Białoruś wywołała śmigłowcami zamęt informacyjny w Polsce

Zamieszanie z białoruskimi śmigłowcami przy polskiej granicy. Kolejny już raz wojsko dowiedziało się o jej naruszeniu od przypadkowych osób. Tym razem dzięki zdjęciom zrobionych przez mieszkańców przygranicznych terenów. Wojsko tymczasem wydawało sprzeczne komunikaty.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie kontynuowały stopniowe posuwanie się w pobliżu Bachmutu. Przesunęły się do przodu i zajęły nowe pozycje na południe od Bachmutu w pobliżu Kliszczejewki.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojna (ISW) poinformował, że 1 sierpnia dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Amerykanie ostrzegli, że wszystkie działania najemników Grupy Wagnera będą traktowane jako działania Rosji.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała 1 sierpnia, że w minionym tygodniu siły ukraińskie zajęły dwa kilometry kwadratowe terytorium w kierunku Bachmutu i 12 kilometrów kwadratowych na południu Ukrainy.

Według źródeł rosyjskich siły ukraińskie przeprowadziły nieudane ataki wzdłuż pogranicza obwodu doniecko-zaporoskiego w pobliżu Staromajorska i Urożajna oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim w pobliżu Robotyne.

Białoruskie śmigłowce naruszyły granice Polski. Szef MON wysyła dodatkowe wojska

Na wątpliwości, czy pokazane w sieci zdjęcia białoruskich śmigłowców lecących nad Białowieżą, 3 km od naszej granicy naruszyły ją, zareagowały Siły Zbrojne RP.

Najpierw Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) utrzymywało, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ przekazał, że nasze systemy radiolokacyjne nie wykryły żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Powiedział, że loty w rejonie przygranicznym były zgłoszone przez stronę białoruską do naszego dowództwa komponentu powietrznego

Na pytanie, czy mogło dojść do naruszenia granicy, choć systemy tego nie wykryły, odpowiedział, że nie jest tego w stanie stwierdzić i nie ma informacji, czy ewentualnie mogło dojść do naruszenia przestrzeni powietrznej.

Taką informację we wtorek wieczorem podało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdzając, że białoruskie śmigłowce, widziane rano przez mieszkańców w okolicach Białowieży, naruszyły jednak naszą przestrzeń powietrzną.

Informację tę potwierdziło również Ministerstwo Obrony Narodowej. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, zwołał posiedzenie Komitetu.

Przekazano, że o incydencie zostało powiadomione również NATO. W komunikacie wyjaśniono także, dlaczego wojskowe radary nie wykryły maszyn. Przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości.

To utrudniło wykrycie ich przez systemy radarowe. Dlatego w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że systemy radiolokacyjne nie odnotowały naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Szef MON polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. Media zamieszanie wokół incydentu, nazwały kolejnym skandalem dotyczącym bezpieczeństwa Polski.

Białoruś odcina się od informacji, przekazanej przez rząd Polski. Twierdzi, ze śmigłowce nie przekroczyły polskiej granicy.

Drony ukraińskie atakują coraz częściej. Zarówno z powietrza, jak również na wodzie

Prezydenta Ukrainy zapowiedział, że Rosję czeka w przyszłości więcej ataków dronów niesprecyzowanego pochodzenia oraz więcej konfliktów społecznych.

We wczesnych godzinach 1 sierpnia kolejne drony nadleciały nad Moskwę. Burmistrz stolicy Rosji Siergiej Sobianin stwierdził, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła kilka dronów lecących w kierunku Moskwy. Jednak według ISW geolokalizowane nagranie pokazuje, że jeden dron uderzył w 21. piętro IQ-Kwartal Wieża w centrum Moskwy, gdzie znajduje się siedziba Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego.

