Błaszczak: Przeznaczamy największe w historii środki na modernizację wojska

Przeznaczamy największe w historii środki na modernizację polskiego wojska — powiedział w sobotę w Toruniu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Podkreślił, że do 2031 roku ma zostać na ten cel wydane ponad 500 mld zł.

Minister Błaszczak bierze w sobotę udział w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w kongresie "Katolicy a wojna i pokój".

Polityk zauważa, że przyjęta w marcu ustawa o obronie ojczyzny pozwoli na skokowy wzrost finansowania potrzeb sprzętowych wojska.

W ocenie Błaszczaka rząd PiS naprawił "anachroniczny system pozyskiwania uzbrojenia."

Błaszczak przypomniał, że wysłał strony amerykańskiej zapytanie ofertowe ws. kolejnych sześciu baterii Patriot.

MON ma priorytety związane z reformą i dozbrojeniem wojska. Oto szczegóły

"Tylko silne państwo i silne wojsko mogą obronić naszą ojczyznę. Uznając bezpieczeństwo kraju i obywateli za priorytet - rząd PiS od kilku lat przeznacza największe w historii środki na modernizację naszego wojska, a agresja Rosji na Ukrainę przyspieszyła ten proces" - powiedział Błaszczak.

Wśród priorytetów w tym zakresie wymienił zwiększenie zdolności operacyjnej jednostek stacjonujących na wschodzie Polski, osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz Wojsko Obrony Terytorialnej, wzmocnienie obrony powietrznej i przeciwrakietowej, a także rozbudowę infrastruktury dla sił sojuszniczych.

Idą na zbrojenia nowe pieniądze, w tym 40 mld zł z funduszu wsparcia

"Przyjęta w marcu ustawa o obronie ojczyzny pozwoli na skokowy wzrost finansowania potrzeb sprzętowych wojska - dzięki temu, że przewiduje nowe rozwiązania i regulacje w zakresie finansowania sił zbrojnych RP - w tym fundusz wsparcia sił zbrojnych. W budżecie na 2023 rok zaplanowano prawie 100 mld zł do wykorzystania przez MON, ale do dyspozycji będzie jeszcze ok. 40 mld zł z funduszu wsparcia. W planie modernizacji technicznej do 2031 roku chcemy przeznaczyć na to rekordowe środki ponad 500 mld zł, co umożliwi zakupy uzbrojenia w skali odpowiedniej do obecnych zagrożeń. Zrobimy wszystko, aby ostatecznie wyeliminować z polskiego arsenału stary sprzęt produkcji sowieckiej" - zaznaczył Błaszczak.

Wskazał także, że ta strategia opiera się przede wszystkim na polskim przemyśle zbrojeniowym. Mówił o tym, że sporo sprzętu polskiej produkcji bardzo dobrze sprawdza się podczas wojny na Ukrainie m.in. wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun, armatohaubice Krab czy karabinki Grot.

"Zamawiamy w kraju tyle uzbrojenia, ile nasz przemysł jest w stanie udźwignąć. Stymulujemy wzrost produkcji, ale jednocześnie robimy wszystko, aby wyposażyć armię jak najszybciej w nowoczesną broń, której nasze fabryki nie oferują. Dlatego tam, gdzie to niezbędne, sięgamy po rozwiązania zagranicznych producentów. Zawsze kierujemy się jednak zasadą, że kupowanie uzbrojenie musi być interoperacyjne, kompatybilne i tam, gdzie to możliwe uzupełniane komponentami krajowymi" - stwierdził.

Rządowa polityka zbrojna w optyce szefa MON. I zakupy w Korei

Ocenił, że rząd PiS naprawił "anachroniczny system pozyskiwania uzbrojenia".

"Powołana kilka miesięcy temu Agencja Uzbrojenia podpisała już 17 umów na dostawy sprzętu dla wojska. Trwają dostawy bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar produkcji tureckiej, a oprócz planów pozyskania śmigłowców AH-64 Apache, w ostatnim okresie podpisaliśmy umowy na zakup czołgów Abrams oraz koreańskich czołgów K2, armatohaubic K9, wyrzutni rakietowych Chunmoo, samolotów FA-50, śmigłowców AW149, niszczycieli Kormoran, bezzałogowych systemów wieżowych do transporterów opancerzonych Rosomak" - mówił Błaszczak.

Pierwsze pojazdy koreańskie K2 i K9 trafią do 16. Dywizji Zmechanizowanej w woj. warmińsko-mazurskim już w grudniu tego roku. "Coraz bliżej w realizacji są zamówienia dostawy rakietowych systemów uderzeniowych Himars, najnowocześniejszych myśliwców F-35, czołgów Abrams" - podkreślił.

"Budowa systemu obrony powietrznej to priorytet naszej modernizacji. W 2018 roku podpisałem umowę na zakup dwóch pierwszych baterii rakietowych systemów obrony powietrznej Patriot. Rozpoczęła się już integracja poszczególnych komponentów tego systemu dla Polski, w tym najnowocześniejszego na świecie zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną IBCS" -

Błaszczak przypomniał, że wysłał strony amerykańskiej zapytanie ofertowe ws. kolejnych sześciu baterii Patriot.

"Za rządów PO-PSL tylko mówiono o budowie systemu obrony powietrznej, a nie podejmowano żadnych konkretnych działań. W 2011 roku minister (Bogdan) Klich z rządu premiera (Donalda) Tuska mógł pozyskać 12 używanych baterii Patriot, ale nawet tego nie zrealizowano, opóźniano budowę bazy w Redzikowie" - wskazał szef MON.