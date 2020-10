Bell dostarcza polskiej policji trzy śmigłowce Bell 407GXi

Bell Textron Inc., spółka grupy Textron Inc. poinformowała o dostarczeniu do Komendy Głównej Policji trzech śmigłowców Bell 407GXi. W 2019 r. KGP kupiła trzy takie maszyny. Choć są nieduże, mają wielki zapas mocy. Nie potrzebują też dużych lądowisk i są bogato wyposażone. Śmigłowce Bell-407 mają zastąpić wycofywane z eksploatacji używane obecnie przez policję Mi-2.

Polska Policja jest klientem firmy Bell już od niemal 20 lat. Teraz policyjną flotę lotniczą uzupełniły 3 nowe, lekkie śmigłowce patrolowo-obserwacyjne Bell 407GXi, kupione za ok. 62 mln zł.

Bell-407 będzie wykorzystywany jako śmigłowiec patrolowo-interwencyjny, m.in. do zabezpieczeń czy pościgów. Dzięki małej średnicy wirnika możne lądować na niewielkich lądowiskach, blisko przeszkód.

Policja dysponuje obecnie trzema nowymi śmigłowcach S-70i Black Hawk, kupionymi z PZL Mielec o wartości 142,66 mln zł.