Bartłomiej Zając zrezygnował z funkcji prezesa Huty Stalowa Wola

Bartłomiej Zając, który w grudniu 2018 roku został dyrektorem generalnym Huty Stalowa Wola (HSW) i został prezesem zarządu firmy, zrezygnował z funkcji.

Informacja o rezygnacji Bartłomieja Zająca z funkcji prezesa HSW została potwierdzona.

„ To jest jego własna decyzja. Jak powiedział „zakończył swoją misję w Hucie Stalowa Wola”. To jest jedyne stanowisko, które możemy podać. To jest jego autonomiczna decyzja, do której każdy ma prawa w dowolnym momencie” - skomentował Jacek Matuszak, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, cytowany przez portal sztafeta.pl.

Polska Grupa Zbrojeniowa, jak wynika ze strony internetowej HSW, na nieco ponad 83 proc. udziałów w spółce, a sama HSW to producent m.in. armatohaubic Krab.

Bartłomiej Zając jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 2007 jako konstruktor w HSW. W roku 2013 został szefem jej Biura Konstrukcyjnego, a w roku 2015 objął stanowisko dyrektora rozwoju HSW.

W 2016 roku wszedł do zarządu HSW, a w grudniu 2018 roku został dyrektorem generalnym HSW i zasiadł w fotelu jej prezesa.