Będziemy mieli największą armię pancerną NATO w Europie

Kiedy amerykańskie czołgi Abrams trafią nad Wisłę, Polska będzie miała największą armię pancerną ze wszystkich europejskich państw NATO. Na papierze będziemy mieli ponad 1,1 tys. czołgów. Jedna trzecia z nich to przestarzałe już T-72. Najlepiej, gdyby zostały wycofane ze służby. Ukraina ucieszyłaby się z ich przekazania.

Zamiast modernizacji jedynie lifting czołgu T-72

Czołg własnej produkcji

T-72 wciąż mają bojowy potencjał

Bez obaw o bezpieczeństwo

Obejmuje ona nowy systemem kierowania ogniem Drawa oraz polski wybuchowy pancerz reaktywny ERAWA. To jedyny z naszych czołgów mający taki pancerz.Choć Twardy ma też już swoje lata, bo pierwsze 10 czołgów PT-91 zostało przekazanych 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej na początku 1995 r., w najbliższych latach nie ma co liczyć na modernizację czołgów PT-91.Polskim czołgiem podstawowym pozostaje nadal wysłużony poradziecki T-72, produkowany od lat 70. do połowy lat 90. XX wieku. W wojsku jest ich najwięcej, bo ponad 300. Pada też liczba ok. 400, ale część z tych czołgów znajdujących się w magazynach jest niesprawna, a ich remont może być zbyt drogi.Dopiero niedawno zdecydowano, że czołgi te, zamiast modernizacji, jak wcześniej zakładano, przejdą jedynie lifting. W 2019 r. MON podpisał umowę na remont z modyfikacją 318 wysłużonych poradzieckich czołgów T-72, co ma przywrócić im zdolności bojowe.Przejdą przeglądy techniczne i naprawy wynikowe systemów wieżowych, podwozi, zespołów napędowych oraz przyrządów obserwacyjno-celowniczych, ale również naprawy, obsługę i modernizację armaty wraz z układem jej stabilizacji.Pozyskiwane kompetencje obejmują również naprawy i modernizację systemów symulatorowych, a także produkcji systemów opancerzenia i mat przeciwodłamkowych wieży. Wozy otrzymają też nowe przyrządy celownicze i obserwacyjno-celownicze oraz cyfrowe środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej.Będą miały nowocześniejszą łączność niż Leopardy. Mimo to umowa, wyceniona na 1,75 mld zł, wzbudziła kontrowersje. Część specjalistów i analityków uznała, że to marnowanie pieniędzy.Padały propozycje, by zamiast wyrzucać pieniądze na remontowanie niemal 50-letnich czołgów, powinniśmy się ich jak najszybciej pozbyć. W grudniu 2019 r. pierwszych 8 czołgów T-72/M1R po remoncie trafiło do wojska. Program ten przebiega bez zakłóceń. W 2021 r. do wojska miało już trafić 58 wyremontowanych T-72.Polskiemu wojsku od lat marzy się superczołg własnej produkcji, nafaszerowany elektroniką, chroniony kompozytowym pancerzem i aktywnymi systemami obrony. Program budowy takiego czołgu, pod kryptonimem Wilk, to wciąż marzenie. Jak dotąd nie wyszedł poza fazę analityczno-koncepcyjną.Według MON zakup 250 amerykańskich czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3 nie przekreśla programu Wilk. Nawet jeśli to prawda, to jednak znacząco odsunie go w czasie.Ostatnio wiele się mówi o przekazaniu Ukrainie poradzieckiego ciężkiego sprzętu, m.in. czołgów T-72. Okazuje się, że wciąż mają one bojowy potencjał. Przy zastosowaniu nowoczesnej amunicji nadal możliwe jest zwalczanie broni pancernej przeciwnika.Do tego, co ważne dla Ukrainy, przy dostawach poradzieckiego sprzętu Ukraińcy mogliby korzystać z niego niemal natychmiast, bo tego rodzaju uzbrojenie wykorzystują we własnych siłach zbrojnych.Takie sugestie słychać z USA i Unii Europejskiej. O dostawy ciężkiego sprzętu Ukrainie przez kraje Europy Wschodniej zaapelowała ostatnio również przewodnicząca komisji obrony niemieckiego Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Warto to przegadać.

Polska, dysponująca ok. 300 czołgami T-72, w perspektywie otrzymania Abramsów i możliwej rekompensaty, mogłaby nawet 200 z nich przekazać Ukrainie bez uszczerbku dla własnego bezpieczeństwa. Gdyby zapadła taka decyzja, zorganizowanie i wykonanie zadania przez wojskowych logistyków nie byłoby trudne.Zwłaszcza wobec ostatnich zapowiedzi sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, że sojusz pracuje nad planami stałej obecności wojskowej na swojej wschodniej granicy w celu zwalczania przyszłej rosyjskiej agresji.Nie wiadomo jednak, jak dużą liczbę tych wozów mamy sprawnych. Niedawno pojawiły się nieoficjalne informacje, że część polskich T-72 już trafiła na Ukrainę.Takie kontrakty powinno się załatwiać bez rozgłosu, tak jak to zrobili Czesi, którzy przekazali Ukrainie czołgi T-72 oraz bojowe wozy piechoty. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero, kiedy tam się znalazły.Bez względu na to, jak zakończy się wojna w Ukrainie, Rosjanie będą potrzebowali wielu lat na odbudowę swojego potencjału militarnego.W wojnie konwencjonalnej z NATO nie mają szans. Nie ma więc obaw, że jeśli nawet przez pewien czas pozostaniemy z mniejszą liczbą starego uzbrojenia czy sprzętu, zmniejszy to nasze bezpieczeństwo. Zwłaszcza że w ramach rekompensaty mamy okazję dostać znacznie nowsze i lepsze uzbrojenie.