzegawczo.

Prezydent Rosji nie może jednak jednoosobowo uruchomić procedury startowej. Kody startowe pocisków balistycznych ma Sztab Generalny. Może jedynie powiadomić sztabowców o podjęciu decyzji. To stamtąd płyną rozkazy do okręgów wojskowych i dowództw rodzajów Sił Zbrojnych, które wydają rozkaz do odpalenia pocisków międzykontynentalnych.

Jest wprawdzie procedura alarmowa, pozwalająca na podjęcie takiej decyzji przez prezydenta, ale tylko wówczas, kiedy w wyniku użycia broni atomowej przeciwko Rosji porwane lub zniszczone zostaną kanały dowodzenia i łączności. Najpierw jednak ktoś musiałby Rosję tą bronią zaatakować.

Tyle teoria, a jak wygląda praktyka? Na Zachodzie część ekspertów wciąż jest przekonana, że Putin blefuje, grożąc użyciem broni jądrowej. Nawet jeśli uzna za rosyjskie terytoria wcześniej zaatakowanego państwa, to nie ma to żadnych podstaw w prawie międzynarodowym. Tylko czy Kreml przestrzega konwencje i prawo międzynarodowe?

Czym strategiczna broń atomowa różni się od taktycznej i jakie są ich arsenały?

Więcej optymizmu daje fakt, że rosyjskie procedury użycia balistycznych pocisków z głowicami jądrowymi są na tyle złożone, że wystrzelenie takiej rakiety w wyniku czyjegoś widzimisię czy przez przypadek jest praktycznie niemożliwe.

Inaczej jest w przypadku użycia taktycznej broni jądrowej. Proces decyzyjny w tym przypadku jest bardziej spłaszczony i o użyciu pocisków jądrowych niewielkiej mocy mógłby nawet zadecydować zdesperowany dowódca pododdziału artylerii klasycznej czy rakietowej, jeśli oczywiście takie pociski by otrzymał. Różnią się one od tych konwencjonalnych jedynie kolorem.

Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich uważa, że Putin jednak wciąż blefuje. Inaczej widzi to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który nie sądzi, aby Władimir Putin blefował, gdy mówił o możliwości użycia broni jądrowej w celu obrony Rosji.

Także gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uważa, że ryzyko, iż Rosja przegrywając na Ukrainie sięgnie po broń masowego rażenia jest poważne. Podkreśla, podobnie jak Menkiszak, że w grę wchodzi przede wszystkim taktyczna broń jądrowa.

Czym strategiczna broń atomowa różni się od taktycznej? Jak wyglądają obecnie arsenały tych broni mocarstw atomowych? Według dostępnych, niepełnych i na pewno nie do końca prawdziwych danych, potencjały Rosji i USA, jeśli chodzi o strategiczną broń atomową, są w miarę porównywalne.

Broń strategiczna to pociski międzykontynentalne o dużym zasięgu, mogące przenieść głowice atomowe na odległość 5 tys. km i więcej. Pociski te mają głowice o wielkiej sile niszczącej, liczonej w setkach kiloton. Bomba Little Boy, która zniszczyła Hiroszimę, miał moc ok. 16 kiloton.

Najwięcej systemów zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych jest w obwodach: kaliningradzkim, leningradzkim i murmańskim

Federation of American Scientist wskazuje, że w 2022 r. na całym świecie było 12,7 tys. głowic jądrowych, z czego niemal 91 proc. (11 807 głowic) w posiadaniu dwóch krajów: USA i Federacji Rosyjskiej.

Rosjanie posiadają ich ponad 6,3 tys. i jest to największy arsenał jądrowy na świecie. USA dysponują ok. 5,6 tys. głowic atomowych, Francja ma ich 290, a Wielka Brytania ok. 215. Reszta rozkłada się pomiędzy Chiny (ok. 350 szt.), Indie i Pakistan (po ok. 160), Koreę Północną (20) oraz Izrael (90).

Nie są to jednak dokładne dane, bo informacje na temat tej broni trzymane są w tajemnicy. Do tego dochodzi taktyczna broń jądrowa, krótkiego i średniego zasięgu od 500 do 5,5 tys. km.

W przypadku tej broni Rosjanie są potęga. Szacuje się, iż mają od 2 tys. do 6 tys. takich głowic. W arsenale amerykańskim jest ich od 500 do 1000 szt., w tym ok. 200 rozmieszczonych w bazach krajów NATO w Europie.

Ocenia się, że wybuch dziesięciokilotonowej bomby atomowej stworzyłaby krater o głębokości 20 m, a w promieniu 1,5 km zginęłoby ponad 50 tys. ludzi. Osoby poza tym zasięgiem zostałyby napromieniowane i poparzone.

Najwięcej systemów zdolnych do przenoszenia głowic jest rozmieszczonych w obwodach: kaliningradzkim, leningradzkim i murmańskim.

Nawet atak bronią konwencjonalną na reaktory atomowe rozmieszczone na Ukrainie mógłby wywołać radioaktywne zagrożenie

Jeśli chodzi o amerykańską taktyczną broń atomową w Europie, to praktycznie są to bomby przechowywane w Niemczech, które w razie konfliktu zostaną udostępnione sojusznikom, ale będą musiały je przenosić i zrzucać z własnych samolotów.

Niektórzy analitycy zastanawiają się, jaki byłby sens użycia przez Rosjan atomowej broni taktycznej w sytuacji, kiedy na Ukrainie jest aż 15 reaktorów atomowych w czterech lokalizacjach. Atak na nie, nawet bronią konwencjonalną, mógłby wywołać zagrożenie radioaktywne.

Broni atomowej, którą zgromadziły mocarstwa, wystarczyłoby na kilkakrotne zniszczenie życia na Ziemi. Dlatego obie strony tak obawiają się jej użycia. Wiedzą, że odwet były niszczycielski.

Może więc racje ma Wolfgang Richter, niemiecki ekspert ds. bezpieczeństwa, który wątpi, by rzeczywiście mogło dojść do jakiegokolwiek uderzenia nuklearnego.

Jego zdaniem, gdyby Rosja złamała tabu nuklearne istniejące od 1945 r., kraj ten byłby na całym świecie izolowany i potępiany. Putin straciłby wszystkich swoich sojuszników, co miałoby nieobliczalne konsekwencje dla politycznego, gospodarczego i społecznego przetrwania Rosji.

Miejmy nadzieję, że nie jest to optymizm na wyrost.