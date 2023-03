Będziemy współprodukować czołgi

Polska Grupa Zbrojeniowa czeka od lat na możliwość technologicznego skoku. Są konkrety - 820 koreańskich czołgów powstanie z udziałem polskiego przemysłu.

Polsko-koreańska umowa ramowa mówi pozyskaniu do prawie tysiąca czołgów. Umowa wykonawcza dotyczy zakupu 180 czołgów K2 za 3,37 mld dolarów netto.

Od roku 2026 koreańskie czołgi produkowane będą we współpracy z polskim przemysłem, a następnie samodzielnie. Wybrano Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, gdzie K2 będą serwisowane, remontowane i produkowane.

Koreańskie czołgi zwiększą potencjał polskiej armii, ale bez problemów się nie obejdzie, a realizacja programu nadal budzi wątpliwości.

Przypomnijmy - w 2022 r. MON zawarło umowę ramową z Koreą Południową na zakup tysiąca czołgów K2. W umowie wykonawczej zapisano, że kupimy 180 tych wozów za 3,37 mld dol. Kolejne 820 czołgów w wersji K2PL, dostosowanej do wymogów polskiego wojska, jak ustalono, powstanie z udziałem polskiego przemysłu.

Ostatnio MON oświadczyło, że "co najmniej 500" z koreańskich czołgów K2 będzie produkowanych w Polsce. Ile będzie trzeba dopłacić za to Korei, trudno obecnie kalkulować.

Koreańską reaktywacja polskiej branży pancernej. "Nie obawiamy się tego wyzwania"

- Współpraca z Hyundai Rotem Company w produkcji czołgu K2 przyniesie efekt dla polskiego przemysłu. Zamierzamy w oparciu o tę współpracę odbudować zdolności produkcji sprzętu ciężkiego, czołgów. Przejmiemy kompetencje, będziemy gotowi do produkcji dużej liczby czołgów na naszym krajowym rynku, w spółkach zgromadzonych w ramach PGZ. Jest to duże wyzwanie, ale my się go nie obawiamy - zapewnia Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Na dokonanie skoku technologicznego w dziedzinie produkcji czołgów, które wojsko zaplanowało pozyskać w programie o kryptonimie Wilk, Polska Grupa Zbrojeniowa czeka od lat. Najważniejsze pytanie związane z tym programem brzmiało: czy nowy czołg zbudujemy z zagranicznym partnerem, czy kupimy „z półki”? Dziś znamy odpowiedź.

Jeśli nic się nie zmieni, za kilka lat PGZ będzie budować Wilka we współpracy z Koreą Południową. Jednak jeszcze do niedawna nie brakowało optymistów przekonanych, że polski podstawowy czołg dla Wilka zbudujemy sami.

Polski przemysł wciąż ma zdolności do budowy ciężkich wozów bojowych. Czy tym razem się uda?

Przymierzaliśmy się do tego od lat, jednak bezskutecznie. Za najbardziej ambitne rozwiązanie w tym programie uważa się - opracowany w latach dziewięćdziesiątych XX wieku projekt czołgu generacji III+ Goryl.

MON planowało przeznaczyć na ten projekt 360 mln dol. Skończyło się na stworzeniu przez gliwickie OBRUM makiety wozu. Później rozważano modernizację czołgów T-72M1, a następnie PT-91. Bez rezultatu.

W 2016 r. wiele emocji wzbudził futurystycznie wyglądający czołg PL-01. Rozpisywały się o nim światowe media, trafił nawet do gier komputerowych. Skończyło się na makiecie. Podobnie jak wiele innych projektów zakończonych niepowodzeniem, jak choćby chwalony przez wojsko projekt wielozadaniowej platformy bojowej Anders.

Program Wilk znalazł się w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, zatwierdzonym przez ministra Mariusza Błaszczaka w październiku 2019 r.

- Uruchamiamy prace badawczo-rozwojowe nad ciężkim czołgiem dla polskiej armii, a raczej czołgiem podstawowym nowej generacji. PGZ dysponuje kompetencjami potrzebnymi do realizacji takiego projektu - mówił Witold Słowik, ówczesny prezes PGZ.

Grup ta może się pochwalić spółkami, które mają zdolności do budowy ciężkich wozów bojowych i ich wyposażenia, jak Bumar-Łabędy, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, HSW czy PCO.

