Bezzałogowy śmigłowiec SW-4 Solo. Polski wkład w unijny program OCEAN 2020

Podczas targów UMEX w Abu Dhabi poświęconych technologiom bezzałogowym firma Leonardo zademonstrowała możliwości dwóch takich systemów, rozwijanych w ramach projektu Unii Europejskiej OCEAN 2020 poświęconego bezpieczeństwu morskiemu. Bezzałogowca AW Hero oraz śmigłowca SW-4 Solo, opracowanego i produkowanego w Polsce przez zakłady PZL-Świdnik, których właścicielem jest Grupa Leonardo.

SW-4 Solo wspierał siły specjalne

Największy bezzałogowy śmigłowiec

Cztery systemy satelitarne umożliwiały komunikację między okrętami i znajdującymi się na lądzie morskimi ośrodkami operacyjnymi we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Portugalii oraz prototypowym Europejskim Centrum Operacyjnym (EU-MOC) w Brukseli.Obraz ruchomy oraz dane przesyłane przez bezzałogowce, dzięki integracji z morskim Systemem Zarządzania Walką, były przesyłane w czasie rzeczywistym przez okręt do Morskich Centrów Operacyjnych poprzez infrastrukturę komunikacji satelitarnej. Podczas pokazu AW Hero współdziałał z innymi systemami bezzałogowymi, m.in. z produkowanym przez Leonardo śmigłowcem SW-4 Solo przy integracji danych wieloźródłowych.Ponadto, w drugim scenariuszu, działania zespołu załogowego/bezzałogowego zostały wykorzystywane dla dostarczania danych w czasie rzeczywistym do śmigłowca NH-90 oraz do małej jednostki podczas ataku na wrogi okręt. Swoje możliwości w morskich działaniach demonstrował również śmigłowiec SW-4 Solo, który wspierał żołnierzy sił specjalnych w czasie abordażu, przekazując informacje ze swych sensorów do przewożących ich łodzi oraz śmigłowca NH-90.SW-4 Solo to produkt Grupy Leonardo oraz zakładów PZL-Świdnik, których jest właścicielem. Jest wariantem lekkiego śmigłowca SW-4 Puszczyk opracowanego i produkowanego w Polsce od 2004 r w Świdniku, który może odbywać loty z pilotem na pokładzie jak i w wersji bezzałogowej. SW-4 Solo został opracowany we współpracy polskich, włoskich oraz brytyjskich specjalistów i wzbudził zainteresowanie sił zbrojnych Wielkiej Brytanii i Włoch.Podczas testów SW-4 Solo był wyposażony w radar Osprey 30 produkowany przez Leonardo, oraz 15-calową kamerę elektrooptyczną do obrazowania w podczerwieni Goshawk II dostarczoną przez firmę Hensold, partnera konsorcjum. Całość została zintegrowana z system zarządzania walką fregaty Martinengo typu FREMM i sterowana poprzez stację umieszczoną na okręcie. Przeprowadzono wszystkie cztery zaplanowane misje, włączywszy w to wykrycie, identyfikację i rozpoznanie podejrzanej jednostki.Radar aktywowano w celu wykrywania i identyfikacji, natomiast kamera EO/EI była wykorzystywana do identyfikacji i automatycznego śledzenia. Ponadto, SW-4 Solo wspierał siły specjalne podczas operacji wchodzenia na pokład podejrzanej jednostki, udostępniając dane wszystkim biorącym udział w akcji.W 2018 r. SW-4 Solo odbył swój pierwszy autonomiczny lot, trwający 45 min. Osiągnął prędkość 60 węzłów (ponad 110 km/h) i wzbił się na wysokość 1500 stóp. Wcześniej loty SW-4 Solo odbywały się z pilotem na pokładzie, który w razie potrzeby mógł przejąć stery. Prototyp tego śmigłowca pokazano publicznie po raz pierwszy w 2013 roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.To obecnie największy bezzałogowy śmigłowiec na świecie. Ma ponad 9 m długości i ponad 3, 1 m wysokości. Jego szerokość to prawie 2,3 m, a masa startowa 1,8 tys. kg. Może wykonywać misje w powietrzy przez 6 godz., a jego zasięg wynosi 940 km. Może też zabrać 470 kg ładunku. - Jesteśmy w absolutnej awangardzie światowej, jeśli chodzi o śmigłowce bezpilotowe. SW-4 Solo o masie startowej 1,8 t jest obecnie największym bezpilotowym wiropłatem w Europie - zapewniają WNP.PL w Świdniku.Zobacz także: Największy dron Leonardo wykonał swój pierwszy lot

Przypomnijmy, że Polska jest zaangażowana w koordynowany przez koncern Leonardo projekt OCEAN 2020 nie tylko poprzez wykorzystanie bezzałogowego śmigłowca SW-4 Solo, ale także zdolności w zakresie technologii interfejsów człowiek-maszyna Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest liderem przemysłowym w procesie modernizacji polskich Sił ZbrojnychTo już kolejny pokaz możliwości naszego bezzałogowego śmigłowca SW-4 Solo. Pierwszy miał miejsce w Zatoce Taranto w listopadzie 2019 r. Kolejny ma się odbyć w sierpniu 2020 r. na Morzu Bałtyckim. Już obecnie poza armią włoską, zainteresowanie polskim śmigłowcem wyraziły siły zbrojne Wielkiej Brytanii. Eksportowy sukces wiropłatu będzie szansą dla PZL-Świdnik, bo tam ma być produkowany.