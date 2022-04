Bieliki w Polsce się mnożą. Włosi kuszą uzbrojoną wersją tego samolotu

W 2022 r., wraz z tureckimi dronami uderzeniowymi Bayraktar i zestawami obrony powietrznej Patriot, na wyposażenie Wojska Polskiego trafią też cztery włoskie samoloty szkolno-treningowe Alenia Aermacchi M-346 Master, które Polska zamówiła w 2018 r. W sumie w tym roku w Siłach Powietrznych RP będzie już 16 takich maszyn. Szkolą się na nich przyszli piloci polskich F-16, a w przyszłości - również F-35. Włosi proponują nam też uzbrojonego Bielika w wersji M-346 Fighter Attack.

Tani w obsłudze i eksploatacji

Dobre za rozsądną cenę

Uzbrojenie rakietowe do wyboru

Samolot M-346FA korzysta z możliwości szkoleń, wykorzystujących połączenie realnych oraz wirtualnych obiektów.Umożliwiają one współpracę realnego samolotu w powietrzu z symulatorami na ziemi, z włączeniem wirtualnych sił własnych i agresora, pozwalając w ten sposób szkolonym pilotom na trening w bardzo złożonych scenariuszach taktycznych.Jak podkreśla producent, liczne cechy wspólne wersji Fighter Attack z eksploatowaną już w Polsce platformą samolotu szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik umożliwiają szybkie i niemal bezkosztowe przejście pilotów z maszyn treningowych na bojowe.Niższe też byłyby koszty eksploatacji i napraw nowych samolotów, do czego moglibyśmy wykorzystać możliwości i kompetencje serwisowe w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr-1 w Łodzi i Dęblinie, które już prowadzą obsługę M-346 Bielik.

Dzięki zintegrowaniu sensorów i najnowszej generacji wyposażenia samolot równie skutecznie realizuje zadania bojowe. Z polskich samolotów M-346 Bielik piloci są zadowoleni. Najpewniej i ta propozycja Leonardo będzie przez nasze wojsko analizowana.Specjaliści i analitycy wojskowi twierdzą, że to dobry samolot za rozsądną cenę. Przydatny na polu walki i to nie tylko w działaniach asymetrycznych, kiedy użycie uzbrojenia rakietowego ciężkich maszyn bojowych przypominałoby strzelanie z armaty do komara, ale także w walce z dobrze uzbrojonym przeciwnikiem.- Maszyny te są trochę mniejsze od myśliwców F-16, ale uzbrojenie które zabierają jest niemal takie samo. Nie są to samoloty naddźwiękowe, ale dzisiaj rzadko która maszyna atakuje cele na ziemi z prędkością ponaddźwiękową. Doskonale nadają się do niszczenia celów naziemnych - mówi WNP.PL gen. Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych i analityk Fundacji Stratpoints.Mogą też z powodzeniem wykonywać misje powietrzne, jako samoloty bliskiego wsparcia. Są bardzo manewrowe i mają dobre osiągi. Do tego dwa silniki znacząco podnoszą jego przeżywalność na polu walki.Radar samolotu pozwala na śledzenie i wykrywanie ruchomych celów z dużych odległości, nawet ponad 110 km i to niezależnie od tego czy śledzony cel jest w górnej półsferze, czy na ziemi. Może również bronić się przed wrogimi myśliwcami.M-346FA może korzystać z szerokiego rodzaju uzbrojenia powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, naprowadzanego na podczerwień, radarowo oraz laserowo, a także z wykorzystaniem GPS, w tym rakiet średniego i dalekiego zasięgu, takich jak ASRAAM, Meteor czy SPEAR, jak również innych, zarówno amerykańskich, jak i europejskich producentów.Ma siedem zewnętrznych punktów mocowania różnego typu uzbrojenia i wyposażenia. Może też posiadać zasobniki uzbrojenia, systemy rozpoznania, oznaczenia celu i walki radioelektronicznej dla obydwu pilotów, zintegrowane z systemem HMD (Helmet Mounted Display).Głównym sensorem samolotu jest mechanicznie skanująca, wielomodowa stacja radiolokacyjna Grifo-M-346 firmy Leonardo – to specjalnie zoptymalizowany wariant opracowany przez Leonardo dla samolotu M-346FA. Dla zagwarantowania jego współdziałania w ramach NATO platforma może wykorzystywać alternatywne łącze danych, czyli LINK 16.M-346FA jest chroniony przez kompleksowy podsystem samoobrony (Defensive Aids Sub-System; DASS), a jego sieciocentryczny pakiet komunikacyjny zawiera system bezpiecznej komunikacji oraz łącze taktyczne danych, które zapewniają mu interoperacyjność.