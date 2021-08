Bezzałogowe cysterny zatankują samoloty amerykańskich lotniskowców

Zwolennicy dronów, które w armiach przyszłości zastępować będą żołnierzy, dostali kolejne argumenty na poparcie tej tezy. Jak poinformowała US Navy, w drugiej połowie sierpnia Marynarka Wojenna USA (wraz z Boeingiem) zakończyła drugą demonstrację tankowania przy użyciu testowej bezzałogowej cysterny MQ-25 Stingray. Tym razem tankowano samolot E-2D Advanced Hawkeye.

Udana próba tankowania samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli E-2D Advanced Hawkeye przez bezzałogowiec MQ-25 znów potwierdziła, że bezpilotowe statki powietrzne potrafią skutecznie wykonać trudne powietrzne zadania, wymagające dużej precyzji.

Wcześniej, w czerwcu tego roku, odbyło się pierwsze tankowanie samolotu załogowego z bezzałogowej cysterny. W tym historycznym wydarzeniu paliwo pobierał wielozadaniowy samolot F/A-18F Super Hornet.

MQ-25 Stingray to prototypowy, pokładowy, bezzałogowy aparat latający przeznaczony do wypełniania zadań tankowca powietrznego. Zbudowano go w ramach projektu Carrier-Based Aerial-Refueling System (CBARS), w którym w 2018 roku zwyciężył Boeing.

Zwiększenie zasięgu i elastyczności operacyjnej

- Po wejściu do służby MQ-25 zatankuje każdą platformę zdolną do odbioru paliwa w powietrzu, w tym E-2, co znacznie zwiększy zasięg i elastyczność operacyjną skrzydła lotniczego i grupy uderzeniowej lotniskowca - zapewnił cytowany przez Breaking Defense kapitan Chad Reed, kierownik programu bezzałogowych lotniskowców marynarki wojennej.

Zobacz także: Prezes PGZ: Nie ma mowy o żadnych zwolnieniach pracowników

Podkreślił, że marynarka - po utworzeniu w listopadzie 2020 r. Bezzałogowej Eskadry Wielozadaniowej (VUQ-10), nazywanej przejściową - planuje powstanie dwóch kolejnych (VUQ-11 i 12), wyposażonych również w MQ-25.



VUQ-10 będzie odpowiadać za szkolenie załóg w obsłudze MQ-25 przed dotarciem samolotu do floty, a VUQ-11 i VUQ-12 będą eskadrami operacyjnymi tych bezzałogowców, ale do czasu utworzenia eskadr operacyjnych zajmą się zaopatrywaniem samolotów z lotniskowców w paliwo.

Tankowanie w locie

Możliwość pobrania paliwa w locie przez stacjonujące na nich maszyny F-35C zwiększy ich zasięg działania - bez obawy o odwetowe uderzenie potencjalnego przeciwnika w okręt. Bez tankowania w powietrzu promień ich bojowego działania wynosi ok. 1240 km.