Będą nowe ogromne pieniądze dla Polski. Nie tylko z Unii

Po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska otrzyma rekompensatę od Unii Europejskiej za broń przekazaną Ukrainie. Podkreślił, że będziemy największym beneficjentem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Ile tych pieniędzy dostaniemy?

Niebawem do Polski trafi do 300 mln euro (1,4 mld zł) rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie. Według premiera Mateusza Morawieckiego na tym się nie skończy. W kolejnych miesiącach dostaniemy dodatkowe 500-600 mln euro (2,34-2,81 mld zł).

Łącznie będzie to ok. 900 mln euro (4,22 mld zł). Premier zadeklarował też, że większość środków z tego instrumentu, liczącego 3,5 mld euro, również trafi do Polski.

Europejski Fundusz Pokoju (EPF) to instrument pozabudżetowy Wspólnoty, do którego wpływy od państw członkowskich uzależnione są od wielkości PKB danego kraju. To oznacza, że największymi płatnikami są Niemcy i Francja.

Komisja Europejska nie informuje o szczegółach, bo wysokość wypłat jest niejawna, ale - wedle nieoficjalnych informacji - do Polski trafi grubo ponad jedna trzecia środków przeznaczonych w EFP dla Ukrainy.

Pewna inercja, jeśli chodzi o dotychczasowe wypłaty tych środków, wynika z tego, że wnioski o zwrot przechodzą przez komórkę izby rozliczeniowej, która dba, aby dostarczony sprzęt odpowiadał potrzebom zgłaszanym przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Polska w 2022 r. przekazała KE faktury o wartości 2,2 mld euro za dostarczony sprzęt wojskowy, najwięcej ze wszystkich unijnych państw. W grudniu, w pierwszej transzy, dostaliśmy 27 mln euro.

Teraz dowiedzieliśmy się, ile pieniędzy dostaniemy w kolejnych transzach tych środków z EPF. Będzie ich jeszcze więcej. Na co je przeznaczymy?

- W miejsce starszej broni, którą przekazywaliśmy Ukrainie, będziemy mogli - za europejskie pieniądze - kupować bardzo nowoczesną broń, amunicję, tworzyć nowe linie technologiczne pod produkcję amunicji i różnych rodzajów broni - powiedział premier Morawiecki.

Zapytany w Brukseli o wydawanie pieniędzy otrzymywanych z Unii na modernizację armii, odpowiedział, że bardzo by się z tego cieszył, ale i zaakcentował skalę owej pomocy.

- W tym roku nasz budżet obronny to 130-140 mld zł, czyli około 3,5, może nawet do 4 proc. PKB, a kwoty, które otrzymujemy z Unii Europejskiej, to do tej pory ok. 200 milionów euro, a nawet mniej, bo 200 mln euro będzie do Wielkanocy - przypomniał premier.

Jesteśmy na podium w zestawieniu, w którym porównano wartość pomocy przeznaczonej Ukrainie w stosunku do PKB

Jak to unijne wsparcie ma się do sum, które przeznaczyliśmy na pomoc dla Ukrainy? Wiadomo, że pod tym względem rzeczywiście mamy czym się chwalić. Według dostępnych informacji polskie wsparcie dla Ukrainy może nawet wynieść ok. 40 mld zł.

Nie wszystko to pomoc militarna. 15,9 mld zł z tych pieniędzy przeznaczyliśmy na pomoc publiczną. Według MON-u od rozpoczęcia wojny Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 2,2 mld euro. Unijna rekompensata byłaby zatem mniej więcej równa wartości polskiego sprzętu przekazanego Ukrainie.

- W końcu została doceniona od strony finansowej rola Polski w wojnie obronnej Ukrainy przeciw barbarzyństwu rosyjskiemu - podkreślił premier, informując o unijnej rekompensacie.

Jesteśmy pod tym względem w czołówce światowego peletonu. Według danych niemieckiego Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii z sierpnia 2022 r. Polska była na drugim miejscu - po USA - pod względem wartości pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie przez kraje zachodnie.

