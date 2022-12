Błaszczak: Wszystkie czołgi K2 będą w północno-wschodniej części kraju

Wszystkie 180 czołgów K2, które trafią do Polski z Korei Południowej, będzie na wyposażeniu 16 dywizji zmechanizowanej, trafią do jednostek w Morągu, Braniewie i odtwarzanej jednostki w Ostródzie - zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister wymienił miejscowości i oddziały. Oto szczegóły

"To jest docelowe miejsce, w którym będą te czołgi. Trafią do 9 brygady kawalerii pancernej w Braniewie, do Morąga i do odtwarzanej jednostki w Ostródzie (...) Teren pod jednostkę w Ostródzie już został przejęty przez Wojsko Polskie" - powiedział Błaszczak. Dodał, że ten południowokoreański czołg został stworzony do pracy w takim terenie, jaki jest na Warmii i Mazurach: błotnistym, podmokłym, pagórkowatym.

"Wszystkie czołgi K2 będą na wyposażeniu 16 dywizji zmechanizowanej. To jest bardzo nowoczesna, bardzo dobra broń, jeszcze do tego w rękach doświadczonych żołnierzy. To jest gwarancja bezpieczeństwa Polski, to jest skuteczna broń odstraszająca agresora" - powiedział Błaszczak i poinformował, że przed Bożym Narodzeniem wrócą ze szkolenia w Korei Południowej załogi, "które z marszu będą mogły objąć obowiązki związane z obsługą czołgów K2". Załogi polskich żołnierzy przechodzą w Korei sześciotygodniowe szkolenia.

Wraz z czołgami Polska kupiła też ich konserwację, serwis i uzbrojenie

Szef MON zapowiedział, że w poniedziałek do 11 pułku artylerii w Węgorzewie trafią koreańskie armatohaubice K9. "Ten pułk w Węgorzewie będzie się rozrastał" - zaznaczył i dodał, że jednostki wchodzące w skład 16 dywizji zmechanizowanej ściśle współpracują z 18 dywizją zmechanizowaną, która także jest i będzie wyposażana w nowoczesny sprzęt.

"Wzmacniamy wschodnią część kraju (...) Nowoczesny sprzęt trafia na wschód, do 16 i do 18 dywizji zmechanizowanej. To jest nasz priorytet, by wzmocnić wschodnią część naszego kraju" - podkreślił Błaszczak i dodał, że wyrzutnie rakiet HIMARS trafią do 16 dywizji zmechanizowanej, a wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe K239 Chunmoo do 18 brygady zmechanizowanej.

"Obie brygady bardzo płynnie ze sobą współpracują i razem stanowią mocną zaporę chroniącą nasz kraj przed agresja. Oby do niej nie doszło (...) A już niedługo pomiędzy 16 a 18 powstanie nowa dywizja, 1 dywizja legionów (...) W woj. podlaskim będziemy mieć nową, kolejną dywizję" - zapowiedział szef MON.

Sprzętu będzie sporo. Kilka szczegółów o kontraktach. Przeczytaj

W lipcu szef MON zatwierdził umowy ramowe na zakup czołgów K2, armatohaubic K9 i samolotów szkolno-bojowych FA-50 z Korei Południowej.

Zawarta w sierpniu umowa wykonawcza na zakup czołgów K2 od koncernu Hyundai Rotem przewiduje dostawę 180 wozów w latach 2022-2025, r. wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji. W dalszej kolejności resort zapowiedział zakup ponad 800 czołgów w wariancie K2PL, którego produkcja ma się rozpocząć w Polsce w 2026 r. Docelowo także czołgi z pierwszej partii mają zostać doprowadzone do wersji K2PL.

Rozwój Wojska Polskiego, to fakt. Są i inicjatywy, takie jak akcja "Trenuj z wojskiem"

Błaszczak podkreślił, że Wojsko Polskie nie tylko jest doposażane sprzętowo, ale też rozrasta się liczebnie. Aby zachęcić jak najwięcej ludzi do służby wojsko przygotowuje kolejną edycję akcji "Trenuj z wojskiem", w której będzie brało udział więcej jednostek, a tym samym więcej ludzi będzie mogło sprawdzić swoją kondycję. Błaszczak zapowiedział, że akcja "Trenuj z wojskiem" będzie przeprowadzana w czasie ferii i - za zgodą rodziców - będą w niej mogły wziąć udział osoby 15-letnie.

Szef MON mówił też o wzywaniu żołnierzy rezerwy pasywnej na szkolenia. Przyznał, że teraz dotyczy to lekarzy, informatyków, czy sanitariuszy. "Jeśli chodzi o ludzi, którzy nie pełnili służby wojskowej, a jedynie byli na kwalifikacji wojskowej, to oni będą wzywani co najwyżej na dwudniowe, weekendowe szkolenia. Chodzi o realne dane, żeby sprawdzić, jakim potencjałem polskie państwo dysponuje" - powiedział Błaszczak.