Będzie nowy dodatek. Rząd chce zatrzymać exodus wojskowych i funkcjonariuszy służb

Będzie kolejny dodatek za wysługę, który ma zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy i wojskowych. Rząd próbując zapobiec fali odejść, przygotował przepisy w tej sprawie, które są właśnie procedowane.

To już kolejny dodatek motywacyjny, mający zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy.

Do tej pory nie wszystkie służby otrzymywały takie środki. Teraz to naprawiono.

Efekt? Posłowie przyjęli propozycję zmiany ustawy o kolejnym dodatku dla służb oraz wojska przyznawanym za 15 lat wysługi.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wprowadzeniu dodatkowych świadczeń za długoletnią pracę w służbach państwowych odbyło się 24 stycznia podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej.

Jak podkreślił Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA, projekt ustawy powstał przy współpracy ze związkami zawodowymi - po analizie sytuacji, jaka pojawiła się w służbach mundurowych w wyniku bardzo wysokiej tegorocznej waloryzacji emerytur o 14,8 proc.

Jest ona dużo wyższa niż waloryzacja płac, która wyniesie 7,8 proc. A funkcjonariusze mający prawo do emerytury, która w służbach mundurowych wynosi 100 proc. ostatniego wynagrodzenia; po otrzymaniu podwyżki, która weszła w życie 1 stycznia, przechodząc na emeryturę do końca lutego, otrzymaliby jeszcze waloryzację emerytur o 14,8 proc. (od 1 marca).

Aby zapobiec możliwemu exodusowi, przygotowano rozwiązania sprzyjające zatrzymaniu funkcjonariuszy w dalszej służbie, w szczególności tę grupę funkcjonariuszy, która decyduje w tej chwili o jakości służb.

- To duża grupa funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 2012 r., kiedy obowiązały jeszcze przepisy pozwalające na przejście na niską emeryturę już po 15 latach służby - wyjaśniał wiceminister Wąsik.

Przypomniał, że już wcześniej wprowadzono dodatek motywacyjny, który miał zatrzymać w służbie tych, którzy osiągają pełne uposażenia emerytalne. Wynosił on 1,5 tys. zł - po osiągnięciu 25 lat służby oraz 2,5 tys. - po nabyciu praw emerytalnych, czyli po 28,5 roku służby.

Dodatkami za wysługę objęci będą też przedstawiciele służby celno-skarbowej

Nowe świadczenie za długoletnią służbę skierowane jest tym razem do tych, którzy nabyli uprawnienia do przejścia na emeryturę po 15 latach. Dodatek ten wyniesie 5 proc. dla tych, którzy mają 15 lat służby, a następnie 1 proc. za każdy dodatkowy rok. Po osiągnięciu 25 lat służby byłoby to 15 proc. Dalej dodatek już nie wzrośnie, ale po 32 latach pracy będzie doliczany do świadczeń emerytalnych.

Ustawa ta podwyższa też limit wydatków Służby Ochrony Państwa z tytułu rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia pracy. Jest bowiem potrzeba zwiększenia nadgodzin dla funkcjonariuszy SOP.

Zlikwidowano również przepis, który pozwalał zwolnić funkcjonariusza z pracy po 30 latach bez żadnych wyjaśnień. Istotną modyfikacja są też poprawki wprowadzające takie same dodatki za długoletnią służbę, jak w policji czy w wojsku, również w Krajowej Administracji Skarbowej.

- Te dodatki finansują się z pieniędzy przeznaczonych na emerytury, których - dzięki dłuższej służbie funkcjonariuszy - nie trzeba wypłacać. Państwo nie dokłada do tego żadnych dodatkowych pieniędzy - zapewnił Maciej Wąsik.

Wiadomo, ilu funkcjonariuszy pracuje w polskich służbach i ilu odeszło w ostatnich latach

Na wniosek posłów przedstawił też obecne stany osobowe służb oraz liczbę wniosków funkcjonariuszy o odejście na emeryturę.

- Na koniec grudnia 2022 r. stan policji był najwyższych od roku 1996 i wyniósł niemal 101 tys. funkcjonariuszy - powiedział Wąsik. Straż Graniczna ma 15 tys. funkcjonariuszy, a SPO - 2,1 tys.

We wszystkich tych służbach nie widać większych "wahnięć w dół" w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych. Jeśli chodzi o odejścia na emeryturę, to w policji najwięcej było ich w 2012 r., kiedy służbę opuściło ponad 5 tys. policjantów. Wtedy to podwyższono wiek emerytalny.

W kolejnych latach tego rodzaju zakończenia pracy było już mniej: w roku 2016 - 3,1 tys., w 2017 - 4,1 tys., w dwóch następnych latach ok. 3 tys., a w roku 2020 - 4 tys. Po podjęciu działań, które miały zatrzymać funkcjonariuszy w służbie, w 2021 r. liczba ta zmalała do 2,9 tys.

Nowe dodatki powinny spowodować, że część policjantów cofnie złożone na ten rok zapowiedzi odejścia na emeryturę. Było ich sporo, ale - jak podkreślił wiceminister Wasik - nie aż tyle, o ilu słyszymy w tzw. przestrzeni publicznej.

Część policjantów i żołnierzy wycofuje wnioski o przejście na emeryturę

- W 2021 roku ze wszystkich służb odeszło 4947 funkcjonariuszy, w tym z policji - 3662. To tak naprawdę mieści się w niskich stanach odejść w ostatnich 15 latach - podkreślił Wąsik.

Dodał, że w tym roku wniosków o odejście we wszystkich służbach jest 966.

- Nie widzimy powodu, aby mówić, że liczba odchodzących z polskich służb to exodus - stwierdził.

Zaskoczyło to posłów, którzy otrzymywali od policjantów informacje, że z samej tylko Komendy Głównej odejdzie kilkaset osób. Wiceminister potwierdził, że - jak dotychczas - czeka na rozpatrzenie około tysiąca wniosków emerytalnych, a do grudnia ubiegłego roku odeszło kilkaset osób więcej niż rok wcześniej.

Zaskoczeniem okazały się też dane o tegorocznych odejściach żołnierzy na emeryturę, które - według różnych informacji - szacowano nawet na 7,5 tys. osób. Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, poinformował, że wnioski o wypowiedzenie służby złożyło ok. 5 tys. żołnierzy.

- Od 17 stycznia, kiedy pojawiła się informacja o dodatkowych świadczeniach za długoletnią służbę dla tych, którzy są w wojsku 15 lat, ponad 160 wniosków zostało wycofanych - poinformował wiceminister Skurkiewicz.