Kolejny raport tego instytutu, opublikowany kilka miesięcy później, pod koniec ub.r., nie został przyjęty przez Polskę już tak radośnie. Wskazywał bowiem, że największego finansowo wsparcia wojskowego o wartości 23 mld euro udzieliły Ukrainie USA. Drugie miejsce na podium zajęła Wielka Brytania (4,1 mld euro), a kolejne - Niemcy (2,3 mld euro).

Okazało się, że Niemcy, napominane ciągle przez premiera Morawieckiego za bierność w udzielaniu pomocy Ukrainie, przekazały Kijowowi większe wsparcie niż Polska (1,8 mld euro). Wskazano, że to wartość całej deklarowanej pomocy, a nie tej już przekazanej.

Jesteśmy za to na podium w zestawieniu, w którym porównano wartość pomocy przeznaczonej Ukrainie w stosunku do PKB danego kraju. Najwyżej pod tym względem, (z 1,1 proc. PKB przeznaczonego na tę pomoc) notowana jest Estonia. Następnie Łotwa - 0,9 proc. PKB, a na trzecim miejscu są Polska i Litwa, których wartość pomocy stanowi 0,5 proc. PKB.

W Polsce i Niemczech zostanie przeszkolonych co najmniej 15 tys. żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy

Nie wiadomo, ile konkretnie pieniędzy za przekazanie danego sprzętu dostaniemy. Ze względów bezpieczeństwa informacje dotyczące szczegółowej liczby i rodzajów przekazywanego technicznego wyposażenia wojsk są niejawne, dlatego MON nie podaje ich do publicznej wiadomości.

Wiadomo jednak, że unijne rekompensaty nie obejmują przekazywanych obecnie samolotów MiG-29 czy czołgów Leopard 2 (14 ma trafić na Ukrainę), a także 60 kolejnych czołgów: 30 maszyn T-72 i 30 czołgów T-91 Twardy.

Kwota ta nie obejmuje również kosztów szkolenia żołnierzy ukraińskich w czołgach Leopard. Odbywa się ono w ramach misji wsparcia wojskowego na rzecz Ukrainy EUMAM (EU Military Assistance Mission Ukraine) i jest w części finansowane ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

Budżet tej misji wynosi ponad 100 mln euro. Założenie? W Polsce i Niemczech zostanie przeszkolonych co najmniej 15 tys. żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

To pieniądze nie tylko na szkolenie czołgistów, ale także obsługi wyrzutni przeciwlotniczych Piorun i armatohaubic Krab. Polska będzie beneficjentem dużej części pieniędzy także z tej puli.

Komisja Europejska przeznaczyła pieniądze na wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli z powodu zwiększonego importu zboża z Ukrainy

To niejedyne pieniądze, jakie otrzymaliśmy bądź mamy otrzymać z UE. Już w listopadzie 2022 r. Komisja Europejska przeznaczyła 144,6 mln euro (ok. 695 mln zł ) dla Polski na pomoc uchodźcom ukraińskim opuszczającym terytorium Ukrainy z powodu trwającej wojny.

Środki te są przyznane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 (FAMI) oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej - w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027 (IZGW).

Kwota w wysokości 68,4 mln euro (ok. 329 mln zł) została przekazana w ramach FAMI, a 76,2 mln euro (ponad 366 mln zł) w ramach IZGW. Była to pierwsza transza przyznana Polsce na ten cel. MSWiA złożyło wnioski o kolejne środki w wysokości ponad 200 mln zł.

Środki z FAMI miały zostać rozdystrybuowane za pośrednictwem Funduszu Pomocy i przekazane na pomoc uchodźcom. Z kolei pieniądze otrzymane w ramach IZGW przeznaczono na wzmocnienie infrastruktury granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Komisja Europejska wyasygnowała również 56 mln euro dla Rumunii, Bułgarii i Polski na odszkodowania w związku ze wzrostem dostaw zboża z Ukrainy. Tu także nasz kraj jest jej głównym adresatem. To wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli z powodu zwiększonego importu zboża z Ukrainy. W Polsce rządzący tym akurat się nie chwalą... Rolnicy strajkują, bo żadnych rekompensat za to, że nie mogą sprzedać zboża i ponieśli straty na spadku cen, nie otrzymali.

