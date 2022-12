Białoruś skokowo zwiększa wydatki na wojsko. Widać mobilizację do wojny

Zaangażowanie żołnierzy białoruskich po stronie Rosji w wojnie na Ukrainie nie jest przesądzone. Reżim białoruski jednak angażuje się w działania na rzecz rosyjskiego wysiłku wojennego nie tylko propagandowo, ale również finansowo.

Reżim Alaksandra Łukaszenki angażuje się ze swoim przekazem propagandowym po stronie Rosji.

Białoruskie wydatki na zbrojenia w 2022 roku ulegną gwałtownemu zwiększeniu.

Aliaksandr Zarembiuk, prezes fundacji Dom Białoruski, uważa udział wojsk Łukaszenki w konflikcie na Ukrainie za możliwy.

W mijającym tygodniu doszło do niezaplanowanych wcześniej ćwiczeń armii białoruskiej, których celem jest sprawdzenie gotowości bojowej i możliwości szybkiego przemieszczania wojsk w rejonach rzek Niemen i Berezyna.

Ta aktywność sił białoruskich budzi niepokój po stronie Ukrainy, która obawia się rozpoczęcia nowej ofensywy np. na zachodnim odcinku granicy białorusko-ukraińskiej, które to działania wymagałyby relokacji żołnierzy z odcinków walk w Donbasie, gdzie obecnie koncentrują się walki.

Zaangażowanie sił białoruskich w wojnę z Ukrainą nie jest nowym zagadnieniem - od początku konfliktu armia ukraińska brała pod uwagę możliwość udziału jednostek białoruskich w działaniach zbrojnych Rosji na Ukrainie.

Ponadto Białoruś w kwestiach związanych ze swoimi siłami zbrojnymi jest uzależniona od Rosji. To z terytorium Białorusi nastąpił atak na Kijów w pierwszej fazie inwazji Rosji na Ukrainę. Chociaż formalnie Mińsk nie wysłał swoich wojsk w strefę walk, to ostrzał miast ukraińskich odbywał się z terytorium tego państwa.

W kwestii zaangażowania się wojsk białoruskich w konflikcie na Ukrainie rozważane są różne scenariusze. Wizyta z początku grudnia ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu w Mińsku była traktowana jako pewien zwiastun zacieśniania relacji wojsk białoruskich i rosyjskich w wojnie w Ukrainie. Może to oznaczać zarówno wysłanie żołnierzy białoruskich do działań zbrojnych, jak również zintensyfikowanie działań przemysłu zbrojeniowego Białorusi, w tym produkcji amunicji na rzecz armii rosyjskiej.

Białoruś zwiększy wydatki na wojsko z około 2 do 7 proc. PKB

Białoruś planuje również zwiększyć swój budżet na cele wojskowe w 2023 roku z poziomu 2,77 proc. do 7,59 proc. PKB. Jest to największy wzrost pośród planowanych wydatków na przyszły rok. Dla porównania wydatki na budownictwo mają zostać ograniczone 0 93 proc. z poziomu 0,02 do 0,01 proc. PKB.

W kwestii związanej z prawdopodobieństwem interwencji białoruskich żołnierzy na Ukrainie wypowiedział się dla WNP.PL Aliaksandr Zarembiuk, prezes fundacji Dom Białoruski.

- W chwili obecnej prawdopodobieństwo zaangażowania sił białoruskich w konflikt na Ukrainie jest bardzo wysokie. Mogą o tym świadczyć zapowiedziane kontrole ćwiczenia wojskowe czyli takie nagłe sprawdzenie gotowości bojowej, które dotyczą żołnierzy 38 wydzielonej brygady brzeskiej. Czegoś takiego wcześniej nigdy nie było - mówi Aliaksandr Zarembiuk.

Mamy różne przesłanki, które świadczą o tym że łukaszenkowskie wojsko przygotowuje się do udziału w rosyjskiej napaści i operacji naziemnej w wojnie z Ukrainą. Świadczy o tym przekazanie Białorusi sprzętu lotniczego, które ma umożliwić zwiększenie potencjału nalotów na Ukrainę.

- Wcześniej z terytorium Białorusi latały do walki na Ukrainę drony, ale lotnictwo nie było wykorzystywane. Ponadto Łukaszenka po raz pierwszy na szeroką skalę prowadzi kampanię propagandową i zwraca się do mieszkańców Białorusi, żeby to oni przystąpili do obrony terytorium. W naszej najnowszej historii nie było takich postulatów - komentuje Zarembiuk.

Reżim białoruski przedstawia propagandę tożsamą z rosyjską

Podsumowując z jednej strony mamy działania na „boisku” militarnym polegające na przerzucaniu sprzętu i wojsk rosyjskich, a z drugiej strony mamy taką manię propagandową, informacyjną, że po stronie ukraińskiej działają naziści. Ta propaganda łukaszenkowska jest spójna z rosyjską to jest ten sam przekaz.

Argumentem za wprowadzeniem armii białoruskiej do działań wojennych może być również przedłużenie do 1 marca 2023 ograniczeń w podróżowaniu dla obywateli białoruskich przebywających w strefie przygranicznej i to jest stosowane w stosunku do kilku rejonów obwodu homelskiego, z którego w lutym tego roku atakowana była Ukraina i przez który rosyjscy okupanci próbowali zdobyć Kijów w regionie, którego dopuścili się zbrodni wojennych.

- Ostatni taki argument, który może wskazywać o dołączeniu Białorusi do wojny na Ukrainie wiąże się ze zmianami prawa, które przewidują karę śmierci dla personelu wojskowego za zdradę państwową - podsumował Zarembiuk.