Awantura w Szwajcarii. Przez wojnę na Ukrainie broni nie dostanie nawet Polska

Szwajcarscy producenci broni i ekwipunku wojskowego chcą zmiany prawa. Obecne praktycznie uniemożliwia dostawy uzbrojenia do krajów, które nawet tylko pośrednio są zaangażowane w konflikt - jak choćby Polska w przypadku wojny na Ukrainie.

Obecne prawo bardzo ogranicza szwajcarskim firmom możliwość eksportu uzbrojenia.

Firmy zbrojeniowe na zakazach tracą ogromne pieniądze.

Część polityków uważa, że Szwajcaria powinna być nadal neutralna.

- Potrzeby w szwajcarskim przemyśle zbrojeniowym są ogromne - mówi Matthias Zoller, sekretarz generalny ds. przemysłu zbrojeniowego w Swissmem, stowarzyszeniu przemysłu maszynowego.

- W tej chwili wydaje się, że cały nasz eksport spada, a prawo nie ułatwia nam życia - dodaje Zoller.

Potrzebne są nowe przepisy, które dostosowane byłyby do nowych realiów

Nic więc dziwnego, że branża chce zmiany przepisów. Trwa dyskusja, czy innym krajom należy zezwolić na przekazywanie szwajcarskiej broni. Obecnie bowiem Szwajcarzy zabraniają tego, nawet jeśli kraj, do którego miałaby być dostarczona broń, nie toczy walk, a tylko wspomaga np. prowadzącego je sąsiada. W takim położeniu jest teraz choćby Polska, która przekazuje Ukrainie dużą pomoc wojskową.

Jak przyznaje menedżer: każdy z tuzina największych szwajcarskich producentów sektora obronnego miał przypadek lub dwa, w których nie został zaproszony do złożenia oferty, mimo że jakość produkowanego sprzętu by to uzasadniała.

- Widziałem na własne oczy, że czasami wymagane są pisemne gwarancje, iż systemy uzbrojenia mogą być przekazywane lub sprzęt zostanie dostarczony, jeśli kraj znajdzie się w konflikcie zbrojnym - mówi Zoller.

Ponieważ żadna szwajcarska firma nie może udzielić takiej gwarancji, wiele potencjalnych kontraktów przechodzi Szwajcarom „koło nosa”.

Przepisy powinny być zmienione, ale politycy obawiają się o neutralność

Wszystko przez zmiany prawne. Jesienią 2021 roku szwajcarski parlament zaostrzył ustawę o materiałach wojennych. Zakazuje ona wywozu broni bez wyjątku, jeśli „kraj docelowy jest zaangażowany w wewnętrzny lub międzynarodowy konflikt zbrojny”.

Zoller podaje jako przykład absurdalności przepisów hipotetyczny atak na któryś z krajów NATO. - W praktyce w takim przypadku żaden z innych krajów organizacji nie mógłby otrzymać naszego sprzętu - zaznacza.

Zdaniem branży zbrojeniowej brak możliwości eksportu broni powoduje, że przemysł nie ma środków na inwestycje. Z jednej strony państwo chciałoby być choć w części samowystarczalne w niektórych segmentach uzbrojenia, z drugiej samo to utrudnia.

Mimo że głosy branży są coraz silniejsze, to zmienić prawo nie będzie łatwo.

- Przemysł zbrojeniowy wykorzystuje ten moment (wojnę na Ukrainie - przyp. red.), by ponownie zakwestionować zaostrzenie przepisów - mówi polityk Zielonych Lisa Mazzone. Jak dodaje, ponieważ kraj jest neutralny, zmiana prawa nie powinna mieć miejsca.