Polska dołączyła do unijnego porozumienia dotyczącego wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy

Polska dostała też 288,6 mln dol. - w ramach Zagranicznej Pomocy Wojskowej (Foreign Military Financing) - których przekazanie zatwierdził Kongres Stanów Zjednoczonych pod koniec września ub. r. Fundusze te warte są po dzisiejszym kursie ponad 1,4 mld zł.

Pomoc ta ma trafić głównie do Ukrainy, która otrzyma ok. połowy tych środków oraz do osiemnastu innych krajów w regionie. Środki z programu Zagranicznej Pomocy Wojskowej płyną do partnerów USA w formie grantów i pożyczek na zakup uzbrojenia produkowanego w USA lub na pokrycie kosztów szkolenia wojskowego.

Polska pozostaje jednym z największych odbiorców Zagranicznej Pomocy Wojskowej (poza Ukrainą). Pośród pozostałych państw Słowacja otrzyma 200 mln dol. tej pomocy, a Czechy - 106 mln.

Z komunikatu nie wynika konkretnie, na jakie zakupy przeznaczone będą te środki. Wskazano, że nowe fundusze przyspieszą proces uzupełniania wyposażenia, które nasze państwo zdołało przekazać z własnych zapasów w celu wzmocnienia obrony Ukrainy.

To wskazuje, że sfinansujemy z nich pozyskanie 116 używanych czołgów M1A1 SA Abrams, by zastąpić wozy z rodziny T-72, których ponad 230 przekazaliśmy Ukrainie. Zamiast 3,75 mld dol. zapłacimy za Abramsy prawie 300 mln dol. mniej.

Polska, choć nieco spóźniona, dołączyła do unijnego porozumienia dotyczącego wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Zakłada ono przekazanie Ukrainie miliona pocisków artyleryjskich 155 mm w ciągu najbliższego roku - uwzględniając sięgnięcie do własnych zapasy i połączenie sił, by kupić ich jak najwięcej.

Europejska Agencja Obrony (EDA) planuje wydać 1 mld euro na pociski z zapasów i 1 mld euro na wspólne zamówienia amunicji.

"To duże wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów i szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego" - napisał szef MON-u po ogłoszeniu porozumienia.

Także z tych pieniędzy znaczna część mogłaby trafić do Polski. Jesteśmy bowiem, obok Niemiec i Francji, producentem amunicji, której tak pilnie potrzebuje Ukraina.

Polska awansowała do rangi najważniejszego dla NATO kraju na wschodniej flance

Ważne są również innego rodzaju korzyści, jakie Polska otrzymuje i może otrzymać w najbliższym czasie. To wzrost bezpieczeństwa naszego kraju związany ze zwiększeniem liczby żołnierzy państw sojuszniczych, którzy - wraz z uzbrojeniem - stacjonują na terenie naszego kraju.

Po długich negocjacjach polsko-amerykańskich udało się nam w końcu w 2019 r. zawrzeć porozumienie o pomocy wojskowej, zakładające zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce o 1 tys. - do 5,5 tys.

Tymczasem po rozpoczęciu przez Rosjan wojny na Ukrainie liczba przebywających u nas żołnierzy amerykańskich bardzo szybko przekroczyła 10 tys. Są też u nas wojska brytyjskie oraz innych sojuszników.

Polska awansowała do rangi najważniejszego obecnie dla NATO kraju na wschodniej flance. To ma przede wszystkim znaczenie odstraszające, ale daje też wiele możliwości związanych z obronnością.

Słowacja, która za przekazany Ukrainie sprzęt dostała 12 amerykańskich szturmowych śmigłowców Viper oraz 500 pocisków śmigłowcowych Hellfire, jest dowodem, że można wynegocjować z USA korzystne transakcje. Dla Polski powinno to być obecnie łatwiejsze.