Kolejne oskarżenia Mińska pod adresem Warszawy. Ministerstwo Obrony Białorusi ogłosiło ćwiczenia mobilizacyjne. Według Mińska to odpowiedź na szkolenie w Polsce terrorystów, których celem jest przeprowadzenie operacji zbrojnej na Białorusi. Padły groźby pod adresem Polski.

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie.

Ukraińcy wciąż atakują, choć działania wyraźnie zwolniły ze względu na silną obronę rosyjską. 20 czerwca doszło do co najmniej 40 starć.

Ukraiński przemysł obronny zbudował i pomyślnie przetestował drona o zasięgu 1000 km. Będą atakować rosyjską infrastrukturę wojskową na terytoriach okupowanych oraz w Rosji.

Na odbudowę Ukrainy po stratach, jakie poniosła tylko w pierwszym roku wojny, niezbędne będzie 114 mld dol.

Według analityków Instytutu Studiów nad Wojną doniesienia z fontu wskazują, że ukraińskie działania ofensywę wciąż trwają, a jej wojska powoli posuwają się do przodu i to co najmniej na trzech odcinkach frontu.

Z jednej strony Rosjanie bardzo zaciekle się bronią na dobrze przygotowanych przez ostanie miesiące pozycjach. Z drugiej strony ukraińska armia robi wszystko, aby straty wśród żołnierzy były jak najmniejsze.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar poinformowała 21 czerwca, że wojska ukraińskie odniosły częściowy sukces w operacjach ofensywnych na kierunku Biłohoriwka-Szypyliwka, ok. 10 km na południe od Kreminnej w obwodzie ługańskim.

Ukraiński Sztab Generalny przekazał, że siły ukraińskie kontynuowały działania ofensywne na zachodnim pograniczu obwodu doniecko-wschodniego, obwodu zaporoskiego na linii Wileńskie Pole-Makariwka i na południe od Wełykej Nowosilki.

Źródła ukraińskie i rosyjskie podały, że wojska ukraińskie kontynuowały działania ofensywne w zachodnim obwodzie zaporoskim, zarówno na południe, jak i na południowy zachód od Orichowa, oraz że siły rosyjskie przeprowadzają kontratak, aby odzyskać utracone pozycje w tym kierunku.

Siły rosyjskie i ukraińskie kontynuowały ograniczone ataki naziemne w rejonie Bachmutu i wzdłuż linii miasta Awdijiwka-Donieck.

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego 20 czerwca doszło do ponad 40 starć bojowych. Nieprzyjaciel przeprowadził 44 naloty rakietowe i powietrzne, w szczególności użyto 6 irańskich dronów szturmowych Shahed, które zostały zniszczone. Ponadto wróg przeprowadził 47 ataków z systemów salw rakietowych.

Działania ofensywne Ukrainy na froncie są powolne. Zełenski: To nie hollywoodzki film

W ciągu minionego dnia lotnictwo Sił Obronnych przeprowadziło 12 ataków na obszary, na których skoncentrowany jest personel wroga i 6 na przeciwlotnicze systemy rakietowe.

Prezydent Zełenski przyznał, że działania na froncie są wolniejsze niż oczekiwano, ale to nie jest hollywoodzki film. Nie można oczekiwać rezultatów z dnia na dzień. Zdementował też doniesienia o rzekomej przerwie operacyjnej, którą po kilkunastu dniach ofensywy mieliby wprowadzić Ukraińcy.

- Obecnie nasi żołnierze na południu i wschodzie bardzo aktywnie niszczą wroga, oczyszczając Ukrainę i tak będzie też w przeszłości - powiedział prezydent Zełenski.

Brytyjski resort obrony informuje, że Rosja cały czas rozbudowuje umocnienia na podejściach do Krymu. Według Brytyjczyków może to świadczyć o tym, że Moskwa dopuszcza możliwość próby odbicia Krymu przez Ukraińców.

Według blogerów militarnych Kremla rosyjskie pozycje obronne na południowej Ukrainie, nazwane Linią Surowikina (na cześć byłego dowódcy generalnego teatru działań, generała armii Siergieja Surowikina), składają się z kilku stref obronnych wzdłuż dominujących wzniesień, zbudowanych do 30 km od terytorium okupowanego przez Rosję.

Oprócz przedniej linii obrony złożonej z kilkudziesięciu bastionów plutonowych i kompanijnych jest też główna linia obronna oddalona o ok. 25 km z tyłu, z polami minowymi, rowami przeciwczołgowymi i innymi strukturami obronnymi.

Ukraińcy mają własne drony dalekiego zasięgu. Obiecali nie atakować Rosji zachodnimi

114 mld dol. to niezbędne wydatki, które będą potrzebne Ukrainie na jej odbudowę po stratach poniesionych tylko w pierwszym roku wojny. Aby przetrwać do końca tego roku, Ukraińcy potrzebują co najmniej kolejnych 14 mld. dol.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken po raz kolejny oświadczył, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie ponad 1,3 mld dol. dolarów na powojenną odbudowę.

W Londynie na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy szefowa KE Ursula von der Leyen oświadczyła, że Unia Europejska ma szczególną odpowiedzialność wobec Ukrainy i potwierdziła, że UE przekaże 50 miliardów na jej odbudowę.

Za jej odbudowę odpowiedzialne mają być prywatne firmy, które do tych prac zachęcić mają pieniądze rządów i instytucji międzynarodowych. Polska, jak mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, ma w tym doświadczenie i chce być kluczowym pośrednikiem w odbudowie Ukrainy.

Ukraiński konglomerat przemysłu obronnego Ukroboronprom ogłosił, że Ukraina zbudowała i pomyślnie przetestowała drona o zasięgu 1000 km, co wskazuje na zamiar i zdolność Ukrainy do atakowania rosyjskiej infrastruktury wojskowej na terytoriach okupowanych przez Rosję i Rosji za pomocą dronów produkcji ukraińskiej.

Mińsk przygotowuje się do obrony przed atakiem przeciwników Łukaszenki z Polski

Ministerstwo Obrony Białorusi ogłosiło ćwiczenia mobilizacyjne pod Mińskiem. Jak powiedział rzecznik białoruskiego ministerstwa spraw zagranicznych, to odpowiedź na szkolenie w Polsce terrorystów, których celem jest przeprowadzenie operacji zbrojnej na Białorusi.

Agencja informacyjna Reuters podała, że ćwiczenia mają na celu ocenę stopnia przygotowania instytucji państwowych do mobilizacji rezerwistów. Białorusini odbywają obowiązkową służbę wojskową.

Obok oskarżeń z Mińska popłynęły też groźby pod adresem Warszawy. - Jeśli nagle ktoś spróbuje działać agresywnie na naszym terytorium, konsekwencje zarówno dla inicjatorów tych działań, jak i dla wykonawców będą opłakane - powiedział Kommiersantowi rzecznik MSZ Białorusi Anatol Hłaz.

Białoruskie MSZ poinformowało, że władze kraju zamierzają twardo działać wobec bojowników i ekstremistów, którzy mogą planować atak wobec Białorusi.

- Wielokrotnie mówiliśmy, że na terytorium Polski z udziałem polskich - i nie tylko polskich, ale zachodnich służb specjalnych, bojowników, ekstremistów, terrorystów przygotowuje się do przeprowadzenia działań zbrojnych na Białorusi. Te działania są jednoznacznie przestępcze i wrogie - zapewniał rzecznik MSZ Białorusi Anatol Hłaz.