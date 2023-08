Białoruś szykuje dużą prowokację na granicy NATO. Płyną ostrzeżenia

Moskwa nie może spać spokojnie. Coraz bardziej poznaje, co to wojna. Jak podał Reuters, trzy moskiewskie lotniska: Wnukowo, Szeremietiewo i Domodiedowo zawiesiły we wtorek przyloty i odloty. Rosyjskie terytorium w tym Moskwę atakowały w poniedziałek i wtorek ukraińskie drony.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

W duńskiej bazie przygotowuje się do szkolenia 70. ukraińskich lotników. Za kilka miesięcy, po jego zakończeniu, odlecą na pierwszych F-16 na Ukrainę.

Grupa Wagnera działa w RPA. Twierdzi, że czyni to Rosję jeszcze większą, a Afrykę jeszcze bardziej wolną.

Amerykańska ambasada w Mińsku wzywa przebywających na Białorusi obywateli USA do natychmiastowego wyjazdu, a szefa łotewskich służb granicznych Guntisa Pujatsa ostrzega, że Białoruś może w najbliższym czasie spróbować dużej prowokacji wymierzonych w któregoś ze swoich sąsiadów.

Ofensywa ukraińska idzie bardzo powoli. Według Instytutu Badań nad Wojną siły ukraińskie dokonały taktycznie znaczących zdobyczy w okolicach i na wschód od miejscowości Robotyne w zachodnim obwodzie zaporoskim i w dniach 20-21 sierpnia, kontynuowały działania kontrofensywne w kierunku Bachmutu i Kreminnej.

Geolokalizowane nagrania opublikowane 20 i 21 sierpnia wskazują, że siły ukraińskie dotarły do centralnej części Robotyne (10 km na południe od Orichowa) i przedarły się przez część rosyjskiej obrony na południe od Małej Tokmaczki (9 km na południowy wschód od Orichowa).

W ciągu ostatnich 24 godzin doszło do około 30 starć bojowych. Lotnictwo ukraińskich sił obrony uderzyło w 6 rejonów koncentracji wojsk przeciwnika. Jednostki sił rakietowych i artylerii ostrzelały 4 punkty kontrolne, 1 rejon koncentracji uzbrojenia i sprzętu wojskowego i 3 środki artyleryjskie na stanowiskach.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że siły ukraińskie odbiły w ciągu ostatniego tygodnia 3 km2 terenu wokół Bachmutu, a łącznie 43 kilometry kwadratowe od czasu zajęcia miasta przez siły Grupy Wagnera w maju 2023 r.

Rosjanie tworzą nowe jednostki. Brakuje im żołnierzy by powstrzymać ukraińskie ataki

Siły rosyjskie nadal prowadziły operacje ofensywne w pobliżu Kreminnej, Bachmutu i wzdłuż linii Awdijiwka-Donieck.

Rosyjscy blogerzy wskazują, że wojskom rosyjskim brakuje sprzętu i cierpią z powodu niskiego morale na całej linii frontu. Żołnierze rosyjscy otrzymują stary sprzęt, nie mają lekkich pojazdów transportowych, co uniemożliwia im używanie sprzętu, skuteczne działanie i obniża morale, a żołnierze czują, że są „w stanie wojny” ze swoimi dowódcami.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony tworzy nowe formacje wojskowe, być może w celu umożliwienia bardziej skutecznym bojowo jednostkom broniącym się w obwodzie chersońskim przerzutu do krytycznych sektorów frontu.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało 21 sierpnia, że rosyjskie wojsko najprawdopodobniej utworzy nową 18. Armię Połączonych Sił Zbrojnych z innych jednostek działających obecnie w obwodzie chersońskim.

Jak podał Reuters, trzy największe moskiewskie lotniska: Wnukowo, Szeremietiewo i Domodiedowo zawiesiły 21 sierpnia przyloty i odloty. Rosyjskie media poinformowały o serii ataków ukraińskich dronów w tym też na Moskwę. Rano Federalna Agencja Transportu Lotniczego poinformowała o wznowieniu ruchu lotniczego

Wiceminister obrony Wołodymyr Hawryłow, powiedział w programie Ukrinform, że Ukraina jest dziś światowym liderem pod względem doświadczenia zdobytego w wykorzystaniu zdolności obrony powietrznej. Ma tyle systemów obrony przeciwlotniczej, jak nikt inny na świecie, a ich skuteczność użycia wynosi 70-80 proc., kiedy już zwykle 50 proc. skuteczność jest wielkim sukcesem.

