Błaszczak: Zaczynamy budować wielowarstwową obronę powietrzną

Integracja i testy zestawów Patriot to początek budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej – powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

"Polskie Patrioty są już integrowane, przystępujemy do działań, których rezultatem będzie stworzenie wielowarstwowego systemu obrony powietrznej" - powiedział Błaszczak, który z prezydentem Andrzejem Dudą odwiedził Ośrodek Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, gdzie trwa procedura integracji, uruchomienia i sprawdzenia elementów pierwszej dostarczonej Polsce baterii.

Wicepremier zwrócił uwagę na znaczenie systemu zarządzania walką IBCS dla integracji systemów obrony poszczególnych warstw, a po włączeniu w system obrony powietrznej samolotów F-35 wojsko otrzyma pełny ogląd sytuacji, a Polska uzyska "unikalne w Europie warunki bezpieczeństwa".

Wicepremier @mblaszczak: mamy to! Polskie Patrioty są integrowane. Przystępujemy do tworzenia wielowarstwowego i zintegrowanego systemu obrony powietrznej. W każdym z jego poziomów wykorzystywane są elementy wyprodukowane przez krajowy przemysł zbrojeniowy. pic.twitter.com/n44S0BZRRj — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 14, 2022

Błaszczak przypomniał, że zestawy Patriot mają być podstawą systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, obronę krótkiego zasięgu ma zapewnić system Narew, a bardzo krótkiego zasięgu pociski Piorun uzupełnione artyleryjsko-rakietowymi zestawami Pilica.

Nawiązując do zainicjowanego przez Niemcy europejskiego systemu obrony powietrznej szef MON powiedział: "My jesteśmy kilka długości przed naszymi współpracownikami, partnerami, którzy wczoraj podpisali tę deklarację. Oni podpisali deklarację intencji, my na polskiej ziemi już mamy ten system, on będzie w pełni operacyjny za kilka miesięcy".