Koreańczycy konsekwentnie forsowali swoją propozycję dla Wilka. Udało się

Budowa nowego czołgu to zadanie na dekady. Przykładem jest tu choćby projekt czołgu francusko-niemieckiego, nazywanego europejskim czołgiem przyszłości, nad którym prace rozpoczęły się w 2021 r.

Ma wejść do służby po 2035 r., choć niektórzy specjaliści uważają, że prawdopodobnie może to być po 2038 r. Wstępną gotowości operacyjną powinien osiągnąć w 2040 r.

O tym, że PGZ proponuje nowy czołg dla Polski, oparty na konstrukcji koreańskiego K2 Black Panter, zrobiło się głośno już w 2019 r., kiedy producent czołgu Hyundai Rotem zaoferował polskim pancerniakom wytwarzanie czołgu w wersji K2PL wraz ze spółką H. Cegielski-Poznań.

Argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem była gotowość dostosowania nowego wozu do wymogów naszego wojska wspólnie z polskim przemysłem, z wykorzystaniem krajowych komponentów.

Wkrótce jednak wokół pomysłu czołgu z Korei i jego polonizacji zapadła cisza. Hyundai nie dał za wygraną. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2020 przedstawił propozycję czołgu podstawowego K2PL, który miałby być produkowany w Polsce.

Wydawało się, że pozyskanie nowego czołgu nie było dla MON aż tak ważne, choć specjaliści przestrzegali, że jeśli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte kluczowe decyzje w programie Wilk, to nie mamy co liczyć na nowy czołg w najbliższej dekadzie.

Polska ma współpracować przy produkcji koreańskich czołgów

Kiedy w 2021 r. Polska kupiła 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej wersji SEPv3 wydawało się, że marzenia o polskim czołgu podstawowym w programie Wilk możemy odłożyć do lamusa. Kolejne miliardy zamiast do PGZ popłynęły do Ameryki.

Jednak w 2022 r. nastąpiła reanimacja programu. PGZ zorganizowała wspólnie z firmą Hyundai Rotem cykl warsztatów przemysłowych dotyczących potencjalnych obszarów i formuły strategicznej współpracy.

W grudniu 2022 r. do Polski przypłynęło 10 koreańskich czołgów K2. To czołg podstawowy generacji 3+. Jego uzbrojeniem głównym jest armata gładkolufowa kal. 120 mm z automatem ładowania oraz wielkokalibrowym karabinem maszynowym 12,7 i karabinem maszynowym 7,62 mm.

Od 2026 r. Polska ma współpracować przy produkcji koreańskich czołgów w wariancie K2PL i zdobywać kompetencje do serwisowania maszyn i produkcji części zamiennych, a następnie budować je samodzielnie.

Według zapowiedzi Mariusza Błaszczaka, polskie zakłady miałyby wyprodukować co najmniej 500 z tysiąca czołgów, które chcemy pozyskać.

K2 to konstrukcja zaprojektowana do walki na południowokoreańskim teatrze działań. Dlatego model czołgu w wersji dla Polski, zaprezentowany podczas targów MSPO 2020, różnił się od wersji podstawowej, gdyż dostosowano go do potrzeb naszego wojska. Dostał nowy kadłub z lepszymi elementami opancerzenia oraz polską optoelektronikę i systemy łączności.

Polska wersja czołgu ma tu dłuższy kadłub, przez co trzeba było dodać kolejną, siódmą parę kół jezdnych. Dzięki większemu kadłubowi w maszynie jest więcej przestrzeni, co ułatwia pracę 3-osobowej załogi.

Dzięki temu można było też wygospodarować miejsce na magazyn amunicji, który został umieszczony poza pomieszczeniem dla załogi. Czołg ma też mieć mocniej opancerzoną wieżę oraz kadłub. Fabryczny pancerz K2, zwłaszcza na bokach, jest stosunkowo cienki i do tego nieosłonięty pancerzem kompozytowym. Słabe opancerzenie koreańskiej maszyny wskazywane jest jako jej zasadnicza wada.

K2PL będą produkowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych

Jak dotąd nie powstał jeszcze proponowany przez producenta wariant K2PL. Na razie to wciąż jedynie modele, wizualizacja i plany. Specjaliści uważają, że czołgów w wersji K2PL od Koreańczyków raczej nie dostaniemy. Będziemy polonizować koreańskie wozy K2 – bez systemu ładownia, z czteroosobową załogą.

