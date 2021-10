Będzie wielka armia. Każdy może „pójść w kamasze” za 4,4 tys. zł miesięcznie

26 października Mariusz Błaszczak, szef MON, razem z Jarosławem Kaczyńskim, wicepremierem ds. bezpieczeństwa przedstawili założenia nowej Ustawy o Obronie Ojczyzny. To ważny czas dla Wojska Polskiego, napisał na Twitterze szef MON. Tak naprawdę, to ważny moment dla całego naszego państwa i wszystkich jego obywateli. Będzie się działo.

Fundamenty wzmacniania armii

Więcej możliwość awansowania

Studenci do wojska

Trudno będzie znaleźć tylu ochotników

Finansowanie zwiększania armii

Wydatki na obronność będą spłacane przez lata

Podkreśla, że w budowę tych zdolności, oprócz sił zbrojnych powinien być zaangażowany cały potencjał państwa, abyśmy mogli przeciwstawić się nie tylko agresji, ale zapobiegać też sytuacjom kryzysowym.Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że wzmacnianie armii ma być oparte na trzech fundamentach: unowocześnieniu i zwiększeniu Sił Zbrojnych RP, zwiększeniu atrakcyjności służby oraz wdrożeniu koncepcji obrony powszechnej.Wicepremier przyznał, że jego ugrupowanie nie zgadza się z tezą, iż wojsko może nie być liczebne, ale dobrze uzbrojone. W jego ocenie armia powinna być i liczebna, i zaopatrzona w broń oraz technologie. Ta teza ma wielu przeciwników. Ich zdaniem wojny nie wygrywa się już liczbą bagnetów.- Potrzebujemy przede wszystkim zdolności obronnych. Żołnierz Wojsk Rakietowych i Artylerii znaczy dla armii więcej, niż kilkaset innych z karabinami - zapewniał gen. prof. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony narodowej, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.Armia ma liczyć 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy WOT. Dowiedzieliśmy się, że to plan minimum. Odnowione też zostaną rezerwy, których dziś praktycznie brakuje. W końcu trzeba poważnie o tym pomyśleć.- Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo, stąd wzrost wydatków na obronność - wyjaśniał minister Błaszczak.Będą wojska obrony cyberprzestrzeni, żołnierze WOT nadal pozostają pod dowództwem ministra obrony, a żołnierze będą mieli więcej możliwość awansowania. Nie będzie przywrócenia zasadniczej służby wojskowej, czego obawiano się już po pierwszych deklaracjach rządzących o zwiększeniu armii. Mariusz Błaszczak zapewnia, że rząd nie ma tego w planach.Wprowadzi natomiast nowe rodzaje służby, m.in. dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Po szkoleniu podstawowym kandydat do dobrowolnej służby wojskowej złoży przysięgę i przejdzie do zawodowej służby, w której będzie zarabiać ok 4,4 tys. zł.Zobacz także: PGZ optymistycznie o Mieczniku Rząd chce też zachęcić do zakładania mundurów studentów uczelni cywilnych, fundując im stypendia. Pieniędzy ma wystarczyć na sfinansowanie studiów. W zamian, po ich zakończeniu, stypendysta będzie musiał odbyć pięcioletnią służbę wojskową.Rozszerzony ma też zostać programu Legii Akademickiej. Studentom, biorącym udział w tym programie MON umożliwi udział w zajęciach wojskowych na uczelniach cywilnych, awanse i wypłaci wynagrodzenie za udział w nich.Wojskowi i komentatorzy przestrzegają, że zwiększenie armii o ponad 2 razy, może być poważnym problem. Obecnie mundury nosi ok. 110 tys. żołnierzy służby czynnej i ok. 30 tys. żołnierzy WOT. W przyszłości ma być ich łącznie 300 tys.Trudno będzie znaleźć aż tylu ochotników. Już teraz wojsko ma z tym problemy. Musi walczyć o kandydatów do służby, mimo obniżeniu kryteriów. Do służby można wstąpić już po szkole podstawowej.Skala wyzwań, dotycząca tak znacznego powiększenia armii jest znacznie dłuższa. Te najważniejsze, to pieniądze. Zwiększanie wydatków na obronność już wcześniej wzbudzały kontrowersje.Zwłaszcza, że tak wiele jest innych potrzeb, a powody, które zdaniem Jarosława Kaczyńskiego są konieczne dla radykalnego zwiększenia siły armii, dla wielu są mało realne.Obecnie budżet obronny Polski to ok. 60 mld zł. A przecież problemów z zakupami dla modernizowanych sił zbrojnych już jest bez liku. Do tego mają to być pieniądze z obligacji.Aby sfinansować zwiększenie armii, dodatkową rekrutację oraz zwiększane zakupy dla armii, ustawa daje rządowi możliwość powołania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przy Banku Gospodarstwa Krajowego.Środki na sfinansowanie potrzeb wojska mają pochodzić z wpływów z papierów skarbowych, obligacji BGK, budżetu państwa oraz z zysku Narodowego Banku Polskiego. Czyli z kolejnych długów, które dzięki nowemu funduszowi będzie można dług państwa wyprowadzać poza budżet.Z pewnością znowu wróci pytanie czy pogłębianie i tak już ogromnego długu Polski ma uzasadnienie. Krytykowana jest argumentacja uzasadniająca wprowadzenia ustawy, która nie upoważnia do zaciągania kolejnych, niemałych przecież pożyczek. Zwłaszcza, że większość tych pieniędzy przeznaczona będzie na zakup uzbrojenia poza Polską.Jarosław Kaczyński, przyznał, że wydatki na obronność będą spłacane przez lata, a nawet dziesięciolecia. Czy to rzeczywiście konieczne?- Lepiej być bezpiecznym i nawet nieco bardziej zadłużonym, tym bardziej że nasza gospodarka jest w dobrej formie, niż żyć w stanie nieustannego zagrożenia, co zwykle bardzo źle się kończy. Polska historia jest dobrym dowodem na to, ze nie warto w ten sposób oszczędzać, szczególnie w takich sytuacjach, jaką mamy w tej chwili. A polskie zadłużenie, w porównaniu z zadłużeniem innych państw europejskich, jest niewielkie - zapewnia wicepremier ds. bezpieczeństwa.Problem w tym, że nie wszystkich te argumenty przekonują.