Jak podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną, rosyjskie MON oskarżyło Ukrainę o próbę ataku 1 sierpnia na dwie łodzie patrolowe Floty Czarnomorskiej bezzałogowymi łodziami półzanurzalnymi. Statki patrolowe eskortowały rosyjskie cywilne statki transportowe w drodze do Cieśniny Bosfor przez Morze Czarne i wykryły oraz zniszczyły wszystkie 3 łodzie.

Brytyjski resort obrony uważa, że największym problemem rosyjskich żołnierzy na Ukrainie jest brak rotacji. Kłopoty są też z werbowaniem rekrutów. Minionej doby 9 razy próbowano podpalić rosyjskie wojskowe komisje uzupełnień, m.in. w Mużańsku i Podolsku.

Prezydent Zełenski powiedział, że rakiety, które uderzyły w blok w Krzywym Rogu zostały wystrzelone z okolic miasta Dżankoj na okupowanym Krymie. Podkreślił, że Ukraina potrzebuje broni dalekiego zasięgu, aby bronić swoich obywatel. Pociski, które posiada, do Dżankoj nie dolecą.

Nawet gdyby Rosjanie chcieli posłużyć się wagnerowcami na Białorusi, to ambasador USA przy ONZ oświadczył, odnosząc się do informacji o działaniach Grupy Wagnera w pobliży polskiej i litewskiej granicy, że każdy atak wagnerowców na NATO zostanie uznany za atak Rosji.

Amerykanie podkreślają jednocześnie, że nie ma dowodów na zagrożenie, które Grupa Wagnera mogłaby stanowić dla sojuszu. Tymczasem Łukaszenka zapowiedział, że wagnerowcy będą mogli służyć w białoruskiej armii jako żołnierze kontraktowi.

Atak jądrowy na Ukrainę byłby też atakiem na Sojusz Północnoatlantycki

Lindsey Graham, senator amerykański zwrócił się do swoich, jak powiedział, rosyjskich przyjaciół, że czas, by wreszcie uświadomić sobie, że barbarzyńska inwazja na Ukrainie nie działa, wycofać się i uratować wielu młodych Rosjan od bezsensownej śmierci.

- Musicie zrozumieć, że atak jądrowy na Ukrainę byłby atakiem na samo NATO, biorąc pod uwagę bliskość Ukrainy do terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślił senator.

Rosjanie transportują ogromne liczby żołnierzy oraz amunicji przez Mariupol w stronę Berdiańska na południu Ukrainy. Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera poinformował, że miasto i cały obszar nad Morzem Azowskim to obecnie wielki militarny i logistyczny hub.

Rosjanie budują przy Moście Krymskim dodatkowe umocnienia, aby zabezpieczyć most przed atakami ukraińskich morskich bezzałogowców. W serwisie Telegram, na kanale Mash pokazano zdjęcie fortyfikacji z beczek i drutu mających chronić most przed atakami dronów nawodnych i podwodnych.

Stosunki polsko-ukraińskie nie były tak złe od dawna. Nie chodzi tylko o eksport zboża

Nie tylko konflikt w sprawie importu zboża z Ukrainy podzielił Polaków i Ukraińców. Takiego kryzysu we wzajemnych stosunkach jeszcze nie było. Szczególnym echem odbiły się na Ukrainie słowa Marcina Przydacza, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

Powiedział, że Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski i uważa, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska.

Słowa te nie spodobały się przedstawicielom Kijowa. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Sibiga przyznał, że Ukraina ma dużo wdzięczności wobec Polski, polska broń w rękach ukraińskich żołnierzy skutecznie powstrzymuje rosyjskiego agresora.

Sibiga oświadczył, że Kijów kategorycznie odrzuca próby narzucenia polskiemu społeczeństwu przez niektórych polityków bezpodstawnych twierdzeń, że Ukraina nie docenia pomocy z Polski. Dodał, że to oczywista gra, która służy do tego, by realizować własne interesy.

W reakcji na słowa Marcina Przydacza ukraiński MSZ wezwał jednak do siebie polskiego ambasadora w Kijowie.