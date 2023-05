BBC: w Bachmucie armia ukraińska broni ostatnich ulic na zachodzie miasta

Na zachodnich przedmieściach Bachmutu, w obwodzie donieckim, żołnierze ukraińskiej 77. brygady toczą walki o ostatnie ulice tego rejonu; Bachmut stał się najdłuższą i najkrwawszą, a wciąż niezakończoną, bitwą obecnej wojny - relacjonuje w środę BBC w reportażu z miasta atakowanego przez wojska rosyjskie.

Korespondent BBC opisuje sytuację na linii obrony 77. brygady na zachodnich przedmieściach Bachmutu, gdzie Ukraińcy utrzymują ostatnich kilka ulic. Na południe od Bachmutu 28. brygada armii ukraińskiej wciąż broni miasta przed okrążeniem go przez Rosjan.

Jeśli wojska rosyjskie ostatecznie zdobędą Bachmut, to odniosą "niewiele więcej niż pyrrusowe zwycięstwo. Zdobyczą będzie teraz szkielet miasta, wbitego w ziemię, gdzie nie ocalał prawie żaden dom, a cała ludność znikła" - relacjonuje BBC.

"Nad oblężonym miastem wciąż unoszą się ciężko słupy dymu, a towarzyszy im nieustanny huk ognia artylerii" - opisuje korespondent.

Dziennikarz był na pozycjach ukraińskich na zachodzie Bachmutu, gdzie artyleria 77. brygady wspiera oddziały piechoty. Jest świadkiem ostrzału, którego celem jest jeden z budynków; po ataku z gruzów unosi się dym i wychodzi z nich dwóch ludzi. Jeden jest ranny. To prawdopodobnie najemnicy rosyjskiej Grupy Wagnera.

"Walczą dość dobrze, ale zupełnie nie troszczą się o swych ludzi", atakują bez wsparcia artylerii licząc na to, że "uda się lepiej niż poprzednim razem" - mówi o najemnikach ukraiński żołnierz o imieniu Mykoła. Jego kolega Myrosław dodaje: "szli prosto na nas, musieli być na narkotykach".

BBC zwraca uwagę, że w walkach o Bachmut zginęło bądź zostało rannych 20-30 tysięcy wojskowych rosyjskich. Armia ukraińska również płaci wysoką cenę, a walka o miasto wciąż się nie zakończyła. Władze w Kijowie mają nadzieję, że działania defensywne w Bachmucie osłabią zdolność Rosji do operacji ofensywnych i wyczerpują jej armię.

Taką opinię podzielają żołnierze broniący Bachmutu. "W Bachmucie chodzi o to, by utrzymać tutaj wroga. (...) Moglibyśmy wycofać się, żeby ocalić trochę istnień ludzkich, ale wtedy będziemy musieli kontratakować i stracimy ich jeszcze więcej" - mówi BBC 29-letni Jewhen. Walczy on w oddziałach na południe od miasta.

"Rosja próbuje zająć Bachmut od miesięcy i dotąd był on świadectwem determinacji Ukrainy, by nie ustąpić. Zarazem jest też przypomnieniem, że nadchodząca kontrofensywa może okazać się znacznie większym wyzwaniem" - podsumowuje BBC.