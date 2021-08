Będą protesty w PGZ - powodem konsolidacja i Centrum Usług Wspólnych

Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE podjęła decyzję o akcji protestacyjnej w celu niedopuszczenia do przeprowadzania dalszego procesu konsolidacji i tworzenia tzw. Centrum Usług Wspólnych - poinformowali związkowcy. Zarząd zadeklarował dialog z pracownikami i stroną związkową.

Zarząd PGZ przyznał, że "z zaskoczeniem przyjął decyzję Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (ZZPE) o ogłoszeniu akcji protestacyjnej w spółkach podległych PGZ S.A.".

"W obliczu zmian, które wprowadza aktualny zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, grożących totalnym chaosem w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej 20 sierpnia 2021 r. Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego (ZZPE) - grupująca związki zawodowe z przeważającej większości spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej - podjęła decyzję o akcji protestacyjnej w celu niedopuszczenia do przeprowadzania dalszego procesu konsolidacji i tworzenia tzw. Centrum Usług Wspólnych, grożących destabilizacją procesów produkcyjnych, zwolnieniami pracowników i podniesieniem kosztów wytwarzania" - podali związkowcy w informacji dla mediów.



Zapowiedzieli, że akcja protestacyjna będzie prowadzona "w systemie narastającym". Rozpocznie się od oflagowania przedsiębiorstw, poinformowania załóg o skutkach przeprowadzanych przez Zarząd PGZ S. A. zmian, w tym zwłaszcza skali możliwych wypowiedzeń warunków pracy i zwolnień pracowników.



"W przypadku braku reakcji ze strony Zarządu PGZ S.A. akcja nasili się z wykorzystaniem wszystkich prawnie dopuszczalnych form protestu ze strajkiem włącznie. Przypominamy, że powołanie tzw. Centrum Usług Wspólnych to już piąta próba powołania centralnego systemu zarządzania spółkami przez Zarząd PGZ (i jej poprzedników: BUMAR oraz PHO). Wszystkie zakończyły się klęską jej twórców. Zarząd PGZ przystąpił do procedury przekazywania części pracowników ze spółek do PGZ. Cały proces jest toczony pod groźbą zwolnienia w przypadku braku zgody na przejście do nowego pracodawcy. Nie określa przy tym warunków pracy, miejsca jej wykonywania, kusząc za to możliwymi podwyżkami płac. Nie ma i nie będzie zgody na tego typu działania, niezgodne nie tylko z etyką pracowniczą i poczuciem sprawiedliwości społecznej, ale też balansujących na granicy prawa" - podkreślili związkowcy.



W liście do premiera Mateusza Morawieckiego związkowcy napisali, że "ogromnym oburzeniem przyjęli informację o forsowaniu procesu tzw. konsolidacji i programu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGZ, szczególnie w kontekście dotychczasowych doświadczeń".



"Przypominamy, więc autorom niefortunnych decyzji, że zarządy poprzedników w Polskiej Grupie Zbrojeniowej podejmując próbę centralizowania tzw. usług doprowadziły do chaosu nie tylko w zakresie kooperacji, ale też w zakresie zamówień na surowce i podzespoły. Szanowny Panie Premierze, wdrożenie przez zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. programu konsolidacji i utworzenie Centrum Usług Wspólnych doprowadzi do osłabienia potencjału obronnego państwa" - napisali w liście do premiera Morawieckiego związkowcy.



Poinformowali, że Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE "stanowczo protestuje i sprzeciwia się przekazaniu przez spółki zbrojeniowe w obszarach wsparcia: finanse, księgowość, kadry, IT, zaopatrzenie, itp. do Centrum Usług Wspólnych".