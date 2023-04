Badania jak sito. Kto odpada w czasie rekrutacji wojskowej?

Nawet co szósty ochotnik do wojska nie spełnia wymogów podczas rekrutacji. Największy odsetek to osoby, które odrzucono w czasie badań psychologicznych. Tymczasem zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej.





Nawet 15 proc. ochotników odpada na etapie badań psychologicznych i lekarskich.

Kiedyś przeszkodą do służby była nadwaga czy zły stan uzębienia - dziś to wszystko można naprawić - mówią wojskowi.

Kondycja fizyczna kandydata podlega ocenie w trakcie szkolenia.

Polska armia zawodowa i terytorialna ma liczyć nawet 300 tys. żołnierzy - taką deklarację wielokrotnie składali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Z końcem roku żołnierzy było 164 tys.

- Ubiegły rok był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o liczbę przyjęć do zawodowego Wojska Polskiego. 13 742 żołnierzy to największa liczba przyjęć od czasu zaniechania poboru, czyli obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. To jest bardzo dobry znak pokazujący, że nasza kampania Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej działa. Jestem dumny z postaw, jakie prezentują młodzi Polacy, którzy chcą bronić Ojczyzny - mówił w Sejmie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w lutym tego roku.

Tylko w tym roku przygotowano miejsce dla 25 tysięcy ochotników w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zapewne uda się te miejsca zapełnić, choć droga jest długa i wyboista.

Co szósty kandydat nie przechodzi podstawowych badań

- Wykruszenia w procesie rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wynoszą do 15 proc. Kandydaci nie spełniają wymogów względem badań lekarskich czy badań psychologicznych, to najwyższy odsetek spośród wykruszeń. Część rezygnuje, argumentując to zmianą swoich planów życiowych, niektóre z osób są karane, co wyklucza je z procesu rekrutacji - mówi ppłk Justyna Balik, rzecznik prasowa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wymagania nie są szczególnie wygórowane. Kandydat na żołnierza musi mieć przynajmniej 18 lat i polskie obywatelstwo oraz co najmniej podstawowe wykształcenie. Do tego dochodzi niekaralność za przestępstwo umyślne, nieposzlakowana opinia - i równie ważna (a może nawet najważniejsza) zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej.

W czasie rekrutacji są przeprowadzane badania lekarskie i psychologiczne, natomiast kondycja fizyczna podlega ocenie w trakcie szkolenia w jednostkach wojskowych już bezpośrednio po powołaniu.

- Kiedyś przeszkodą do służby była nadwaga czy zły stan uzębienia. Ale Wojsko Polskie potrafi sobie z tym poradzić - ludzi można odchudzić, a zęby wyleczyć. Warty uwagi jest fakt, że kandydaci do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej są przedstawicielami społeczeństwa w takim kształcie, w jakim ono obecnie się prezentuje. Aktualnie problem otyłości jest znacznie bardziej powszechny - nie tylko w Polsce - komentuje ppłk Balik.

Przyszłość w armii lub poza nią - możliwości jest kilka

Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej, do aktywnej lub pasywnej rezerwy.

Co zyskują ci, którzy przejdą rekrutację do dobrowolnej służby, która jest przepustką do zawodowstwa? Wojsko kusi wynagrodzeniem na poziomie żołnierzy zawodowych od 4960 zł, pierwszeństwem w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz pierwszeństwem zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska.

Zachęceniu do służby wojskowej mają służyć różne akcje, takie jak Wojskowe Targi Służby i Pracy oraz „Trenuj z Wojskiem”. Kolejna edycja tego otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego rozpoczęła się w kwietniu.