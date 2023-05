Australijczycy zapowiadają rewolucję w obronności

Nie tylko Polska staje wobec nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa. Również Australia pod koniec kwietnia ogłosiła swój Strategiczny przegląd obronny 2023 (Defence strategic review 2023).

Australijski Strategiczny przegląd obronny 2023 (Defence strategic review 2023) zakłada największe od dekad reformy w siłach zbrojnych, będące konsekwencją zmienionej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, głównie na skutek coraz bardziej agresywnej polityki Chin i ich rosnącej potęgi.

Sytuacja ta - wedle autorów przeglądu - stanowi największe wyzwanie od czasów II wojny światowej.

Widać także, że Canberra wyciąga wnioski z wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Dokument zawiera plany dostosowania australijskich zdolności wojskowych do nowej architektury bezpieczeństwa, w której dużą rolę odgrywa sojusz australijsko-amerykańsko-brytyjski (AUKUS) oraz partnerstwo z Japonią, USA i Indiami w ramach Quadu.

Od marca wiadomo, że Australia nabędzie prawdopodobnie co najmniej trzy amerykańskie okręty o napędzie nuklearnym typu Virginia z opcją zakupu kolejnych dwóch. Swój udział w budowie będą miały brytyjskie firmy BAE Systems i Rolls-Royce.

Pierwsze australijskie jednostki wypłyną na morza w drugiej połowie lat 30-tych. Wcześniej USA prawdopodobnie użyczą Canberrze swoich okrętów lub raczej to Amerykanie będą operować bezpośrednio z przebudowywanej bazy w Perth. To ważny element strategii odstraszania Chin na akwenach otaczających Państwo Środka.

Nezpieczeństwo gospodarcze za część bezpieczeństwa narodowego Australii

Dokument uznaje bezpieczeństwo gospodarcze za część bezpieczeństwa narodowego. Oprócz tworzenia bezpiecznych łańcuchów dostaw zalecono zwiększenie odporności na naciski gospodarcze. Tutaj z pewnością dużą rolę odegrały doświadczenia z wojny handlowej rozpoczętej w 2020 r. przez Chiny.

Do tego Canberra będzie inwestować więcej w relacje z państwami wyspiarskimi Pacyfiku. Oznacza to także przekierowanie wysiłku dyplomatycznego, gospodarczego i organizacyjnego na pomoc tym w większości biednym państwom w razie katastrof, które kiedyś nazwalibyśmy naturalnymi, a które będą się coraz częściej zdarzać z powodu zmian klimatu i podnoszącego się poziomu oceanu. Australijscy generałowie rozumieją, że poważne podejście do wyzwań rozwojowych regionu jest częścią strategii przeciwstawiania się Chinom, które również inwestują w dobre relacje z liderami regionu.

Australia będzie wydawać więcej na obronę. Zmieni się też sposób wydawania

Zgodnie z przeglądem Australijczycy będą nie tylko więcej wydawać na wąsko rozumianą obronę, ale będą przede wszystkim wydawać inaczej. Nowy dokument przewiduje redukcję sił lądowych, rozbudowanych dotąd głównie z powodu udziału w działaniach ekspedycyjnych na Bliskim Wschodzie. Armia będzie też miała ograniczone zadania związanych z niesieniem pomocy w razie katastrof naturalnych. To stanie się obowiązkiem innych rodzajów wojsk.

Ponadto zrezygnowano ostatecznie z pewnych typów uzbrojenia, które nie pasują do zadań stawianych obecnie wojsku australijskiemu, zwanemu ADF (Australian Defense Force). Przykładem może być wykreślenie z rozważań bombowców B-21 Raider jako potencjalnej opcji dla sił australijskich. Jednak nie oznacza to, że nowoczesne bombowce nie trafią na antypody. W ramach porozumienia AUKUS będą mogły tam stacjonować samoloty amerykańskie. Australijczycy za to będą inwestowali w zaawansowane bezzałogowce powietrzne oraz w dodawanie nowych zdolności bojowych posiadanym myśliwcom F-35A i F/A-18E/F. Dotychczasowe plany rozbudowy floty nawodnej mogą w przyszłości także ulec redukcji.

Zaoszczędzone środki zostaną przekierowane na inwestycje w okręty podwodne o napędzie nuklearnym i infrastrukturę konieczną do ich obsługi. Wzmocnione i rozbudowane zostaną także bazy wojskowe w północnej Australii. Chodzi zarówno o twardą infrastrukturę obronną, jak i przeszkolenie większej ilości pilotów. W warunkach wojennych umożliwi to na szybsze odtworzenie zdolności bojowych. Siły artyleryjskie i rakietowe uzyskają zdolność rażenia celów na odległość do 500 km.

Jednocześnie plan obronny zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie amunicji dla artylerii dalekiego zasięgu. Może to oznaczać przygotowanie na ewentualne odcięcie od dostaw sojuszniczych w razie konfliktu o dużej intensywności, czyli takiego, z jakim mamy do czynienia obecnie w Ukrainie.

