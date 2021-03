Australia wyda 1 mld dolarów na własne pociski kierowane

Australia zamierza produkować własne pociski kierowane w ramach opiewającego na 1 mld dolarów planu budowy nowych zakładów zbrojeniowych we współpracy z globalnym producentem broni. Premier Scott Morrison ostrzega, że "zmieniające się środowisko globalne" podkreśla potrzebę stworzenia suwerennych zdolności obronnych.

"Jak pokazała pandemia koronawirusa, zdolność do samowystarczalności, czy to w zakresie rozwoju szczepionek, czy obrony Australii, jest kluczowe dla spełnienia naszych własnych wymagań w zmieniającym się globalnym środowisku" - powiedział. "Jest to imperatyw, którym się teraz kierujemy, tworząc suwerenną zdolność do (wyprodukowania) broni kierowanej" - podkreślił.

Ministerstwo obrony Australii wybierze "strategicznego partnera przemysłowego", który zostanie zakontraktowany do obsługi zakładu produkcyjnego. Jako potencjalnych partnerów wskazuje się: Raytheon Australia, Lockheed Martin Australia, Konsberg i BAE Systems Australia - informuje w środę australijska gazeta internetowa "The New Daily". Lokalizacji zakładu jeszcze nie ustalono.

Resort obrony ogłosił niedawno, że współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu opracowania i przetestowania hipersonicznego pocisku manewrującego, który może przekroczyć prędkość dźwięku.

Minister obrony Peter Dutton powiedział, że Australia będzie ściśle współpracować z USA nad projektem nowego krajowego pocisku kierowanego. Dodał, że projekt ten będzie "wspierał zarówno potrzeby Australii, jak i rosnące potrzeby naszego najważniejszego partnera wojskowego".

W ciągu 10 lat australijski rząd wyda na projekty obronne 270 mld dolarów.

Minister przemysłu obronnego Melissa Price powiedziała, że produkowane w kraju pociski kierowane będą uzupełnieniem istniejących w Australii technologii zbrojeniowych, w tym pocisku wabika Nulka, oraz zakładów materiałów wybuchowych. "Według szacunków przemysłu obronnego w ciągu najbliższych 20 lat to nowe przedsiębiorstwo może być warte 40 mld dolarów w lokalnej produkcji i eksporcie" - powiedziała.