Czołg w podstawowej konfiguracji waży 55 t. Może zatem udźwignąć jeszcze kilka ton wyposażenia. Leopard 2 waży 60 t, a Abrams nawet 70 t. To oznacza, że wóz budowany w Polsce może takie dodatkowe opancerzenie dostać. Tyle że to wydłuży czas jego produkcji. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy rozpocznie się polonizacja zapowiedzianych przez MON 500 czołgów w polskich zakładach.

Wiadomo, że będą produkowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu.Czy WZM są najlepiej przygotowane do tego zadania? Poznańska spółka od lat rozwija kompetencje do obsług, remontów oraz modernizacji i modyfikacji czołgów Leopard 2A5. Jej pracownicy są dobrze obeznani z nowoczesnymi, zachodnimi technologiami i standardami.

Zakłady mają zostać dokapitalizowane, żeby utworzyć linie produkcyjne dla czołgów. To ważne, aby sprostały wdrożeniu tego projektu. W proces produkcji włączone zostaną także inne zakłady ze spółką H. Cegielski-Poznań, która miałaby produkować korpusy i wieże czołgów.

Czołgi na współczesnym polu walki tracą znaczenie? "Nie rezygnuj z pancerza"

Rozpoczęcie produkcji czołgów K2PL w Polsce to bardzo ambitne i zarazem ważne zadanie dla polskiego przemysłu obronnego. Stawką są dziesiątki miliardów złotych, także w kontraktach eksportowych.

Co najmniej 500 czołgów powstanie w zakładach WZM w Poznaniu. Czołgi K2 będą tam serwisowane, remontowane i produkowane. Nie dla wszystkich jest to takie oczywiste. Jedynym jak dotąd producentem czołgów w Polsce był Bumar-Łabędy. Związkowcy już wcześniej apelowali do najwyższych władz, że zakład jest celowo wygaszany.

Także ze względu na posiadaną infrastrukturę nie jest wcale oczywiste, że WZM jest lepiej przygotowany do produkcji czołgów niż gliwicki Bumar-Łabędy. Stąd część analityków wojskowych uważa, że o produkcji czołgów K2 bardziej zadecydowała polityka niż kwestie przemysłowe.

Choć zakup czołgów nie budzi kontrowersji, to trudno nie zauważyć, że odbywa się w sytuacji odżywającej dyskusji nad rolą czołgów w obecnych działaniach wojennych. Zmuszają do tego wnioski z działań sił pancernych na froncie wojny na Ukrainie i ogromnych strat, jakie ponosi ten sprzęt w walce. Ukraińcy zniszczyli już ponad 3,3 tys. czołgów i wozów bojowych wroga.

Czy to znaczy, że czołgi na współczesnym polu walki tracą znaczenie? Amerykańcy dowódcy nie mają wątpliwości: jeśli chcesz przegrać wojnę, zrezygnuj z pancerza. Wojska zmechanizowane i pancerne wciąż odgrywają duże znaczenie na polu walki.

Nic dziwnego, że Ukraina domaga się szybkiego dostarczenia jak największej ich liczby. Bez czołgów trudniej się bronić, nie mówiąc już o przeprowadzeniu ofensywy.

Nowe czołgi zwiększą potencjał bojowy polskiej armii, ale konieczna jest współpraca z innymi rodzajami broni

Nawet najnowocześniejsze czołgi niewiele jednak zrobią na polu walki, jeśli nie będą działać w systemie, wspierane przez lotnictwo, śmigłowce, drony rozpoznawcze i bojowe, artylerię, pociski dalekiego i bliskiego zasięgu i chronione przez różnego rodzaju systemy przeciwlotnicze.

Takiego systemu wciąż jednak nie mamy. Tych wyzwań jest znacznie więcej. Nie ma pewności, skąd rząd weźmie pieniądze na zakup tak dużej liczby koreańskich czołgów. Gospodarcze potrzeby i budżetowe ograniczenia wciąż rosną i możliwe, że bez względu na to, kto wygra nachodzące wybory, zapał rządzących do zakupu tysiąca koreańskich czołgów może osłabnąć. Mogą się też zdarzyć zmiany wymagań wojska, które wpłyną na realizację programu czołgowego.

Bezpieczeństwo nie ma ceny. Zakupy czołgów też nie będą tanie. Bez wątpienia, nawet jeśli nie kupimy wszystkich zapowiedzianych wozów, nowe czołgi zwiększą potencjał bojowy polskiej armii i jej siłę odstraszania.