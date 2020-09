Bell buduje autonomiczny śmigłowiec V-280 Valor

Bell, jeden z dwóch finalistów amerykańskiego programu śmigłowca przyszłości FutureLongRange Assault Aircraft, pracuje nad śmigłowco-samolotem V-280 Valor z pochylanym wirnikiem. Ma on mieć również opcjonalną wersję bezzałogową. Firma próbuje stworzyć oprogramowanie, które umożliwi nowej maszynie prowadzenie działań autonomicznych bez udziału pilota. Czy to kompetencje do osiągnięcia dla polskiego przemysłu obronnego?

Bell kontynuuje testy maszyny V-280 Valor w programie śmigłowca przyszłości w lotach bezzałogowych. Przeprowadzono testy oprogramowania, które ma umożliwić maszynie loty bez pilota.

Zdolność do autonomicznych lotów ma ułatwić pilotowanie maszyn i w krytycznych sytuacjach wykorzystywać ich autonomiczność do kontynuowania lotu bez udziału pilota.

Bell, który bierze udział w polskich programach śmigłowcowych, oferuje polskiemu przemysłowi udział w programie amerykańskiego śmigłowca przyszłości.