Bieliki dla polskich lotników. Dostawa pod presją

Cztery kolejne samoloty szkolno-treningowe M-346 Master, znane w polskim lotnictwie pod nazwą Bielik, mamy otrzymać w październiku 2020 roku. To dobra informacja i wciąż realna perspektywa. Ale – nie szukając dziury w całym – trzeba mieć na uwadze, że maszyny dla polskich pilotów powstają we Włoszech... A rozwoju pandemii i sytuacji w tamtejszym przemyśle nikt nie umie dziś przewidzieć.

Bieliki w Polsce w 2016 roku

Jak szkolić taniej?

Przylecą czy nie?

Szesnaście maszyn to najmniejsza liczba tych samolotów niezbędna do samodzielnego szkolenia pilotów maszyn bojowych w kraju.- Z analiz, które przeprowadziliśmy, kiedy ruszał pierwszy przetarg na zakup samolotu szkolno-bojowego, wynikało, że jedna w pełni wyposażona eskadra 16-18 maszyn to minimum tego, co powinno znajdować się na wyposażeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, gdzie sztuki pilotażu uczą się podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej - przekonuje gen. Rajchel,To jednak wciąż czas przyszły niedokonany. Wcześniejszy przetarg na dostawę ośmiu włoskich samolotów szkolenia zaawansowanego dla polskiego wojska ogłoszony przez IU w lutym 2013 r. nie obył się bez perturbacji. Pierwsze Bieliki pojawiły się w Polsce w 2016 roku. Jednak ich odbiór rozpoczął się rok później.Podczas oceny zgodności wyposażenia z wymogami kontraktu okazało się, że samoloty nie spełniają wszystkich wymagań. Chodziło głównie o braki w systemie symulacji uzbrojenia. Pokładowy system M-346 nie symulował niektórych typów uzbrojenia, jak kierowane pociski AGM czy bomby kierowane GBU.- Pierwsze maszyny M-346 Master dotarły do Polski w listopadzie 2016 r. Jednak z powodu niespełnienia wszystkich wymagań stały niewykorzystane przez rok - przypomina w rozmowie z WNP.PL gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych.- Choć kosztowały fortunę, przez rok nie były wykorzystywane do szkolenia pilotów. Wstrzymano ich odbiór z powodu braku pełnego system symulacji uzbrojenia. Na kolejne maszyny trzeba było czekać do grudnia 2017 r. Ucierpiało na tym szkolenie przyszłych pilotów F-16. Dotychczas szkolili nam ich Amerykanie. Po to właśnie kupiliśmy samoloty M-346 Master, żeby między innymi zmniejszyć te wydatki - uważa gen. Drewniak.Zobacz także: Leonardo z certyfikatem na szkolenie operatorów bezzałogowych wiropłatów Zakładano, że piloci F-16, czyli polskich Jastrzębi, szkoleni na Iskrach, a później na kursach w Stanach Zjednoczonych, dzięki nowoczesnym maszynom szkolno-treningowym będą mogli prowadzić cały proces w kraju. Obniżyłoby to koszty szkolenia pilotów F-16, które wynoszą ok. 50 mln zł.Do tego planowano, że 30 proc. nalotu wykonywanego przez F-16 zostanie przeniesione na M-346. Godzina lotu włoskiej maszyny kosztuje 20-25 proc. ceny lotu Jastrzębia. To się nie udało.Tak więc Bieliki, które kosztowały fortunę, stały przez rok w hangarach, które specjalnie dla nich wybudowano. Włosi w końcu wypełnili zapisy umowy, płacąc za spowodowanie opóźnienia kary finansowe w wysokości 0,1 proc. wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia; jednak szkód w szkoleniu nie można było uniknąć.Szkolenie na Bielikach w powietrzu ruszyło dopiero w lutym 2018 roku. Początkowo samolotami latali piloci instruktorzy wyszkoleni we Włoszech. Pierwsze loty na Bielikach podchorążowie Szkoły Orląt rozpoczęli w kwietniu 2019 r. Obecnie mamy osiem samolotów M-346.Szkoda, że kolejne cztery Mastery/Bieliki nie będą w Dęblinie wcześniej. Ale także październikowy termin każe wziąć w nawias niepewności pandemia koronawirusa. Wszak Bieliki powstają (?) w kraju, gdzie sytuacja epidemiczna, z jej silnym wpływem na gospodarkę i przemysł, jest nadal dramatyczna i nieprzewidywalna. Przy ewentualnym opóźnieniu kolejny raz ucierpiałoby na tym szkolenie polskich pilotów.