Pierwszych 6 duńskich samolotów F-16 za kilka miesięcy odleci na Ukrainę

Po tym jak premier Holandii Mark Rutte poinformował o możliwości przekazania Ukrainie 42 samolotów F-16 stronie ukraińskiej, podobną informację, o przekazaniu 19 takich maszyn podała premier Danii Mette Frederiksen.

Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy premier Danii powiedziała, że ma nadzieję, że teraz inne państwa pójdą w ich ślady. Obecnie w duńskiej bazie przygotowuje się do szkolenia 70. ukraińskich lotników.

Według duńskiej premier pierwsza grupa sześciu F-16 wyleci na Ukrainę na przełomie lub pierwszych dniach 2024 r. W kolejnym roku ma to być 8 maszyn, a rok później 6.

Etapami będą też przekazywane holenderskie, choć ich liczba pierwszych dostaw jest dokładnie znana. Mówi się, że prawdopodobnie w pierwszym etapie Ukraina dostanie 24 maszyny.

Warunek jest taki, że Ukraińcy mogą używać tych myśliwców tylko na swoim terytorium. Sabrina Singh, zastępca rzecznika prasowego Pentagonu powiedziała, że USA gotowe są włączyć w międzynarodowe szkolenie ukraińskich pilotów, jeśli chętnych będzie więcej, niż miejsc szkoleniowych w krajach strefy euro.

Bez wsparcia lotniczego ukraińska kontrofensywa nie rozwinie się zwycięsko

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił też o szkoleniu pilotów na szwedzkich samolotach Gripen, ale jak oświadczył premier Szwecji, przekazanie obecnie Gripenów Kijowowi jest niemożliwe, choć nie wyklucza tego w przyszłości.

Ukraina oświadczyła, że F-16 mogą zmienić losy wojny, ale do skutecznej obrony potrzebuje aż 128 nowoczesnych myśliwców. Potrzebuje też broni, którą te samoloty mogłyby przenosić, jak choćby pocisków manewrujących.

Oby z samolotami nie było to jak z czołgami leopard, których Ukraińcom obiecano setki, a do tej pory dostali 60 wozów.

Na razie, mimo, że wojska ukraińskie pokonały pierwsza linie rosyjskiej obrony na kierunku Zaporoża i Melitopola, to bez wsparcia z powietrza nie ma szans na powodzenie kontrofensywy.

Zełenski ostrzegał też o grożącym Europie niebezpieczeństwie. Przypomniał, że Rosjanie przyznają, że nie tylko Ukraina jest ich celem. Po Ukrainie przyjdzie czas na Europę. Jeśli Ukraina nie zwycięży, to każde sąsiadujące z Rosją państwo będzie zagrożone.

Amerykanie ostrzegają swoich obywateli przed prowokacją Białorusi

Amerykańska ambasada w Mińsku wzywa przebywających na Białorusi obywateli USA do natychmiastowego wyjazdu, a szefa łotewskich służb granicznych Guntisa Pujatsa ostrzega, że Białoruś może w najbliższym czasie spróbować dużej prowokacji wymierzonych w któregoś ze swoich sąsiadów.

Reżim Alaksandra Łukaszenki gromadzi migrantów, którzy dużą kolumną mają ruszyć w stronę wschodnich granic Unii Europejskiej. Mówi się, że w akcji weźmie udział kilkaset osób.

Według analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn może próbować zintensyfikować działalność najemników w Afryce, co może być warunkiem niezbędny do przetrwania wagnerowców. Szef Grupy Prigożyn od czasu buntu przeciw Kremlowi nie jest zbyt aktywny.

Teraz ukazał się film z jego wystąpieniem, nagrany prawdopodobnie w Afryce. Opowiada w nim, że Grupa Wagnera działa w RPA, czyniąc Rosję jeszcze większą na wszystkich kontynentach, a Afrykę jeszcze bardziej wolną. Sprawia, że ISIS, Al-Kaida i inne "gangi" stają się koszmarem.

Portal Defense Express pokazał zestawienie rosyjskiego sprzętu zdobytego przez siły ukraińskie od początku rosyjskiej inwazji, przygotowanego przez UA War Infographics Chat.

Wynika z niego, że żołnierzom ukraińskim udało się przejąć prawie 3 tys. sztuk różnej rosyjskiej broni. Wśród nich jest ponad 1040 pojazdów opancerzonych oraz 548 czołgów, wśród których są nowoczesne maszyny T-80BWM oraz T-90M Proryw, 255 wrogich systemów artyleryjskich, 52 wyrzutnie rakiet.