Białoruskie śmigłowce nad Polską. USA reaguje

Oczekujemy, że wszystkie państwa będą respektować suwerenną przestrzeń powietrzną innych krajów. Będziemy poważnie podchodzić do bezpieczeństwa NATO- oświadczył rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, komentując sprawę białoruskich śmigłowców nad terytorium Polski.

USA: Będziemy poważnie podchodzić do bezpieczeństwa NATO

"Widzieliśmy, że polskie władze opublikowały oświadczenie w tej sprawie. Oczekujemy od wszystkich państw, by respektowały suwerenną przestrzeń powietrzną innych krajów. I będziemy nadal poważnie podchodzić do bezpieczeństwa NATO" - powiedział Miller podczas briefingu prasowego, odnosząc się do naruszenia granicy przez białoruskie śmigłowce.

Pytany o to, czy doszło do rozmów między władzami Polski i Stanów Zjednoczonych na temat incydentu, rzecznik oznajmił, że "USA są w stałej komunikacji" z sojusznikami, lecz nie wskazał na żadne konkretne rozmowy dotyczące działań Białorusi.

USA stale monitoruje działania białoruskiego reżimu wobec Polski i Ukrainy

Podkreślił jednak, że USA "stale monitorują" działania białoruskiego reżimu wobec Polski i sąsiadów. Dodał jednak, że nie ma nic do ogłoszenia, jeśli chodzi o konkretne działania w odpowiedzi na obecny incydent.

Przedstawiciel administracji USA powiedział wcześniej, że choć Ameryka poważnie traktuje incydent, nie należy też wyolbrzymiać jego znaczenia.

"To na pewno poważna sytuacja, ale nikt w NATO nie mówi ani o Artykule IV, ani artykule V. Nikt nie chce, by to wszystko wymknęło się spod kontroli" - powiedział urzędnik.