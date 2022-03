Będzie więcej zestawów rakietowych Piorun w polskiej armii

Zamówienie na przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun zostanie zwiększone - poinformował w środę szef MON Mariusz Błaszczak. Wzmocni to Wojsko Polskie i pozwoli zachować ciągłość produkcji w polskim przemyśle obronnym - podkreślił.

Pioruny są produkowane w zakładach Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, które wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Rakiety kupiła w 2016 r. polska armia. Umowa opiewała na 932 mln złotych, w jej ramach Siły zbrojne zamówiły 1300 sztuk rakiet oraz 420 mechanizmów startowych.

Rakiety Piorun zostały docenione przez ukraińskich żołnierzy. Polska przekazała nieujawniona liczbę takich zestawów, jako broń defensywną dla wojsk ukraińskich.

"Konsekwentnie wzmacniamy przeciwlotnicze zdolności Wojska Polskiego. Udzielone zamówienie na zestawy rakietowe Piorun zostanie zwiększone, a dostawy będą realizowane sukcesywnie w kolejnych latach. Pozwoli to także zachować ciągłość produkcji w naszym przemyśle obronnym" - napisał Błaszczak na Twitterze.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun jest rakietą bardzo krótkiego zasięgu i głęboką modernizacją rakiety GROM. Ma większy zasięg niż GROM i większą odporność na zakłócenia. Została też zwielokrotniona precyzja naprowadzania - aż dwukrotnie zwiększono zasięg wykrycia i śledzenia celów. Z racji wprowadzenia do zestawu celownika termalnego Piorun jest w stanie zwalczać cele nie tylko w dzień, ale i w nocy. PPZR Piorun przeznaczony jest do zwalczania śmigłowców, samolotów i rakiet skrzydlatych znajdujących się na pułapach od 10 m do ok. 4 kilometrów oraz w odległości od 500 m do ponad 6000 m.

W marcu tego roku premier Matusz Morawiecki w podwarszawskim Lubiczowie, gdzie mieści się Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko - prywatna spółka produkująca systemy naprowadzania do Piorunów - zadeklarował zwiększenie zamówień na rakiety Piorun dla polskiego wojska.

Zapowiedział złożenie "odpowiednich zamówień" i przekazanie środków do przedsiębiorstw produkujących zestawy Piorun, "tak żeby co najmniej podwoić produkcję, a najlepiej zwielokrotnić ją jeszcze mocniej".

Rakiety Piorun zostały docenione przez ukraińskich żołnierzy prowadzących nierówną walkę z rosyjskim agresorem. Polska po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję 24 lutego tego roku przekazała nieujawniona liczbę takich zestawów, jako broń defensywną dla wojsk ukraińskich. Po tych dostawach w mediach społecznościowych informowano - i dokumentowano to filmami - o zestrzeleniach w walce rosyjskich maszyn uderzeniowych - samolotów i śmigłowców.

Rakiety Piorun trafią też do armii USA - w lutym skarżyskie Mesko zakończyło negocjacje z Departamentem Obrony USA na zakup kilkuset zestawów tych rakiet.